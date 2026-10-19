איך הכול התחיל? "הייתי בת 23, לימדתי פיתוח קול וניסיתי להצליח כזמרת. כשהתחילה הקורונה מצאתי את עצמי על הספה של ההורים בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום ובלי שקל. ואז מישהי שהכרתי מהתיכון הציעה לי לבוא לעשות ג'ינגלים לתחנת הרדיו 99FM. היא אמרה שאין לה כסף לשלם לי, אבל בתמורה היא יכולה ללמד אותי טיקטוק. הלכתי על זה, וזה היה גיים צ'יינג'ר. עד אז תמיד ייעצו לי לא להגיד ברשת במה אני עוסקת, כי מורה לפיתוח קול היא כאילו זמרת שלא הצליחה. ואז היא באה ואמרה הפוך: 'כולם בטיקטוק שרים, אבל אף אחד לא מלמד לשיר. בואי תני טיפים לאיך לשיר'. עשיתי סרטון ראשון כזה, והוא התפוצץ והגיע לחצי מיליון צפיות".