ברד פודינג כרשה וירקות שורש

מחממים את שמן הזית במחבת גדולה על להבה בינונית. מוסיפים את הכרשה, הגזר והסלרי ומטגנים כ־5 דקות, לריכוך ולהזהבה קלה. מסירים מהכיריים ומתבלים במעט מלח ופלפל.

מחממים את שמן הזית במחבת גדולה על להבה בינונית. מוסיפים את הכרשה, הגזר והסלרי ומטגנים כ־5 דקות, לריכוך ולהזהבה קלה. מסירים מהכיריים ומתבלים במעט מלח ופלפל.

מחממים את שמן הזית במחבת גדולה על להבה בינונית. מוסיפים את הכרשה, הגזר והסלרי ומטגנים כ־5 דקות, לריכוך ולהזהבה קלה. מסירים מהכיריים ומתבלים במעט מלח ופלפל.

בינתיים מחממים את התנור ל־190 מעלות ומשמנים את התבנית.

בינתיים מחממים את התנור ל־190 מעלות ומשמנים את התבנית.

בינתיים מחממים את התנור ל־190 מעלות ומשמנים את התבנית.

מעמידים בתבנית את פרוסות הלחם ומניחים ביניהן את הירקות. מפזרים את התימין.

מעמידים בתבנית את פרוסות הלחם ומניחים ביניהן את הירקות. מפזרים את התימין.

מעמידים בתבנית את פרוסות הלחם ומניחים ביניהן את הירקות. מפזרים את התימין.