3. פורשים מגבת על משטח העבודה. טובלים בזה אחר זה 3 דפי אורז במים, מניחים על המגבת וסופגים את המים. מסדרים אותם זה על גבי זה. מניחים לרוחב אחת מהצלעות 1/3 מהמלית ומהדקים אותה לצורת גליל. מגלגלים את דפי האורז לרולדה וחותכים למקטעים באורך 4-3 ס"מ. מכינים כך את יתרת דפי האורז והמלית. מניחים את המאפים בתבנית ומשמנים אותם היטב.