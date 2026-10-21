נאגטס מטוגנים של כרובית וסחוג

ההכנה (כ־30 יחידות)
1. מרתיחים בסיר מים עם מלח. מוסיפים את פרחי הכרובית ומבשלים ברתיחה עדינה, עד שהם רכים (כ־25 דקות). מסננים היטב.
2. מעבירים את הכרובית לקערה ומועכים אותה למחית. מעבירים את המחית למסננת דקה ולוחצים עליה היטב, כדי להיפטר מעודפי נוזלים (זה חיוני, כדי להבטיח את יציבות הנאגטס). מחזירים לקערה.
3. שמים בקערית נפרדת את שיבולת השועל והמים ומשרים כדקה, עד שכל המים נספגים ושיבולת השועל מתרככת.
4. מוסיפים את שיבולת השועל למחית הכרובית. מוסיפים גם את כל שאר המרכיבים ומערבבים היטב. מאחסנים במקרר 30-20 דקות, להתייצבות.
5. יוצרים מהעיסה מלבנים קטנים.
6. מחממים מעט שמן במחבת ומטגנים את הנגיסים משני הצדדים, עד הזהבה קלה. מסירים מהכיריים. מגישים חם או קר, מומלץ לצד סלט טחינה.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.