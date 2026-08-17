ההכנה
1. המלית: שמים במחבת גדולה את החמאה וממיסים על להבה גבוהה. מוסיפים את יתרת מרכיבי המלית, מערבבים ומבשלים כ־5 דקות, תוך כדי ערבוב עדין, עד שהתפוחים מתרככים מעט. מעבירים למסננת ומניחים לצינון.
2. מחממים את התנור ל־200 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב.
3. פורשים מגבת על משטח העבודה. טובלים בזה אחר זה 2 דפי אורז במים, מניחים על המגבת וסופגים את המים. מסדרים אותם זה על גבי זה. מניחים במרכז 2 כפות מהמלית, מקפלים פנימה את שני הצדדים ומגלגלים לגליל. מכינים כך את יתרת דפי האורז.
4. הציפוי: מניחים את הבלינצ'ס בתבנית ומברישים בחמאה המומסת. מפזרים למעלה את השקדים הפרוסים.
5. אופים כ־25 דקות, עד הזהבה. מוציאים. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר. מגישים מיד.