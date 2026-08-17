מיני-שטרודל אגוזים ודבש
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
מיני-שטרודל אגוזים ודבש
(צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
10
סועדים
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9 דפי אורז מרובעים
לשימון: 2 כפות שמן קנולה או תרסיס שמן
לעיטור: אבקת סוכר
למלית:
2 כוסות (200 גרם) אגוזי מלך טחונים
2 כוסות (200 גרם) אגוזי לוז טחונים
1/4 כוס (25 גרם) שומשום
3 כפות קוקוס טחון
3 כפות ריבה, מכל סוג שאוהבים
1/4 כוס (90 גרם) דבש
1 כפית קינמון טחון
אפשרות: קמצוץ ציפורן טחון
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ההכנה (כ־30 יחידות)
1. המלית: שמים בקערה את כל מרכיביה ומערבבים היטב לתערובת אחידה.
2. מחממים את התנור ל־200 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב.
3. פורשים מגבת על משטח העבודה. טובלים בזה אחר זה 3 דפי אורז במים, מניחים על המגבת וסופגים את המים. מסדרים אותם זה על גבי זה. מניחים לרוחב אחת מהצלעות 1/3 מהמלית ומהדקים אותה לצורת גליל. מגלגלים את דפי האורז לרולדה וחותכים למקטעים באורך 4-3 ס"מ. מכינים כך את יתרת דפי האורז והמלית. מניחים את המאפים בתבנית ומשמנים אותם היטב.
4. אופים כ־20 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומניחים לצינון.
5. בוזקים על המאפים אבקת סוכר. מגישים.
  • איך שומרים? בכלי אטום בטמפרטורת החדר, עד יומיים.