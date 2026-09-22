העוגיות האלה מבוססות על תמרים, אגוזים ושומשום, לא דורשות אפייה וממש פשוטות להכנה. במרכזן מסתתר שילוב מנצח של חמאת בוטנים ושוקולד - הפתעה קטנה שהופכת אותן לפינוק של ממש.

העוגיות האלה מבוססות על תמרים, אגוזים ושומשום, לא דורשות אפייה וממש פשוטות להכנה. במרכזן מסתתר שילוב מנצח של חמאת בוטנים ושוקולד - הפתעה קטנה שהופכת אותן לפינוק של ממש.

העוגיות האלה מבוססות על תמרים, אגוזים ושומשום, לא דורשות אפייה וממש פשוטות להכנה. במרכזן מסתתר שילוב מנצח של חמאת בוטנים ושוקולד - הפתעה קטנה שהופכת אותן לפינוק של ממש.

לצורה אחידה ומדויקת, מניחים כל כדור (אחרי הגלגול בשומשום) בתוך רינג או קורצן עגול בקוטר מתאים, ורק אז יוצרים את הגומה בעזרת ידית של כף עץ. הלחיצה בתוך הרינג תגרום לדפנות להיות אחידות ויפות.

לצורה אחידה ומדויקת, מניחים כל כדור (אחרי הגלגול בשומשום) בתוך רינג או קורצן עגול בקוטר מתאים, ורק אז יוצרים את הגומה בעזרת ידית של כף עץ. הלחיצה בתוך הרינג תגרום לדפנות להיות אחידות ויפות.

לצורה אחידה ומדויקת, מניחים כל כדור (אחרי הגלגול בשומשום) בתוך רינג או קורצן עגול בקוטר מתאים, ורק אז יוצרים את הגומה בעזרת ידית של כף עץ. הלחיצה בתוך הרינג תגרום לדפנות להיות אחידות ויפות.