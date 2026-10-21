נאגטס מטוגנים של כרובית וסחוג

1. מרתיחים בסיר מים עם מלח. מוסיפים את פרחי הכרובית ומבשלים ברתיחה עדינה, עד שהם רכים (כ־25 דקות). מסננים היטב.

1. מרתיחים בסיר מים עם מלח. מוסיפים את פרחי הכרובית ומבשלים ברתיחה עדינה, עד שהם רכים (כ־25 דקות). מסננים היטב.

1. מרתיחים בסיר מים עם מלח. מוסיפים את פרחי הכרובית ומבשלים ברתיחה עדינה, עד שהם רכים (כ־25 דקות). מסננים היטב.