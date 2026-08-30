אורז עם פטריות וערמונים בתבנית אחת

אלונה אקרלינג, דיאטנית קלינית ויוצרת תוכן קולינרי קל ובריא | אינסטגרם:

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Alona eckrling

איפה את בחג?

אנחנו מארחים את המשפחה בבית של ההורים שלי, נהיה בערך 25 אנשים. האורחת המיוחדת מבחינתי היא סבתא שלי, שושנה אקרלינג. היא בת 95 ולאחרונה היא הפכה בפעם השלישית לסבתא־רבתא. שלוש הנינות המקסימות יהיו גם בערב החג.

המנה המנצחת: