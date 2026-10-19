תמר לנגבורד, בת 37, מורה לאנגלית בתיכון "שוהם" בעיר. נשואה ואמא לשניים (בני עשר וארבע וחצי), גרה בשוהם בטיקטוק: tamar.lang מספר עוקבים: 164 אלף

( צילום: ירון ברנר )

איך הכול התחיל? "פתחתי טיקטוק כי האמנתי שכמורה, איפה שהתלמידים נמצאים גם אנחנו המורים צריכים להיות. אמרתי, 'יאללה, נעשה ניסיון ונעלה משהו'. העליתי סרטון שבו אני צוחקת על תלמידים שהם לא באים עם מעילים בחורף, והתגובות היו טובות מאוד. אף אחד לא קרא לי זקנה או קרינג' או סאחית, אז המשכתי. תיק תק זה התפוצץ ובכלל לא התאמצתי. זה פשוט קרה לי, האלגוריתם אהב אותי".

איך הגעת ללמד אנגלית ברשת? "רציתי לעזור. בשלב מסוים התחלתי לתת תקצירים סופר־מהירים של כל מיני יצירות שלומדים בשיעורי אנגלית לבגרות, זה תפס יפה, ואז הבנתי שאי אפשר ללמד כלום בדקה. הלכתי ליוטיוב ובניתי שיעורים של חצי שעה ו־40 דקות. אנגלית לא צריכה להיות לאקשרי, היא לא שמורה רק לילדים להורים עם כסף לשיעורים פרטיים. אני רוצה שכל ילד שמספיק אכפת לו בשביל ללכת לחפש עזרה, יוכל למצוא אותה ממקור מהימן".

באילו הישגים את הכי גאה? "יש לי שתי אפליקציות, 'תמרי לחטיבה' ו'תמרי Module E (לתיכון)' וגם חוברת עבודה שאני מוכרת באתר שלי. אני הסטיב ג'ובס של תיכון שוהם".

"העליתי סרטון ואף אחד לא קרא לי זקנה או סאחית, אז המשכתי. תיק תק זה התפוצץ. האלגוריתם אהב אותי"

אילו תגובות את מקבלת? "תגובות כמו 'בזכותך יש לי בגרות באנגלית' או 'בזכותך נשארתי בחמש יחידות' מרגשות אותי. עוצרים אותי ברחוב להצטלם איתי, זה מדהים, אני לא מצליחה להתרגל לזה".

כמה שעות ביום את משקיעה בפעילות ברשת? "זה דורש ממני שעה־שעתיים ביום. אני מאוד אוטודידקטית, אז למדתי לערוך ולצלם לבד".

במי את היית בוחרת כמשפיעה לטובה ברשת? "בשיר טרן. היא עושה את מה שאני תמיד רציתי לעשות ולא היה לי אומץ. תמיד הייתי שמנה ותמיד התביישתי וחיפשתי איך להתכווץ, ושיר עושה הפוך. איזה כיף שיש אותה. וגם את אוריאן ספיבק, כי היא מחנכת מבחינתי. היא באה כמו שהיא ולא מתנצלת על זה, וכולם יכולים לקפוץ לה בזיגזגים, והכול בחיוביות. היא מדהימה".