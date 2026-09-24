עצמון אמרה שבאותו רגע ידעה שהיא שלו לעולמים. "הוא כל כך הצחיק אותי". על הדרך הודתה שגובה אף פעם לא היה פרמטר חשוב מבחינתה. זאת בניגוד לשילון, שהסבירה מדוע היא מתעניינת כל כך בחודו של המטר. "אני ברווקותי, לפני שהכרתי את בעלי, תמיד שאלתי לפני דייט מה הגובה של הבחור. בתור בחורה גבוהה, לא רציתי להרגיש גדולה מדי על הגבר שלי. אם הבחור היה עונה שהוא מתחת ל־1.85 מ' הייתי ממציאה שאני חולה ומבטלת".