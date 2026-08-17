שמים בקערית את כל מרכיביו ומערבבים.

שמים בקערית את כל מרכיביו ומערבבים.

1. הרוטב: שמים בקערית את כל מרכיביו ומערבבים.

שמים בקערה את קוביות האבטיח, העירית והנענע ומערבבים בעדינות. יוצקים את הרוטב על הסלט, מפזרים את הגבינה המגוררת ומערבבים בעדינות.

שמים בקערה את קוביות האבטיח, העירית והנענע ומערבבים בעדינות. יוצקים את הרוטב על הסלט, מפזרים את הגבינה המגוררת ומערבבים בעדינות.

2. הסלט: שמים בקערה את קוביות האבטיח, העירית והנענע ומערבבים בעדינות. יוצקים את הרוטב על הסלט, מפזרים את הגבינה המגוררת ומערבבים בעדינות.