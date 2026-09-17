עידן אלתרמן: בן 55, שחקן, קומיקאי, מוזיקאי ויוצר. בימים אלה מופיע בהצגה "הזוג המוזר" (תיאטרון חיפה). גרוש ואב לשניים (שירה בת 22, שחקנית ורקדנית, אורי בן 16), מתגורר בתל אביב.

רחל אלתרמן: בת 80, מתכננת ערים ומשפטנית, פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון וחוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית. ב־2022 נבחרה כחברה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. נשואה לדורון (82), מהנדס אזרחי ואמא לשניים (עידן ואחותו הצעירה נאורה), מתגוררת באבן יהודה.

עידן ורחל מספר על הקשר המיוחד ( צילם: מיקי שמידט )





קשר מיוחד: אלתרמן מרבה להזכיר את אמו ואת החינוך שקיבל ממנה גם בסטנד־אפ שלו וגם בסרטונים ברשתות החברתיות. בריאיון ל"לאשה" ב־2023 אמר: "אין לי מילים לתאר כמה אני בר מזל לגדול בחיקה של אמא כזו".

רחל, איזה ילד היה עידן? היה ברור שהוא הולך להיות קומיקאי? "כבר בגיל חצי שנה הוא היה עושה עיניים לאנשים ומצחיק אותם. בגיל שנתיים הוא היה נעמד על הפוף בבית ושר 'נתתי לה חיי', אבל אני ואבא שלו לא הסללנו אותו. לא ראינו אותו כרואה חשבון, עורך דין, פרופסור כמוני או מהנדס כמו דורון. נתנו לו לפתח את מה שהיה בו ותמכנו בו לאורך כל הדרך".

"פעם כתבתי משהו פוליטי ומישהו הגיב לי: 'אמא שלך זונה, עידן אלתרמן'. עניתי לו: 'אמא שלי פרופסור לתכנון ערים, אבל אולי יש דברים שאני לא יודע'. זה התפוצץ"

עידן, איזו אמא הייתה לך כשהיית ילד? "בעיקר בלתי צפויה. בתור ילד, בעיקר כשהיו אצלי חברים, כל הזמן הייתי קצת באלרט: 'האם היא תגיד עכשיו משהו לא צפוי?'".

רחל: "אני בלתי ניתנת לשליטה".

עידן: "אבל גם דואגת ואוהבת, עם הרבה מגע ואהבה. זה לא היה רק המקום המטורלל".

4 צפייה בגלריה "כבר בגיל חצי שנה הוא היה עושה עיניים לאנשים ומצחיק אותם" ( צילום: אלבום פרטי )

ממי ירשת את חוש ההומור? "ללא ספק מאמא. אבל גם מסבא שלי, אבא שלה. הוא היה היסטוריון אבל גם איש תיאטרלי ומחובר למוזיקה ולתרבות".

אתה חושב שאתם דומים באישיות? "כן, בהחלט. ואני גם חושב שיש הקבלה בין המקצוע האקדמי של אמא לאמנות: אקדמאים חוקרים, וגם אני בן אדם חוקר. אפילו כשאני עושה קליפים שהם פרודיות על ערים, אני אוהב קודם כול לחקור את העיר".

רחל: "דורון, אבא של עידן, אמר לי פעם: 'את ועידן אותו דבר. ההבדל היחיד הוא שלעידן יש אמרגן ולך אין'".

איך כינית את עידן בילדות? "עד היום אני קוראת לו עידני. ולפעמים, גם לעידן, גם לבת שלי וגם לכל ארבעת נכדיי אני קוראת פשוט 'ילד' או 'ילדה'".

עידן: "ואני אימצתי את זה. אני מתקשר לילדים שלי ואומר: 'מה שלומך, ילד?', 'מה שלומך, 'ילדה?'. זה חמוד בעיניי".

רחל: "רק שכשאנחנו טסים לחו"ל ואני קוראת בשדה התעופה 'ילד! בוא!', אנשים מסביב תוהים מה האישה הזאת רוצה מילדים'".

עידן, על מה אמא עדיין מעירה לך, למרות שאתה כבר גבר מבוגר? "על הכול. לא מזמן ישבנו במסעדה, הזמנתי בירה והיא אמרה לי: 'בירה זה משמין, יש לך כרס'. נעלבתי. אמרתי לה: 'אמא, את לא אמורה להעיר לי על הכרס'. אבל היא צודקת. אצלנו במשפחה יש סגידה לשוקולד, ובמשך שנים היה לי מטבוליזם שאיפשר לי לאכול כמה שטויות שרציתי. ואין מה לעשות, אני בן 50 פלוס".

