צמות מעולם לא באמת נעלמו - הן היו שם תמיד על ילדות, על כלות, בחופשות, בפסטיבלים ובימים שבהם השיער פשוט סירב לשתף פעולה. אבל בקיץ 2026 הן עוברות שינוי תדמיתי: הצמה מפסיקה להיות רק פתרון פרקטי, מתוק וילדותי והופכת לאביזר אופנתי של ממש. מי שעקבה אחר התצוגות הכי גדולות בעולם, התקשתה בוודאי לפספס את הנוכחות שלהן שם - ובעולם האופנה כמו בעולם האופנה, הטרנדים זולגים מהמסלולים היישר אל השטיחים האדומים ומשם אלינו.

8 צפייה בגלריה מאחורי הקלעים בתצוגה של Yanina Couture שבוע האופנה הפריזאי ( צילום: Gettyimages IL/Francois Durand )

אז למה עכשיו?

1. כי נמאס לנו להיות "נקיות" מדי: אחרי שנים שבהן שלט מראה הקלין גירל המהודק (אותו קוקו מתוח, שביל באמצע, גולגול חלק ושיער שנראה כמעט אדריכלי), מגיעה סוף כל סוף תגובת הנגד. הצמה מכניסה לתסרוקת וייב פחות מושלם ויותר אישי. היא יכולה להיות רומנטית, בוהמיינית, ספורטיבית, ילדותית, סקסית או פראית - העיקר האינדיבידואליות והאופי שאת מביאה איתך.

8 צפייה בגלריה לו דילון עם צמות ( צילום: Gettyimages IL/Aurore Marechal )

2. כי הצמה היא התסרוקת המושלמת בחום הארצישראלי: היא מרחיקה את השיער מהפנים, שומרת אותו אסוף ומאפשרת לעבור יום שלם בלי לסלק שערות שדבוקות לעורף.

8 צפייה בגלריה דוגמנית על המסלול של Tony Ward בפריז ( צילום: Gettyimages IL/Benjamin Cremel )

איזו צמה הכי נכונה לך בקיץ 2026?

1. Baby Braids: שתי צמות קטנות שעושות את כל העבודה. אלה כנראה גם הצמות הכי קלות לאימוץ עבור בעלות שתי הידיים השמאליות (היוש!). מדובר בשתי צמות דקות שמתחילות מקדמת השיער וממסגרות את הפנים, בעוד יתר השיער נשאר פזור. הצמות הללו קיבלו השנה חיזוק משמעותי מתצוגת האופנה של Acne בשבוע האופנה של פריז. הצמות האלו הולכות נהדר עם שיער טבעי וגלי, שמלת קיץ, משקפי שמש ותיק קש.

8 צפייה בגלריה דוגמנית על המסלול של אקנה ( צילום: Gettyimages IL/Francois Durand )

2. Boho Braids: הצמה שלא מתאמצת להיראות מושלמת. מדובר בצמות שמערבבות חלקים קלועים עם קווצות שיער גלי או מתולתל שנשארות בחוץ. התוצאה היא מראה מרושל, חופשי ורומנטי, כמו זה שראינו על המסלול של קלואה בשבוע האופנה האחרון בפריז. צמה כזו מתאימה למי שרוצה תסרוקת עם נוכחות, וגם למי שיש לה שיער מתולתל או גלי ורוצה לעבוד עם המרקם הטבעי במקום נגדו.

8 צפייה בגלריה דוגמנית על המסלול של קלואה ( צילום: Gettyimages IL/Aurore Marechal )

3. הצמה הקלאסית, אבל עם טוויסט: אפשר לקלוע צמה אחת נמוכה ורפויה, שתי צמות, צמה שמתחילה מקוקו או אפילו לשלב כמה צמות דקות בתוך שיער אסוף - הכול הולך ויתקבל בברכה. הטיפ שלנו: נסו למקם את הצמה נמוך בעורף ולהוציא שתי קווצות דקות ליד הפנים. זה הופך תסרוקת ילדותית, לכאורה, למשהו הרבה יותר אופנתי.

8 צפייה בגלריה אשה עם צמות בניו יורק ( צילום: Gettyimages IL/Edward Berthelot )

4. ה־Halo Braid (צמת "הילה") : היא למעשה צמה צרפתית או הולנדית שנכרכת סביב הראש ויוצרת אפקט של כתר. בימים אלה היא זוכה לעדנה מחודשת גם על השטיחים האדומים וגם על המסלולים. צמה כזו מתאימה למי שמחפשת תסרוקת לאירוע או חופשה במקום שבו רוצים להיראות מושקעים בלי להשקיע בשיער בכל בוקר. הטיפ שלנו: אל תנסו להדק אותה מדי. הגרסה העכשווית היא רכה, עם נפח קל ושערות קטנות שממסגרות את הפנים.

5. צמות עם סרטים, חרוזים ואביזרים: הצמה בקיץ הזה היא גם הזדמנות להכניס קצת אקססוריז לשיער. סרטים, סיכות וקליפסים יהפכו צמה סתמית לאביזר אופנה של ממש. הטיפ שלנו: אם הצמה עצמה פשוטה, זה המקום להשתולל. אם היא מורכבת, עדיף אביזר אחד בלבד.

8 צפייה בגלריה אורחת בשבוע האופנה הדני ( צילום: Gettyimages IL/Christian Vierig )





המדריך לקולעת העצלה

מי שאין לה כוח לקרוא ורוצה מדריך זריז, גשי הלום:

* רומנטית? לכי על Halo Braid.

* בוהמיינית? Boho Braids.

* מינימליסטית? Baby Braids.

* ספורטיבית? שתי צמות צמודות או קוקו קלוע.

* אוהבת אופנה אבל לא רוצה להתחייב? שתי צמות דקות מקדימה יסגרו את הפינה.

* יש לך שיער גלי או מתולתל? אל תסתירי את המרקם שלו - שלבי אותו בתוך הצמה.