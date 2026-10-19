פטריית רעמת האריה (Hericium Erinaceus) נראית פחות כמו פטרייה קלאסית ויותר כמו גוש שלג רך, זקן עשיר או רעמה מרשימה של אריה. במזרח הרחוק, ובעיקר ביפן ובסין, היא זכתה לכינויים ציוריים כמו "ראש הקוף" (Yamabushitake).

לפי מחקרים קליניים:

הפטרייה מכילה רכיבים פעילים ייחודיים (הריצנונים וארינצינים) המשפעלים (כלומר גורמים להפעלה של) ייצור של NGF - חלבון חיוני לצמיחה, לתחזוקה ולשרידות של תאי עצב במוח.

צריכה סדירה של תמצית הפטרייה עשויה לשפר את הזיכרון, הקשב והמיקוד, ואף להאט תהליכי הידרדרות קוגניטיבית הקשורים לגיל.

הפטרייה עשירה בבטא־גלוקנים ובפוליסכרידים, רכיבים המאזנים את פעילות מערכת החיסון, משמשים כנוגדי חמצון עוצמתיים ומגינים על תאי הגוף מפני התחמצנות.

הפטרייה תורמת לשיקום ריריות מערכת העיכול, להפחתת דלקתיות במעי (כמו במצבי גסטריטיס) ולתמיכה במיקרוביום.

לפי הרפואה המסורתית:

הפטרייה מזינה את חמשת איברי ה־Zang (האיבריים הפנימיים), מחזקת את הצ'י (אנרגיית החיים), את הטחול והקיבה ותומכת במערכת העיכול.

ברפואה הסינית המסורתית משמשת הפטרייה להרגעת הנפש, להפחתת אי־שקט ולתמיכה באיזון הרגשי והמנטלי.

איך משתמשים?

תמצית תקנית: 1,000-500 מ"ג ביום, רצוי עם הארוחה.

אבקת פטרייה: כפית עד שתיים ביום. אפשר לשלב בקלות בשייק הבוקר, ביוגורט, בדייסת שיבולת שועל או אפילו בקפה/חליטה.

זהירות!

לא מומלץ לנשים הרות ומיניקות.

אסור למי שסובלת מאלרגיה לפטריות.

הפטרייה עלולה להשפיע על מנגנוני קרישת הדם, יש להפסיק את הנטילה כשבועיים לפני פרוצדורה כירורגית.

הערה: כשנוטלים צמחי מרפא, יש להתייעץ עם הרופא/ה המטפל/ת ולוודא שהתוסף אינו משפיע על תרופות אחרות או על מדדים רפואיים.