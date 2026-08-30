אורז עם פטריות וערמונים בתבנית אחת

אלונה אקרלינג, דיאטנית קלינית ויוצרת תוכן קולינרי קל ובריא | אינסטגרם: _alonaeck, טיקטוק: Alona eckrling איפה את בחג? אנחנו מארחים את המשפחה בבית של ההורים שלי, נהיה בערך 25 אנשים. האורחת המיוחדת מבחינתי היא סבתא שלי, שושנה אקרלינג. היא בת 95 ולאחרונה היא הפכה בפעם השלישית לסבתא־רבתא. שלוש הנינות המקסימות יהיו גם בערב החג. המנה המנצחת: אורז עם פטריות וערמונים. אני מכינה אותה כבר כמה שנים, והיא תמיד מתחסלת. היא חגיגית ועשירה בטעמים, אבל פשוטה להכנה ולא דורשת כמעט התעסקות - שזה בדיוק מה שצריך כשמכינים ארוחה גדולה: הכול נכנס לתבנית והתנור עושה את העבודה. אצלנו אוהבים אורז, וזו מנה ששיניתי ודייקתי עד שהגעתי לגרסה הזו. אני גאה להגיד שהיא נהפכה לאחת המנות שמצפים להן אצלנו. זה כיף להפוך להיות חלק קבוע משולחן החג המשפחתי.
טיפים: אם רוצים, אפשר להחליף או להוסיף ירקות ותוספות לאורז. אפשר להכין את המנה כמעט עד הסוף ערב קודם, ולפני ההגשה להכניס לתנור לחימום סופי.
ההכנה
- מחממים תנור ל־190 מעלות.
- בתבנית עמוקה שמים את האורז ושמן הזית ומערבבים מעט. מוסיפים את הפטריות, הערמונים, הבצל, השום, הסויה, הסילאן, המים, הפלפל והמלח ומערבבים.
- מכסים היטב את התבנית בנייר אפיה ומעליו נייר אלומיניום. אופים כ־50 דקות, עד שהאורז סופג את הנוזלים. אחרי כ־30 דקות מומלץ לבדוק, ולערבב בעדינות.
- אם רוצים קצוות קצת שחומים וקריספיים, מסירים את הכיסוי 5 דקות לפני סוף האפייה, מזליפים את כפית הסילאן ומחזירים לתנור.
- לפני ההגשה "פותחים" את האורז בעדינות בעזרת מזלג. מפזרים פטרוזיליה, בצל ירוק ו/או פטריות ומגישים.