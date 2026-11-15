את הטונה אפשר להחליף בסלמון או בדגים אחרים, ואפשר גם לגמרי להוריד אותם. אני מזכירה שהרוטב תמיד מחכה לפסטה ולא להפך!
לכל המשפחה: פסטה עם טונה
כשר
פרווה
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
35 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
17
לכל המשפחה: פסטה עם טונה
(צילום: אנטולי מיכאלו, סגנון: ענת לבל)
מצרכים
2
סועדים
לוח המרת מידות
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200 גרם
פסטה לינגווינה
שמן זית
להגשה: פטרוזיליה קצוצה
לפירורי הלחם:
2 כפות
פירורי לחם
2 כפות
עלי פטרוזיליה קצוצים דק
קליפה מגוררת מ־1 לימון
לרוטב:
2
שיני שום, קצוצות
1
בצל לבן, קצוץ
5 גבעולי פטרוזליה
עלי בזיליקום לפי הטעם
פלפל צ'ילי לפי הטעם
2
פילטים של אנשובי
6
עגבניות שרי, חצויות
30 גרם
זיתי קלמטה, מגולענים
1 כף
צלפים
100 גרם
טונה בשמן
מלח, פלפל שחור
0
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ההכנה
1. פירורי הלחם: מחממים שמן זית במחבת, מוסיפים את פירורי הלחם, הפטרוזיליה הקצוצה וקליפת הלימון ומטגנים עד שמתקבלת תערובת פריכה. מניחים בצד (אפשר להכין עד יום מראש ולשמור במקרר).
2. הרוטב: מחממים שמן זית במחבת גדולה, מוסיפים את השום והבצל, את גבעולי הפטרוזיליה והבזיליקום, את הצ'ילי ואת פילה האנשובי ומטגנים כמה דקות, עד שהאנשובי מתפורר וכמעט לא נראה. מוציאים את גבעולי הפטרוזיליה מהמחבת. מוסיפים לתוכה את עגבניות השרי, הזיתים, הצלפים והטונה, ומתבלים במלח ובפלפל. מכסים את המחבת ומבשלים כ־10 דקות על להבה בינונית, תוך ערבוב מדי פעם, עד שמתקבל רוטב קרמי.
3. במקביל, מבשלים את הפסטה לדרגת אל דנטה (נגיסה). מסננים.
4. מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים היטב. מסירים מהכיריים. מפזרים את פירורי הלחם ומגישים מיד.