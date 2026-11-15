את הטונה אפשר להחליף בסלמון או בדגים אחרים, ואפשר גם לגמרי להוריד אותם. אני מזכירה שהרוטב תמיד מחכה לפסטה ולא להפך!

את הטונה אפשר להחליף בסלמון או בדגים אחרים, ואפשר גם לגמרי להוריד אותם. אני מזכירה שהרוטב תמיד מחכה לפסטה ולא להפך!

את הטונה אפשר להחליף בסלמון או בדגים אחרים, ואפשר גם לגמרי להוריד אותם. אני מזכירה שהרוטב תמיד מחכה לפסטה ולא להפך!