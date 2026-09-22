העוגיות האלה מבוססות על תמרים, אגוזים ושומשום, לא דורשות אפייה וממש פשוטות להכנה. במרכזן מסתתר שילוב מנצח של חמאת בוטנים ושוקולד - הפתעה קטנה שהופכת אותן לפינוק של ממש.
טיפים:
- לצורה אחידה ומדויקת, מניחים כל כדור (אחרי הגלגול בשומשום) בתוך רינג או קורצן עגול בקוטר מתאים, ורק אז יוצרים את הגומה בעזרת ידית של כף עץ. הלחיצה בתוך הרינג תגרום לדפנות להיות אחידות ויפות.
- אם חמאת הבוטנים נוזלית, הקפיאו את העוגיות במשך כחצי שעה לפני הוספת השוקולד.
- את העוגיות שומרים בקופסה סגורה במקרר. הן הכי טעימות כשהן קרות.
ההכנה
1. אם משתמשים בתמרים שלמים, טוחנים אותם במעבד מזון למחית. אם רוצים, טוחנים איתם (או בנפרד מהם) גם את האגוזים והקקאו. לחלופין, קוצצים את האגוזים בסכין ומערבבים עם התמרים הטחונים והקקאו, עד שמתקבלת עיסה אחידה ונוחה לעבודה. אם משתמשים בתמרים בוואקום, "לשים" לתוכם את הקקאו והאגוזים הקצוצים.
2. מחלקים את העיסה לכדורים שווים (כ־30 גרם לכדור) ומגלגלים אותם בשומשום הקלוי.
3. בעזרת ידית של כף עץ, יוצרים במרכז כל כדור גומה עמוקה. ממלאים אותה בחמאת בוטנים עד לכ־2/3 מגובהה.
4. קוצצים את השוקולד וממיסים אותו במיקרוגל (בפולסים קצרים) או על באן־מארי. יוצקים שכבה דקה של שוקולד על חמאת הבוטנים.
5. מפזרים פיסטוקים או אגוזים קצוצים ומעבירים למקרר עד שהשוקולד מתייצב.
- שרית נובק היא בלוגרית וצלמת אוכל, כותבת את הבלוג "מיס פטל". אתר: misspetel.com אינסטגרם: misspetel
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