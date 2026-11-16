כמעט כל חייה חלמה יובל מעתוק (31) לרקוד, לשיר ולשחק על במות. כמה שבועות אחרי שזכתה בעונה ה־13 של "האח הגדול", הגיע 7 באוקטובר. היא מצאה את עצמה מסתובבת בין בסיסי צה״ל עם איתי לוי וסטפן לגר, החלה להעביר הרצאות בבתי ספר תחת השם ״להיות שונה זה לא קללה״ וגם התפרנסה מקמפיינים דרך חשבון האינסטגרם שהתנפח לכ־200 אלף עוקבים תוך זמן קצר.

איש לא יכול היה לנחש את התפנית בעלילה: בספטמבר 2024 היא הלכה לבדה למשטרה והגישה תלונה נגד בחור שהכירה, על אונס ועל צילום והפצת תמונת עירום שלה. באותו היום העלתה פוסט שבו שיתפה שסגרה פצע ישן.

יובל מעתוק מגיבה לכל המפקפקים ( כתבת וידאו: אורית מרלין-רוזנצוייג, צילום: אוראל כהן )

את עמית (שם בדוי) פגשה במרץ 2021, בביקורת לרופא אחרי ניתוח אף שעברה. הוא ליווה קרובת משפחה למרפאה. ״הוא התחיל איתי", אומרת יובל. "כשיצאנו מהקליניקה הוא ביקש שאבוא איתו למקס סטוק, אמר שאין לו אשראי, ביקש שאני אשלם והוא יעביר לי בביט. הבנתי שככה הוא מבקש בעצם את מספר הטלפון שלי. הסכמתי וידעתי בלב שאין סיכוי שהוא באמת שכח את הארנק. אחר כך התחילו ההודעות: 'איזו יפה את', 'איזו בחורה טובה', 'מתי אני רואה אותך?'. ואני אמרתי וואו: גבר שמחזיק דירה לבד, עם עסק משלו, לומד, ואני עוד גרה אצל ההורים״.

בין השניים התקיימה מערכת יחסים שאותה, מתברר היום, בעקבות העדויות שנגבו משני הצדדים לאחר שהגישה תלונה, כל אחד מהם פירש אחרת. היא ייחלה לזוגיות ונשענה לדבריה על אמירות חמות כלפיה. ״היו ימים שהוא אמר שהוא רוצה שאני אבוא לאירוע של העסק שלו או שהוא רואה איתי עתיד, ולמחרת אמר שהוא לא חייב לי כלום. צריך להבין שהיו משפטים כאלה והיו משפטים כאלה. אני לא הייתי שם לבד, אני לא כפיתי זוגיות. אני גם לא כזאת עיוורת. הוא הכניס אותי לבית של ההורים שלו, וזה מבחינתי היה הכי קרוב לזוגיות, להכיר אותי להורים".

לאחרונה שודר ריאיון איתך בתוכנית "חשיפה" של חיים אתגר. הוצגת כמאוהבת על גבול האובססיביות. "הייתי מאוהבת ואובססיבית. אני לא מתביישת בזה. זאת מי שהייתי".

מתי לראשונה החלו בקיעים בקשר ביניכם? ״הקשר נגמר בפעם הראשונה בגלל תמונה. ביום שישי אחד הייתי אצלו, הסתובבתי עירומה במטבח והלכתי לכיוון חדר השינה. לא ראיתי שהוא מצלם אותי. הוא העלה את התמונה ל׳קלוז פרנדס׳ באינסטגרם".

איך גילית? "חברה טובה שלי ראתה ומיד צילמה מסך. לא האמנתי שזה קרה לי. הוא הכחיש. אחרי כמה שעות הוא התקשר אליי בווטסאפ. בתוכנית של חיים אתגר הוא טען שהתמונה נלחצה בטעות, דרך הכיס במכנסיים ושהוא מחק אותה מיד. ניתקתי איתו קשר להרבה זמן״.

בעקבות תמונה שהעלתה לסטורי שלה, המציגה את דירתה היפה, כתב לה עמית, והקשר חודש. על תמונת העירום סלחה לו. שמונה חודשים לאחר מכן, בנובמבר 2022, התרחש האירוע שעליו יש מחלוקת כעת בין הצדדים: האם היה אונס או יחסי מין בהסכמה.

