ברד פודינג כרשה וירקות שורש
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
ברד פודינג כרשה וירקות שורש
(צילום: בועז לביא)
מצרכים
1
סועדים
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4 כפות שמן זית
1 כוס פרוסות כרשה בעובי 3/4 ס"מ (כ־1 כרשה בינונית)
1 גזר, קלוף ומגורר
1 גבעול סלרי, פרוס דק
מלח, פלפל שחור גרוס
10-8 פרוסות לחם בריאות או לחם לבן
עלים מ־1 גבעול תימין טרי או 1/4 כפית תימין מיובש
5 ביצים
2 גביעים קטנים (300 גרם) יוגורט
1 כוס (240 מ"ל) חלב
אפשרות: 1/4 כוס גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת
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ההכנה
  1. מחממים את שמן הזית במחבת גדולה על להבה בינונית. מוסיפים את הכרשה, הגזר והסלרי ומטגנים כ־5 דקות, לריכוך ולהזהבה קלה. מסירים מהכיריים ומתבלים במעט מלח ופלפל.
  2. בינתיים מחממים את התנור ל־190 מעלות ומשמנים את התבנית.
  3. מעמידים בתבנית את פרוסות הלחם ומניחים ביניהן את הירקות. מפזרים את התימין.
  4. שמים בקערה את הביצים, היוגורט והחלב, מוסיפים מלח ופלפל וטורפים לבלילה אחידה. יוצקים אותה לתבנית. אם רוצים, מפזרים את הגבינה.
  5. אופים 45-40 דקות, עד שהמאפה זהוב ומבעבע. מוציאים ומגישים חם.
  • איך שומרים? עד יומיים, במקרר. מחממים לפני ההגשה.