ההכנה
1. הרוטב: שמים בקערית את כל מרכיביו ומערבבים.
2. הסלט: שמים בקערה את קוביות האבטיח, העירית והנענע ומערבבים בעדינות. יוצקים את הרוטב על הסלט, מפזרים את הגבינה המגוררת ומערבבים בעדינות.
3. הקונכיות: יוצקים שמן לטיגון עמוק לסיר מתאים ומחממים. גוזרים את דפי האורז במספריים לשני חצאים.
4. כשהשמן חם מאוד, מצמידים שני חצאי עיגול, בחפיפה חלקית, ומניחים בעדינות בשמן החם. מטגנים 3-2 שניות בלבד, רק עד שהעלים מתנפחים והופכים להיות קריספיים. מוציאים לצלחת מרופדת בנייר סופג. מכינים כך את כל הקונכיות.
5. ההגשה: מסדרים את הקונכיות על צלחות הגשה, מניחים בכל אחת מהן 1/2 עלה חסה וממלאים בכ־2 כפות גדושות מהסלט. מגישים מיד.
- איך שומרים? את הסלט והקונכיות אפשר להכין מראש ולשמור, בנפרד, שעתיים לכל היותר. את הסלט שומרים במקרר, ואת הקונכיות - בקופסה סגורה, בטמפרטורת החדר.