״הזמנתי אותו אליי לארוחת ערב ולמסאז׳ אצל מישהו קבוע שהיה מגיע אליי הביתה״, היא משחזרת. ״כשהמסאז׳ בוטל הוא אמר שהוא בא עם חבר שלו. החלטתי להשקיע בארוחת ערב. קניתי המבורגרים ולחמניות. ישבנו על הספה, שתינו וויסקי. כל כך חיכיתי לערב הזה, כי עוד הייתי מאוהבת".

מה קרה שם? "נכנסנו לג׳קוזי, אני והחבר שלו, בבגדי ים, ואחרי כמה דקות גם הוא הגיע. הוא הושיב אותי עליו. ביד אחת החזקתי את הביקיני מאחור, ביד השנייה את התחתון. לא רציתי שהוא יוריד לי את בגד הים. ביקשתי מהחבר שלו לעוף משם. הוא יצא והתיישב בסלון, מול הג׳קוזי, עם צפייה ישירה עלינו. אמרתי לו לא, והוא המשיך בכוח, ואני נחנקתי ממנו ומהמים של הג׳קוזי. כשסיים, הלך להתקלח. הלכתי אחריו בשוק, בוכה, ואמרתי לו שהוא פגע בי. הוא הלך לסלון ונרדם. ישבתי שם בחלוק, עם כיסוי על השיער, ובכיתי את חיי. אחרי כמה ימים הוא רצה לבוא לקחת שקית בגדים ששכח אצלי. ירדתי לכניסה וזרקתי לו את השקית״.

3 צפייה בגלריה "כבר זכיתי ב'האח הגדול'. הפרסום הזה רק הורס לי" ( צילום: שי פרנקו | סגנון: אייל חג'בי )





האם גם אחרי הערב הקשה ההוא נפגשתם? "כן, כל האמת שלי על השולחן גם כשהיא לא מחמיאה לי. אחרי חודשיים בערך חידשנו קשר. אולי רציתי לטאטא את מה שקרה, לא להיות נפגעת תקיפה מינית, למרות מה שקרה. יש הודעות שכתבתי שאני מתגעגעת אליו. זה לא נותן לאף אחד לגיטימציה. כשאני אומרת 'לא' ויד אחת על התחתון, יד אחת על הקשירה של הביקיני, זו תקיפה מינית לכל דבר. זה כמו תסמונת האישה המוכה. אני לא מתביישת להגיד: רציתי חום, אני רוצה אהבה. הזמנתי אותו שוב אליי, ואחר כך הוא הלך ולא נשאר לישון, ואני זוכרת שבכיתי. אמרתי לו אז: ׳הלילה, לפני שאתה עוצם את העיניים ונרדם, תזכור שיש בחורה שהרסת לה את החיים׳.

"מאותו רגע חסמתי אותו בכל מקום. הפסקתי ללכת למכון הכושר שהתאמנתי בו, פחדתי לראות אותו. הוא ניסה להשיג אותי דרך חברה משותפת, שהפכה עם הזמן לחברה טובה שלי. היא הראשונה שידעה, והיא אמרה לי: ׳לכי להתלונן׳".

שיתפת את ההורים שלך? "לא בשלב ההוא. לא רציתי לצער אותם. אבא עם בעיות בריאות ואחי התאום עם צרכים מיוחדים, יש עליהם מספיק מעמסה. לא רציתי להוסיף להם כאב. סיפרתי לבת דודה, לחברה קרובה, לשני ידידים. כולם אמרו: 'לכי להתלונן', אבל אני לא רציתי שירחמו עליי. עבדתי קשה בלהסתיר את הכאב שלי.

"מבחוץ המשכתי כרגיל, עבדתי עד הרגע שבו נכנסתי ל'האח הגדול'. מבפנים הנפש שלי מתה. נגעלתי מעצמי ומהגוף שלי. עד אז הייתי מתאמנת חזק ומסתכלת במראה ומתגאה בגוף שלי, ופתאום לא יכולתי לראות את עצמי. לא רציתי להכיר בזה שנכנסתי למעגל של נפגעות תקיפה מינית. לא כי אני מתביישת. את שומעת על זה, קוראת על זה, אבל לא רוצה להיות אחת כזאת. את הכאב של מה שהוא עשה לי בג׳קוזי אני יכולה להרגיש עד היום".

"אף אחד כבר לא מסתיר אותי"

את חלומה הגשימה בסוף מאי 2023, כשנכנסה לבית "האח הגדול". היא הייתה שם גורם מפשר, שמרה על ניטרליות במריבות בין הדיירים, ניקתה ובישלה לכולם. ״כשהסתיימה העונה הרגשתי מנצחת אחרי שכל החיים גברים התביישו בי והסתירו אותי. קיבלתי במה ופתאום כולם רוצים להיות בסביבתי ואף אחד כבר לא מסתיר אותי או מתבייש בי. זה עשה אותי מאושרת״.

