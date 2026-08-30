טארט דבש מלוח

אין בכלל ספק שהעוגה הזו היא המנה המנצחת שלי, זו שכולם רוצים אותה ומצפים לה. את הטארט הזה אני מכינה שנים, מאז שהייתי שף־קונדיטורית במסעדת "פרונטו" בתל אביב. הייתי מכינה טארטים משתנים לתפריט העסקיות של המסעדה, והייתי מנסה כל מיני דברים. מיד בפעם הראשונה שהכנתי את העוגה הזו, השף דיוויד פרנקל אמר שהוא רוצה שהיא תהיה קבועה בתפריט. הטארט הזה נהיה כוכב ונשאר חלק מהמסעדה שנים אחרי שאני עזבתי. זו מנה אייקונית מבחינתי.

אין בכלל ספק שהעוגה הזו היא המנה המנצחת שלי, זו שכולם רוצים אותה ומצפים לה. את הטארט הזה אני מכינה שנים, מאז שהייתי שף־קונדיטורית במסעדת "פרונטו" בתל אביב. הייתי מכינה טארטים משתנים לתפריט העסקיות של המסעדה, והייתי מנסה כל מיני דברים. מיד בפעם הראשונה שהכנתי את העוגה הזו, השף דיוויד פרנקל אמר שהוא רוצה שהיא תהיה קבועה בתפריט. הטארט הזה נהיה כוכב ונשאר חלק מהמסעדה שנים אחרי שאני עזבתי. זו מנה אייקונית מבחינתי.

המנה המנצחת: אין בכלל ספק שהעוגה הזו היא המנה המנצחת שלי, זו שכולם רוצים אותה ומצפים לה. את הטארט הזה אני מכינה שנים, מאז שהייתי שף־קונדיטורית במסעדת "פרונטו" בתל אביב. הייתי מכינה טארטים משתנים לתפריט העסקיות של המסעדה, והייתי מנסה כל מיני דברים. מיד בפעם הראשונה שהכנתי את העוגה הזו, השף דיוויד פרנקל אמר שהוא רוצה שהיא תהיה קבועה בתפריט. הטארט הזה נהיה כוכב ונשאר חלק מהמסעדה שנים אחרי שאני עזבתי. זו מנה אייקונית מבחינתי.

במיקסר עם וו גיטרה מקרימים את החמאה, אבקת הסוכר והסוכר. מוסיפים את החלמון ומערבלים למרקם אחיד ללא גושים. מוסיפים את המלח, הקמח והשקדים ומערבבים לאט, לקבלת בצק פירורי. עוצרים, אוספים את הבצק ומשטחים (אם הוא מעט יבש ומתפורר, זה בסדר). עוטפים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל־30–60 דקות.

במיקסר עם וו גיטרה מקרימים את החמאה, אבקת הסוכר והסוכר. מוסיפים את החלמון ומערבלים למרקם אחיד ללא גושים. מוסיפים את המלח, הקמח והשקדים ומערבבים לאט, לקבלת בצק פירורי. עוצרים, אוספים את הבצק ומשטחים (אם הוא מעט יבש ומתפורר, זה בסדר). עוטפים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל־30–60 דקות.

1. הבצק: במיקסר עם וו גיטרה מקרימים את החמאה, אבקת הסוכר והסוכר. מוסיפים את החלמון ומערבלים למרקם אחיד ללא גושים. מוסיפים את המלח, הקמח והשקדים ומערבבים לאט, לקבלת בצק פירורי. עוצרים, אוספים את הבצק ומשטחים (אם הוא מעט יבש ומתפורר, זה בסדר). עוטפים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל־30–60 דקות.