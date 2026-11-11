"ניכור הורי הוא מושג מהתחום הטיפולי שחלחל לעולם המשפט והוטבע בסכסוכי גירושים שיש בהם מחלוקות רגשיות ורכושיות, ובהם הילדים הופכים שלא בטובתם לכלי סחיטה הרסני" מסבירה עו"ד רומי קנבל, יו"רית "המכון הישראלי למניעת ניכור הורי ומשפחתי". "הם נקלעים בעל כורכם למבחני נאמנות בין ההורים ומנתקים קשר עם אחד מהם בהשפעת השני. למשל, השמצה של ההורה והצגתו כאדם רע, מניעת שיחות טלפון ומפגשים עמו, שיתוף הילד בפרטי הסכסוך המשפטי והכלכלי בניסיון לגרום לו לבחור צד או הדרה מאירועים משפחתיים".

עד כמה זו תופעה נרחבת? "לצערי הרב זו תופעה חוצת מגדרים, אין לה קשר למעמד סוציו־אקונומי, והיא הולכת ומתרחבת גם בעולם כולו. מנתונים שהוצגו בכנסת באוקטובר 2025, יש כ־2,500 משפחות שבהן דווח על חשש לניכור הורי. הנתון הזה לא משקף את היקף התופעה, כי הרבה מאוד מהמקרים לא מדווחים. למי שעובר ניכור לרוב אין משאבים רגשיים וכלכליים לפתוח במאבק לחידוש הקשר, והכי עצוב שהמערכת המשפטית לא יכולה לסייע כי אין חקיקה ואין סנכרון בין המערכות".

"לאחרונה בתי הדין הרבניים יצרו נוהל קפדני אף יותר מבתי המשפט, שלפיו יש לטפל במקרים של ניכור הורי בתוך שבוע"

מי הקים את "המכון הישראלי למניעת ניכור הורי" ומה מטרותיו? "המכון הוקם לפני חצי שנה על ידי אלכס סקלר במטרה להעלות את המודעוּת ואת החשיפה לתופעה. ביום חמישי (12.11) אשתתף בשבוע האופנה ישראל קנדה ת״א 2026 בהפקתו של מוטי רייף. הפאנל יתקיים במסגרת תצוגת אופנה של המעצב הארי לוי, בעל המותג 'תודה'. המנחה תהיה גלית גוטמן, ישתתפו בו גם משפיעני הרשת ליבי נחימובסקי (ליבילנד) ותום חיימוב, שיספרו על ניסיונם האישי והכואב".

מה אומר החוק בישראל? "ניכור הורי אינו עבירה פלילית, אבל בתי המשפט האזרחיים מכירים בתופעה, ולאחרונה בתי הדין הרבניים יצרו נוהל קפדני אף יותר, שלפיו יש לטפל במקרים של ניכור הורי בתוך שבעה ימים. כולם מבינים שככל שהזמן עובר, הניתוק משתרש ומתקבע, ושום דבר לא יחזיר את השנים האבודות האלה. אני נפגשת עם בגירים שמספרים שהם נקרעו בין נאמנות להורה אחד ובין הגעגועים להורה השני. הגשנו הצעת חוק בכנסת היוצאת באמצעות ח"כ קטי שטרית, שלפיה חובה לאפשר הגשה של הליך בנושא ניכור הורי בתוך פרק זמן שלא יעלה על 14 יום, עם סנקציות וענישה במקרה של הפרה".

תסבירי, מה הסכנות הטמונות בתופעת הניכור ההורי? "ברגע שהורה מנוכר - כל משפחתו מנוכרת, אין סבא, אין סבתא, אין דודים. ילדים עושים, למשל, פרויקט שורשים וצד אחד פשוט לא קיים. זכור לי מקרה ניכור חמור של שופטת בדימוס על ידי חתנה, אחרי שבתה נהרגה. היא ובעלה העבירו לו סכומי כסף גדולים כי הם פחדו שינתק קשר, ואחרי שהחליטו להפסיק לממן אותו, הוא לא הרשה להם לראות את הנכדים".

איך המכון יכול לסייע? "במקביל לקידום חקיקה, אנו מקדמים כלי לאבחון מקיף שישמש את בתי המשפט, בדצמבר נפתח סדרת וובינרים חינם שייתנו כלים פרקטיים למשפחות ובקרוב יוקמו גם קבוצות תמיכה להורים וקליניקות לסיוע משפטי".

איך הגעת למכון? "אני עורכת דין כ־30 שנה בתחום המעמד אישי ומשמשת ם כיו"רית מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין - האישה היחידה מכל מחוזות הלשכה. במשך השנים נמנעתי מלקחת תיקי ניכור הורי, אבל כשאלכס סקלר פנה אליי, הוא שינה את תפיסת עולמי. מאז אנחנו מנהלים יחד מאבק בתופעה ההרסנית".

מה העצה הכי טובה שקיבלת? "אל תילחמו בילד, תילחמו עליו".