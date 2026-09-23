ד"ר נלי שטיין, מטפלת ומדריכה זוגית ומינית, מייסדת "האקדמיה הדיגיטלית למטפלות" בתחומי המיניות. נשואה, אם לשתיים וסבתא לנכד, גרה בתל אביב.

היי ד"ר שטיין, בואי נדבר על "דיבור מלוכלך" במיטה. מה המשמעות של אמירת מילים בוטות בזמן סקס? "בעיניי זה הרבה מעבר למילים עצמן. יש בזה סוג של התמסרות לסיטואציה, חופש להסיר מסכות ולהתחבר ליצריות ולתשוקה בצורה שהיא פחות 'מתורבתת'.

"במיניות בריאה אנחנו רוצים להיות מסוגלים להשתחרר מההתנהלות של חיי היומיום, לדבר בצורה ישירה ובוטה יותר בלי להרגיש מגוחכים, זולים או פגומים. כשהאקט המיני מסתיים, אנחנו חוזרים להיות אותם אנשים שמדברים ומתנהלים אחרת. דווקא המעבר הזה מאפשר את החופש".

מי אוהב יותר לדבר מלוכלך – נשים או גברים? "אני לא בטוחה שיש כאן הבדל מגדרי משמעותי. בעיניי השאלה החשובה יותר היא האם שני בני הזוג מבינים את המשחק ואת ההזמנה שטמונה בשפה הזאת. אם גבר אומר לבת הזוג שלו משפט מאוד בוטה כמו "אני רוצה לזיין אותך" והיא לא מבינה את החלק המשחקי שבו, היא עלולה להירתע. אבל אותו דבר יכול לקרות הפוך: אישה יכולה לדבר בצורה מאוד משוחררת וישירה, ואם בן הזוג שלה לא מבין את השפה הזאת, הוא עלול לשפוט אותה או להיסגר. כשאחד מבני הזוג לא מורגל בדיבור הזה, זה עלול לעשות בדיוק את ההפך מהכוונה המקורית ולכבות במקום להדליק".

למה יש אנשים שדיבור כזה מרתיע אותם? "כי יש מי שחונכו לחשוב ששפה כזאת מבטאת זילות, שככה פשוט לא מדברים, או שמילים בוטות הן פוגעניות ולא יכולות להשתלב בסיטואציה אינטימית ואוהבת. לפעמים אנחנו מדמיינים איך בן או בת הזוג יסתכלו עלינו אם נדבר בצורה מינית וישירה: אולי יחשבו שאני זולה, אולי אשמע מגוחכת, אולי יראו אותי אחרת".

2 צפייה בגלריה ד"ר נלי שטיין. "המטרה היא לא בהכרח להשתמש במילים פורנוגרפיות" ( צילום: אלבום פרטי )

ומה עושים כשאחד מבני הזוג אוהב את זה והשני ממש לא? "מדברים. זה נשמע פשוט, אבל להרבה מאוד זוגות קל יותר לקיים יחסי מין מאשר לדבר על יחסי המין שלהם. פערים בשפה, בתשוקה ובצורות ההתמסרות דורשים שיחה גלויה. ואם קשה לדבר על התוכן עצמו, אפשר להתחיל דווקא מהקושי: להגיד 'קשה לי לדבר איתך על זה' או 'אני חוששת מהתגובה שלך'. לפעמים אפשר לעשות את זה לבד ולפעמים טיפול או ייעוץ ממוקד יכולים לעזור להתמודד עם הבושה, הפרשנויות השונות והמחשבות המגבילות".

יכול להיות שהפחד מדיבור שכזה נובע מהשיפוט שלנו את עצמנו? "בהחלט. לא פעם השופט הכי מחמיר נמצא דווקא בתוכנו. לנשים אני אומרת: להיות משוחררת לא אומר שאת וולגרית ולהביע תשוקה לא אומר שאת זולה. שפה ישירה ומפורשת יכולה להיות בדיוק ההרשאה הפנימית שלך להיות האישה המינית שאת רוצה להיות".

האם "דיבור מלוכלך" חייב לכלול מילים בוטות במיוחד? "ממש לא. יש רצף שלם. גם משפטים כמו 'אל תפסיק', 'תיגע בי פה', 'אני רוצה אותך' או 'זה נעים לי' הם ביטוי מיני ישיר. עבור חלק מהאנשים אפילו המשפטים האלה מרגישים חשופים או 'מלוכלכים' מדי. לכן המטרה היא לא בהכרח להשתמש במילים פורנוגרפיות, אלא למצוא שפה שמרחיבה את החוויה המינית ולא מצמצמת אותה".

אז איך מפתחים שפה מינית משותפת? "התאמה מינית וסנכרון הם דברים שאפשר ללמוד. חשוב ליצור מרחב שבו מותר להתנסות בצעדים קטנים, בלי שהניסיון יהפוך למבחן ובלי שכל משפט יגדיר מי אני.

"אפשר לחפש יחד ניסוחים שמרגישים אותנטיים ולשאול: 'מה היית רוצה שאגיד לך?', 'איזה משפט מדליק אותך?'. אפשר גם לצחוק ולהשתמש בהומור, כל עוד זה לא הופך לציניות שמרחיקה. זה חיפוש שהוא גם אישי וגם זוגי, ולא חייבים לדעת מראש בדיוק מה עובד".