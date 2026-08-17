פסטייה עוף בדפי אורז

אם נדרשות 2 שכבות או יותר של דפי אורז, טובלים אותם במים בנפרד וסופגים את המים, כמו בסעיף הקודם, ורק אז מניחים אחד על השני.

אם נדרשות 2 שכבות או יותר של דפי אורז, טובלים אותם במים בנפרד וסופגים את המים, כמו בסעיף הקודם, ורק אז מניחים אחד על השני.

אם נדרשות 2 שכבות או יותר של דפי אורז, טובלים אותם במים בנפרד וסופגים את המים, כמו בסעיף הקודם, ורק אז מניחים אחד על השני.

יוצקים את השמן למחבת ומחממים. מוסיפים את הבצל ומטגנים עד הזהבה. מוסיפים את העוף ומטגנים 3-2 דקות, עד שהעוף מלבין. מוסיפים את הצימוקים והדבש ומערבבים. מוסיפים את התבלינים, מערבבים, מסירים מהאש ומניחים לצינון כ־10 דקות.

יוצקים את השמן למחבת ומחממים. מוסיפים את הבצל ומטגנים עד הזהבה. מוסיפים את העוף ומטגנים 3-2 דקות, עד שהעוף מלבין. מוסיפים את הצימוקים והדבש ומערבבים. מוסיפים את התבלינים, מערבבים, מסירים מהאש ומניחים לצינון כ־10 דקות.

1. המלית: יוצקים את השמן למחבת ומחממים. מוסיפים את הבצל ומטגנים עד הזהבה. מוסיפים את העוף ומטגנים 3-2 דקות, עד שהעוף מלבין. מוסיפים את הצימוקים והדבש ומערבבים. מוסיפים את התבלינים, מערבבים, מסירים מהאש ומניחים לצינון כ־10 דקות.