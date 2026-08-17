פסטייה עוף בדפי אורז

איך עובדים עם דפי אורז?
- מכינים את המלית מראש ומצננים לטמפרטורת החדר.
- פורשים על משטח העבודה מגבת נקייה ויבשה, ומכינים קערה גדולה עם מים חמים.
- עובדים בכל פעם עם דף אורז אחד: טובלים אותו במים החמים, מוציאים אותו מיד כשהוא מתחיל להתרכך, מניחים על המגבת לספיגה קלה, ורק אז ממלאים ומקפלים לצורה הרצויה.
- אם נדרשות 2 שכבות או יותר של דפי אורז, טובלים אותם במים בנפרד וסופגים את המים, כמו בסעיף הקודם, ורק אז מניחים אחד על השני.
- את דפי האורז הממולאים מניחים על נייר אפייה משומן, ומשמנים גם את חלקם העליון לפני האפייה.
- במקום לאפות אפשר גם לטגן, במעט שמן או חמאה, משני הצדדים עד להזהבה.
ההכנה
1. המלית: יוצקים את השמן למחבת ומחממים. מוסיפים את הבצל ומטגנים עד הזהבה. מוסיפים את העוף ומטגנים 3-2 דקות, עד שהעוף מלבין. מוסיפים את הצימוקים והדבש ומערבבים. מוסיפים את התבלינים, מערבבים, מסירים מהאש ומניחים לצינון כ־10 דקות.
2. מחממים את התנור ל־200 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). משמנים היטב את המחבת או התבנית.
3. פורשים מגבת על משטח העבודה. טובלים בזה אחר זה 3 דפי אורז במים, מניחים על המגבת וסופגים את המים. מסדרים את דפי האורז במחבת נקייה שמתאימה לתנור או בתבנית זה על זה. מניחים עליהם את המלית ומשטחים. טובלים את יתרת דפי האורז במים ומספיגים אותם. מניחים את דפי האורז על המלית ומקפלים את הקצוות פנימה לתוך המחבת. משמנים את חלקה העליון של הפסטייה.
4. אופים כ־20 דקות, עד שהמאפה מזהיב. מוציאים ומגישים מיד.
- איך שומרים? את המלית בלבד: בכלי אטום במקרר, עד יומיים.