4 צפייה בגלריה "אמא היתה בלתי צפויה" ( צילום: אלבום פרטי )

אמא מעורבת בחיים האישיים שלך? "אני גרוש ויוצא לפעמים לדייטים, אז היא מתעניינת ושואלת שאלות פרטניות, אבל היא ממש לא מהאמהות שמנדנדות: 'נו, מתי תהיה לך זוגיות?'".

רחל: "למרות שלא מזמן כן שאלתי אותו מה לגבי אהבה'".

עידן: "נכון, ולא אהבתי את זה. זה לא מתאים לה".

יש משהו מהחינוך שקיבלת מאמא שלקחת להורות שלך? "העצמה של הילדים. אמא תמיד ידעה לזהות את מה שיש בילד ולחזק אותו. גם אני אף פעם לא אמרתי לילדים שלי: 'אני רוצה שתהיה שחקן או מוזיקאי, למרות שבפועל שירה שחקנית ואורי מוזיקאי. אני חושב שלקחתי ממנה את היכולת לזהות את האוצר שיש בילד, ולחזק אותו. וגם אני, כמוה, לפעמים לא כל כך יודע את מקומי. כשהבן שלי היה צעיר יותר והיה עם חברים, הייתי מסוגל לשאול: 'אני יכול לבוא איתכם לרכוב על אופניים?'. ברור שילד בן 12 לא רוצה שאבא שלו יצטרף, אבל אני הייתי אומר לו: 'אורי, סבתא הייתה עושה לי בדיוק אותו דבר'. אני פשוט מעביר את זה הלאה".

רחל: "אני עשיתי לו את זה עד גיל 34 (צוחקת)".

רחל, את קוראת תגובות שכותבים על עידן ברשת? "אני קוראת תמיד, ואם כותבים עליו משהו רע, זה עושה לי מאוד עצוב. בום בבטן".

עידן: "פעם כתבתי משהו פוליטי ומישהו הגיב לי: 'אמא שלך זונה, עידן אלתרמן'. עניתי לו: 'אמא שלי פרופסור לתכנון ערים, אבל אולי יש דברים שאני לא יודע. אתפוס איתה שיחה בהקדם'. זה התפוצץ והפך לוויראלי".

4 צפייה בגלריה "אנחנו כל הזמן רבים" ( צילום: אלבום פרטי )

מתי בפעם האחרונה רבתם? עידן: "אנחנו כל הזמן רבים. היא יכולה להיות ביקורתית בצורה לא נעימה, אפילו קצת ברוטלית. למשל, לראות אותי מופיע ולהגיד 'הדאבל־טייק שעשית היה לא מדויק', וזה לא תמיד קל לאמן לשמוע. אני משתדל עם הילדים שלי להיות יותר מעודן בדבר הזה".

רחל: "אבל ככה, כשהוא מקבל ממני מחמאה, הוא יודע שאני לא אומרת אותה רק כי הוא הבן שלי".

מתי בפעם האחרונה אמא הזכירה לך שמבחינתה, הגיל שלך הוא רק מספר? "היינו יחד בחו"ל. הייתי בן 40, היה קצת משעמם, אז רציתי לקחת את האוטו ולצאת קצת מהעיר. אמא אמרה לי: 'עידן, אתה לא נוהג בחו"ל. לא במשמרת שלי".

רחל: "אני מכנה את עידן 'ילד', וכשאני אומרת 'ילד! בוא!', אנשים מסביב תוהים מה האישה הזאת רוצה מילדים'"





על מה אתם צריכים לבקש סליחה אחד מהשני? רחל: "כשהוא היה קטן ורזה הייתי מרימה אותו. הבעיה היא שהמשכתי לעשות את זה גם כשהוא כבר לא היה כל כך קטן".

עידן: "כשהייתי בן 20 בלהקה צבאית, היא באה אליי אחרי ההופעה, ומרוב התלהבות הרימה אותי והסתובבה איתי כאילו אני ספר תורה. אמרתי: 'אני בן 20! למה את מרימה אותי?'. זה היה קצת מצחיק, אבל בעיקר מאוד הביך אותי".

ועל מה אתה צריך לבקש ממנה סליחה? "על זה שנולדתי".

רחל: "ידעתי שתגיד את זה".