בת 31, יוצרת תוכן וזמרת, בעלת חברה לקמפיינים ברשת לקידום אמנים. רווקה, גרה ברמת גן בטיקטוק: therealamitmusic מספר עוקבים: 450 אלף
איך הכול התחיל? "הייתי בת 23, לימדתי פיתוח קול וניסיתי להצליח כזמרת. כשהתחילה הקורונה מצאתי את עצמי על הספה של ההורים בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום ובלי שקל. ואז מישהי שהכרתי מהתיכון הציעה לי לבוא לעשות ג'ינגלים לתחנת הרדיו 99FM. היא אמרה שאין לה כסף לשלם לי, אבל בתמורה היא יכולה ללמד אותי טיקטוק. הלכתי על זה, וזה היה גיים צ'יינג'ר. עד אז תמיד ייעצו לי לא להגיד ברשת במה אני עוסקת, כי מורה לפיתוח קול היא כאילו זמרת שלא הצליחה. ואז היא באה ואמרה הפוך: 'כולם בטיקטוק שרים, אבל אף אחד לא מלמד לשיר. בואי תני טיפים לאיך לשיר'. עשיתי סרטון ראשון כזה, והוא התפוצץ והגיע לחצי מיליון צפיות".
איך הגעת לעסוק בתחום של חרמות בבית הספר? "הייתי בעצמי ילדה מוחרמת, וכשנהיה לי כוח ברשת הבנתי שאני חייבת לדבר על זה. הייתי ילדה מאוד בודדה, וזה חישל אותי בדרך להפוך למישהי מפורסמת בטיקטוק, כי תגובות רעות לא מפרקות אותי. היום אני מרגישה שהעוקבות שלי הן חברות, ואני משתפת אותן בכול, ולכן גם שיתפתי בסיפור החיים שלי. מבחינתי אני דוגמה לזה שאם את רוצה לצמוח מהמקום הזה, את יכולה. מכאן זה התפתח לשיח רחב יותר על אמונה עצמית, התמדה, יצירת מציאות והגשמת חלומות.
"בשנה וחצי האחרונות התוכן שלי ממוקד ביציאה ממשבר. עברתי פרידה מבן זוג שחשבתי שאני אמורה להתחתן איתו, ותוך כדי, החוזה שלי עם יוניברסל, שם הייתי חתומה שנתיים, הסתיים והם בחרו לא להאריך אותו. החלטתי שאני רוצה לשנות את החיים שלי. נכנסתי לתהליך של 'גלואו אפ' ובחצי השנה האחרונה עשיתי ניתוח להורדת סנטר כפול, שהמשיך לתזונה בריאה וטבעית, אימונים וגם מהפך בלבוש, באיפור ובשיער. כמובן, את הכול אני משתפת".
באיזה הישג את הכי גאה? "בחודש שעבר טסתי מטעם 'קיקו מילאנו' לשבוע האופנה במילאנו וחוויתי עולם. יצאתי ממעלית ופגשתי את קארדי בי, זו רמת המופרעות של הדברים שקרו לי שם".
"בחצי השנה האחרונה עשיתי ניתוח להורדת סנטר כפול, שהמשיך לתזונה בריאה וטבעית, אימונים וגם מהפך בלבוש. כמובן, את הכול אני משתפת"
איזה סרטון שלך עורר הכי הרבה אמוציות? "סרטון שבו אני הולכת ברחוב ברומא ואומרת: 'בנות, אני בחורה הכי סטנדרטית ובחורים פה עפים עליי, זה כנראה רק המיקום'". היו לזה חצי מיליון צפיות בטיקטוק ועוד איזה 750 אלף באינסטגרם, וזה עצבן הרבה גברים. כתבו לי 'לכי תתבוללי' או 'לאיטלקים אין סטנדרטים'. זה לא מזיז לי".
כמה שעות ביום את משקיעה בפעילות ברשת? "בגדול אני כל היום על זה. זה דורש ממני את כל החיים".
במי את היית בוחרת כמשפיעה לטובה ברשת? "חן רפסון הראל, מורה ליצירת מציאות. יש לה תכנים מדהימים והיא עשתה בי שינוי גדול".
- צילום: ערן לוי | סגנון: לימור ריחאנה | איפור ושיער: מיכל רונן, חן כחלון | טוטאל לוק: שני שמר | ייצוג: באבי ונכדיו ניהול וייצוג