איך הכול התחיל? "נכנסתי לטיקטוק לפני שש שנים. לא התחלתי עם בודי פוזיטיב, אבל לא משנה על מה דיברתי הגיבו על הגוף שלי, מ'איזו מעוררת השראה' ועד 'איזה מגעילה'. ואני סתם הייתי אישה שמנה באינטרנט. הבנתי שגם אם זו לא האג'נדה שלי, יש פה עניין, והתחלתי לדבר על זה ולעשות מזה בדיחות. בשנים האחרונות אני מדברת על זה פחות. אני חושבת שעצם ההימצאות שלי במרחב כאישה שמנה עושה את העבודה".