נטע ריבקין ייצגה את ישראל בשלוש אולימפיאדות והייתה הישראלית הראשונה שזכתה במדליה באליפות העולם בהתעמלות אמנותית. במשך שנים הספורט היה לא רק המקצוע שלה, אלא גם הזהות שלה. ואז הגיעה הפרישה. "אני באה מעולם מאוד נוקשה, עם הרבה ציפיות, הרבה דרישות והרבה ויתורים שעשיתי בדרך", סיפרה בפאנל "נפש שמחה בגוף בריא", שנערך

בכנס "משפיעות לטובה" של "לאשה" וטיקטוק