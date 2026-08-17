בלינצ'ס דפי אורז במלית תפוחים
כשר
חלבי
זמן הכנה
25 דקות
זמן כולל
55 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
9
בלינצ'ס דפי אורז במלית תפוחים
(צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
6
סועדים
לוח המרת מידות
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12 דפי אורז, עגולים או מרובעים
אפשרות להגשה: אבקת סוכר
למלית:
25 גרם חמאה
6 תפוחים ירוקים (גרני סמית), קלופים וחתוכים לקוביות
4 כפות סוכר
1/2 כף מיץ לימון טרי
1/4 כוס (35 גרם) צימוקים בהירים
לציפוי:
כ־25 גרם חמאה, מומסת
1/4 כוס (20 גרם) שקדים פרוסים
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ההכנה
1. המלית: שמים במחבת גדולה את החמאה וממיסים על להבה גבוהה. מוסיפים את יתרת מרכיבי המלית, מערבבים ומבשלים כ־5 דקות, תוך כדי ערבוב עדין, עד שהתפוחים מתרככים מעט. מעבירים למסננת ומניחים לצינון.
2. מחממים את התנור ל־200 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב.
3. פורשים מגבת על משטח העבודה. טובלים בזה אחר זה 2 דפי אורז במים, מניחים על המגבת וסופגים את המים. מסדרים אותם זה על גבי זה. מניחים במרכז 2 כפות מהמלית, מקפלים פנימה את שני הצדדים ומגלגלים לגליל. מכינים כך את יתרת דפי האורז.
4. הציפוי: מניחים את הבלינצ'ס בתבנית ומברישים בחמאה המומסת. מפזרים למעלה את השקדים הפרוסים.
5. אופים כ־25 דקות, עד הזהבה. מוציאים. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר. מגישים מיד.