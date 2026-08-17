קערת דפי אורז עם סלט אבטיח קיצי
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
15 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
קערת דפי אורז עם סלט אבטיח קיצי
(צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
6
סועדים
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לקונכיות:
6 דפי אורז עגולים
שמן קנולה לטיגון עמוק
להגשה: 3 עלי חסה, חצויים
לסלט:
2 כוסות אבטיח חתוך לקוביות קטנות
1/2 כוס עירית קצוצה
1 כף נענע קצוצה
1/4 כוס (50 גרם) גבינת פטה מגוררת
לרוטב:
מיץ מ־1/2 לימון
1/2 כף דבש
1/2 כף שמן צ'ילי
מעט מלח גס
0
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ההכנה
1. הרוטב: שמים בקערית את כל מרכיביו ומערבבים.
2. הסלט: שמים בקערה את קוביות האבטיח, העירית והנענע ומערבבים בעדינות. יוצקים את הרוטב על הסלט, מפזרים את הגבינה המגוררת ומערבבים בעדינות.
3. הקונכיות: יוצקים שמן לטיגון עמוק לסיר מתאים ומחממים. גוזרים את דפי האורז במספריים לשני חצאים.
4. כשהשמן חם מאוד, מצמידים שני חצאי עיגול, בחפיפה חלקית, ומניחים בעדינות בשמן החם. מטגנים 3-2 שניות בלבד, רק עד שהעלים מתנפחים והופכים להיות קריספיים. מוציאים לצלחת מרופדת בנייר סופג. מכינים כך את כל הקונכיות.
5. ההגשה: מסדרים את הקונכיות על צלחות הגשה, מניחים בכל אחת מהן 1/2 עלה חסה וממלאים בכ־2 כפות גדושות מהסלט. מגישים מיד.
  • איך שומרים? את הסלט והקונכיות אפשר להכין מראש ולשמור, בנפרד, שעתיים לכל היותר. את הסלט שומרים במקרר, ואת הקונכיות - בקופסה סגורה, בטמפרטורת החדר.