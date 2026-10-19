מיה דגן, (30), יוצרת תוכן. נשואה, גרה בתל אביב טיקטוק: mayadagan מספר עוקבים: 262.5 אלף
איך הכול התחיל? "נכנסתי לטיקטוק לפני שש שנים. לא התחלתי עם בודי פוזיטיב, אבל לא משנה על מה דיברתי הגיבו על הגוף שלי, מ'איזו מעוררת השראה' ועד 'איזה מגעילה'. ואני סתם הייתי אישה שמנה באינטרנט. הבנתי שגם אם זו לא האג'נדה שלי, יש פה עניין, והתחלתי לדבר על זה ולעשות מזה בדיחות. בשנים האחרונות אני מדברת על זה פחות. אני חושבת שעצם ההימצאות שלי במרחב כאישה שמנה עושה את העבודה".
באיזה שלב הקמת את הבוק טוק, מועדון הקריאה שלך? "לפני שלוש שנים בן הזוג שלי קנה קינדל, גנבתי לו אותו ובזכותו חזרתי לאהבת הילדות שלי – קריאה. בשנה הראשונה קראתי 67 ספרים, בשנה שעברה קראתי 69 ספרים וגם השנה אני במאניה. אני מרגישה שאני ממש עושה טוב בעולם, כי לקרוא זו פעולה נורא משמעותית. הספר הוא חדר הכושר של המוח".
איזה סרטון שלך עורר הכי הרבה אמוציות? "הסרטון של החתונה שלי. התחתנתי ביום שבת, וזה הפעיל הרבה אנשים. נורא כעסו על זה. היו 700 אלף צפיות ומלא תגובות, שכולן נכתבו בשבת, שלא יהיה ספק. הרבה דברים שאני עושה מעוררים אמוציות, אפשר לקרוא לזה פרובוקציה, אבל אני אוהבת לדבר על דברים מושתקים. ביקשתי להסכים שלא להסכים. תנו לי לחיות את החיים".
"בשנה שעברה קראתי 69 ספרים. אני גאה בכמות האנשים שהצלחתי להחזיר לקרוא, זה בוודאות מאות ואולי אלפים"
באילו הישגים את הכי גאה? "בעיקר בכמות האנשים שהצלחתי להחזיר לקרוא. זה בוודאות מאות ואולי אלפים, וזה מדהים".
כמה שעות ביום את משקיעה בפעילות ברשת? "העבודה שלי לא קשה. אני פשוט אומרת את דעותיי, זה נורא פשוט. אני לא עובדת הרבה ויש לי הרבה זמן פנוי שאני יכולה לקרוא בו ספרים".
במי את היית בוחרת כמשפיעה לטובה ברשת? "בהילי טולדנו. היא בן אדם שמציב מטרות והולך עליהן, והיא השראה".
- טוטאל לוק: ברשקה. ייצוג: ניב ביטס ייצוג אמנים