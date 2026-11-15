את הטונה אפשר להחליף בסלמון או בדגים אחרים, ואפשר גם לגמרי להוריד אותם. אני מזכירה שהרוטב תמיד מחכה לפסטה ולא להפך!
ההכנה
1. פירורי הלחם: מחממים שמן זית במחבת, מוסיפים את פירורי הלחם, הפטרוזיליה הקצוצה וקליפת הלימון ומטגנים עד שמתקבלת תערובת פריכה. מניחים בצד (אפשר להכין עד יום מראש ולשמור במקרר).
2. הרוטב: מחממים שמן זית במחבת גדולה, מוסיפים את השום והבצל, את גבעולי הפטרוזיליה והבזיליקום, את הצ'ילי ואת פילה האנשובי ומטגנים כמה דקות, עד שהאנשובי מתפורר וכמעט לא נראה. מוציאים את גבעולי הפטרוזיליה מהמחבת. מוסיפים לתוכה את עגבניות השרי, הזיתים, הצלפים והטונה, ומתבלים במלח ובפלפל. מכסים את המחבת ומבשלים כ־10 דקות על להבה בינונית, תוך ערבוב מדי פעם, עד שמתקבל רוטב קרמי.
3. במקביל, מבשלים את הפסטה לדרגת אל דנטה (נגיסה). מסננים.
4. מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים היטב. מסירים מהכיריים. מפזרים את פירורי הלחם ומגישים מיד.