מה הדבר הכי בולט שקרה השנה בתחום הקולינריה? "אני מרגישה שהשנה הייתה פחות יצירתית ופחות מקורית ברשתות החברתיות. הרצון לקחת משהו שעבד למישהו אחר ולשחזר אותו הוא מובן, וכולנו חוטאים בזה, גם אני לפעמים. אבל הקו בין השראה להעתקה היטשטש לגמרי, וזה מבאס. גם אם מעתיקים, קצת אופי לא יזיק".

מה הטרנד שהיה הכי מופרך בעינייך בשנה החולפת? "הפרי הקפוא ששמים עליו שמנת והופכים לגלידה. בזבוז של חצי אבטיח וחצי מלון לטובת משהו לא באמת שימושי או טעים, נטו בשביל צפיות. גם אני זורקת אוכל, אין מה לעשות – זה חלק מהעבודה, אבל כשזה מגיע לפירות זה עושה לי צביטה בלב".

ומה הטרנד הכי מוצדק? "מי קוקוס נכנסו חזק. הייתי עכשיו בניו יורק ומגישים את זה בכל מקום כחלק מתפריט המשקאות הקלים. כל יום הזמנתי קפה עם מי קוקוס, זה מדהים".

תהמרי מהם הטרנדים הבאים שיפילו את כולנו. "אני חושבת שאספרסו מוקצף וגם האוּבֶּה - הפקעת הסגולה מהפיליפינים שנכנסה בשלב זה לעולם המשקאות. היא טעם נרכש, יש לה ערכים תזונתיים מטורפים, ולדעתי היא המאצ'ה הבאה ותגיע גם לעולם הקינוחים".

יש משהו שאכלת השנה לראשונה? "דוריאן, הפרי האקזוטי מהמזרח. תמיד שמעתי שהוא מסריח ודוחה, אז ממש נמנעתי, והשנה הייתי בתאילנד והחלטתי לנסות. בעלת באסטה בשוק מקומי חתכה אותו בשבילי, וזה היה וואו. מתקתק, עדין ומבושם, במרקם בין בננה לאבוקדו. אני ממש מחכה לאכול אותו שוב".





מה המסעדה שהכי אהבת השנה? "'בראסרי 18' בתל אביב. מסעדה עם עיצוב פריזאי, אוכל טעים, אנשים טובים, סטייל ברמות, הבראנץ' הכי טוב בעיר וארוחת ערב רומנטית חלומית וכשרה. באמת פנינה. היא לא זולה בכלל, אבל הכול יקר, ופה לפחות אני מרגישה שיש תמורה לכסף".

בתור מי שמסקרת את עולם המסעדות בארץ, מה חסר לך? "אוכל מסורתי בדוכני רחוב. היום בדוכנים יש רק מנות בפיתה, ונורא בא לי אוכל ביתי עם נשמה. אני באה מבית גיאורגי מלא בכמויות של אוכל משובח ובנשים בשלניות, ואני מרגישה בת מזל על כך, אז אני חושבת שלכולם מגיע".

מה יש בעולם שהגיע הזמן שיהיה גם כאן? "תודה לאל יש לנו הכול. בקולינריה אנחנו הכי טובים, הכי טעימים והכי אמביציוזיים. כן יהיה נחמד אם יהיה פה קצת רוגע ונוכל לתכנן תוכניות ולדעת שהן יקרו. וגם שהמחירים יֵרדו, שיהיה קל יותר לאכול בחוץ".

מה השאיפות שלך? "להוות השראה. אני רוצה לשחרר פחדים, לחיות יותר, להרגיש יותר ולעזור לעוד נשים ונערות לקבל החלטות שהן חוששות מהן ולשים את עצמן במקום הראשון. המחשבה שהרבה עיניים רואות אותי דוחפת אותי לרצות להיות עוד יותר טובה ולעבוד על עצמי".

מי צריך לבקש ממך סליחה השנה? "מסעדנים ושפים שמזלזלים ברשתות החברתיות ובמשפיענים. די עם עידן האבן, תתקדמו".