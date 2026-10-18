ברד פודינג כרשה וירקות שורש

ההכנה
- מחממים את שמן הזית במחבת גדולה על להבה בינונית. מוסיפים את הכרשה, הגזר והסלרי ומטגנים כ־5 דקות, לריכוך ולהזהבה קלה. מסירים מהכיריים ומתבלים במעט מלח ופלפל.
- בינתיים מחממים את התנור ל־190 מעלות ומשמנים את התבנית.
- מעמידים בתבנית את פרוסות הלחם ומניחים ביניהן את הירקות. מפזרים את התימין.
- שמים בקערה את הביצים, היוגורט והחלב, מוסיפים מלח ופלפל וטורפים לבלילה אחידה. יוצקים אותה לתבנית. אם רוצים, מפזרים את הגבינה.
- אופים 45-40 דקות, עד שהמאפה זהוב ומבעבע. מוציאים ומגישים חם.
- איך שומרים? עד יומיים, במקרר. מחממים לפני ההגשה.