טארט דבש מלוח

ליאור משיח, קונדיטורית ויוצרת תוכן, כותבת הבלוג "ליאורו'ש" | אינסטגרם, טיקטוק ופייסבוק: Lioroooosh איפה את בחג? כנראה אתארח אצל אחי. זו שנה מיוחדת עבורי, כי אני בלב המלחמה בסרטן השד. לא היו לי חגים נורמליים בתקופה האחרונה, ולהתארח זו תהיה זכות.
המנה המנצחת: אין בכלל ספק שהעוגה הזו היא המנה המנצחת שלי, זו שכולם רוצים אותה ומצפים לה. את הטארט הזה אני מכינה שנים, מאז שהייתי שף־קונדיטורית במסעדת "פרונטו" בתל אביב. הייתי מכינה טארטים משתנים לתפריט העסקיות של המסעדה, והייתי מנסה כל מיני דברים. מיד בפעם הראשונה שהכנתי את העוגה הזו, השף דיוויד פרנקל אמר שהוא רוצה שהיא תהיה קבועה בתפריט. הטארט הזה נהיה כוכב ונשאר חלק מהמסעדה שנים אחרי שאני עזבתי. זו מנה אייקונית מבחינתי.
טיפים:
- אפשר להכין את העוגה לילה מראש ולשמור במקרר. מוציאים כשעתיים מראש, להגשה בטמפרטורת החדר.
- מומלץ להגיש עם קצפת רכה (250 מ"ל שמנת מתוקה מוקצפת עם 1–2 כפיות וניל ו־1 כף אבקת סוכר).
ההכנה
1. הבצק: במיקסר עם וו גיטרה מקרימים את החמאה, אבקת הסוכר והסוכר. מוסיפים את החלמון ומערבלים למרקם אחיד ללא גושים. מוסיפים את המלח, הקמח והשקדים ומערבבים לאט, לקבלת בצק פירורי. עוצרים, אוספים את הבצק ומשטחים (אם הוא מעט יבש ומתפורר, זה בסדר). עוטפים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל־30–60 דקות.
2. מוציאים את הבצק ומרדדים אותו בין שני ניירות אפייה לעלה בעובי של כ־1/4 ס"מ. אם צריך, אפשר להוסיף מעט קמח, אבל לא יותר מדי כדי לא לייבש את הבצק. מסירים את הנייר העליון, ובעזרת הנייר התחתון הופכים את הבצק לתבנית. מסירים את הנייר ומצמידים את הבצק לתחתית ולדפנות בלי לדקק אותו. אם הבצק נקרע, אפשר להוסיף חתיכות במקומות הנחוצים. מאחסנים במקרר או במקפיא כ־10 דקות. מוציאים ומסירים עודפי בצק מהשוליים. מחזירים למקרר או למקפיא עד להמשך השימוש.
3. המלית: טורפים בקערה את החמאה, הסוכר, הקורנפלור, המלח, הווניל והדבש. מוסיפים את כל הביצים וטורפים. מוסיפים את השמנת והחומץ וטורפים היטב.
4. מוציאים את תבנית הבצק ומניחים אותה על תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה. יוצקים לתוך הקלתית את המלית.
5. מכניסים לתנור החם ואופים 40–50 דקות, עד שהטארט משחים מאוד ומרכזו עדיין רך מעט ומגיב לנענועים. מוציאים ובוזקים מיד מלח מלדון, בנדיבות. מניחים לצינון. מגישים.