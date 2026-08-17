ההכנה (כ־30 יחידות)
1. המלית: שמים בקערה את כל מרכיביה ומערבבים היטב לתערובת אחידה.
2. מחממים את התנור ל־200 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב.
3. פורשים מגבת על משטח העבודה. טובלים בזה אחר זה 3 דפי אורז במים, מניחים על המגבת וסופגים את המים. מסדרים אותם זה על גבי זה. מניחים לרוחב אחת מהצלעות 1/3 מהמלית ומהדקים אותה לצורת גליל. מגלגלים את דפי האורז לרולדה וחותכים למקטעים באורך 4-3 ס"מ. מכינים כך את יתרת דפי האורז והמלית. מניחים את המאפים בתבנית ומשמנים אותם היטב.
4. אופים כ־20 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומניחים לצינון.
5. בוזקים על המאפים אבקת סוכר. מגישים.
- איך שומרים? בכלי אטום בטמפרטורת החדר, עד יומיים.