שמים במחבת גדולה את החמאה וממיסים על להבה גבוהה. מוסיפים את יתרת מרכיבי המלית, מערבבים ומבשלים כ־5 דקות, תוך כדי ערבוב עדין, עד שהתפוחים מתרככים מעט. מעבירים למסננת ומניחים לצינון.

שמים במחבת גדולה את החמאה וממיסים על להבה גבוהה. מוסיפים את יתרת מרכיבי המלית, מערבבים ומבשלים כ־5 דקות, תוך כדי ערבוב עדין, עד שהתפוחים מתרככים מעט. מעבירים למסננת ומניחים לצינון.

1. המלית: שמים במחבת גדולה את החמאה וממיסים על להבה גבוהה. מוסיפים את יתרת מרכיבי המלית, מערבבים ומבשלים כ־5 דקות, תוך כדי ערבוב עדין, עד שהתפוחים מתרככים מעט. מעבירים למסננת ומניחים לצינון.