כיום יובל מסייעת לקבוצת ילדים עם צרכים מיוחדים ומתפרנסת מקמפיינים ברשתות החברתיות, בין היתר לחברת האיפור עדה לזורגן, למייבן מוצרי שיער, למותג פינקו ולחברת המיקסרים דאבו.

מה עשית עם כספי הזכייה? "רכשתי דירה להשקעה ביוון. היא עדיין בבנייה ותהיה מוכנה עוד כמה שנים".

3 צפייה בגלריה ( צילום: שי פרנקו | סגנון: אייל חג'בי )

שלושה שבועות אחרי סיום העונה פרצה המלחמה. "כשקורה דבר כזה למדינה אתה לא יכול לחשוב על עצמך. היה לי מספיק כוח ברשת לעשות הסברה. הייתי בבסיסים בכל הארץ, אצל המפונים, בהלוויות, באזכרות, במפגשים של ניצולי נובה, בסיור משפיעניות בקיבוצים השרופים ובתחנת המשטרה של שדרות. כל יום הגעתי לכיכר החטופים. הרגשתי שמקשיבים לי״.

בכל הזמן הזה הייתם בקשר, את ועמית? "הוא כתב לי שלא הוריד את העיניים מהמסך, שהראיתי לכולם מה זה טוב לב אמיתי. לא עניתי. היום אני כבר לא אותה יובל שהוא הכיר. כשהוא שלח הודעות בחמש בבוקר, חסמתי אותו״.

ואז התרחש האירוע בקניון, שאליו הלכה כמנצחת ״האח הגדול״ וראתה אותו מרחוק. ״בשנייה שהמבטים שלנו נפגשו, כל הילדים בקניון רצו להצטלם איתי. ״חשבתי ׳וואלה, זה הניצחון שלי׳. אתה תלך ואני אשאר עם האהבה שאני מקבלת מהקהל״.

מאז הגשת התלונה במשטרה, בספטמבר 2024, המשטרה טרם הגישה את המלצתה אם יש תשתית ראייתית להגשת כתבי אישום.

יהיו מי שיתהו למה לקח לך כמעט שנתיים להתלונן. ״היו פעמים שרציתי להתלונן ולא היה לי אומץ. פשוט לא יכולתי יותר לשתוק. אחרי 'האח הגדול' קיבלתי ביטחון, והבנתי שהגיע הזמן שגם ההורים שלי ידעו. אמא כל הזמן שאלה למה אני לא מביאה גבר הביתה. איך אביא, כשהנפש שלי פצועה? הלכתי לתחנת המשטרה לבד, בלי עורך דין, אפילו בלי להתייעץ, מרוב תמימות. אמרתי: 'אנסו אותי', זאת האמת שלי, אני לא צריכה עורך דין. לא הבנתי לאן אני נכנסת. בתחנה שוטרים רצו להצטלם איתי. זה היה דיסוננס מוזר: אני עם דפיקות לב, והם רוצים סלפי. אחד השוטרים אמר לי: ׳את בטח באה בגלל תקיפה מינית׳. אולי הוא הבין את זה מכל מה שסיפרתי ב'האח הגדול'? אף פעם לא אמרתי מה קרה, רק רמזתי. לשמחתי, החוקרת התייחסה אליי כמו שצריך להתייחס, לא כאל יובל מעתוק מ'האח הגדול'.

"כשהלכתי להתלונן לא הבאתי בחשבון שאצטרך לראות שוב את הבן אדם שעשה לי הכי רע בעולם. כשקראו לי לעימות כולם הסתכלו עליי, וזה לא שבר אותי. אומרים שללכת למשטרה זה כמו להיאנס מחדש. ישבתי מולו, הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי: ׳שנינו יודעים מה היה שם׳".

מה את עונה לתגובות נגדך שהתעוררו אחרי הריאיון אצל חיים אתגר, שהאשימו אותך ברדיפת פרסום? "כבר זכיתי ב'האח הגדול'. הפרסום הזה רק הורס לי ואני עושה את כל זה כי אני בשליחות למען נשים אחרות. אני חולמת להיות כוכבת ילדים, ואם כבר, אז העננה הזו תפריע לזה״.

תגובות

עו״ד יוסי זילברברג, המייצג את החשוד, מסר: "הוא ניהל במשך כשנה וחצי מערכת יחסים מינית עם גברת מעתוק, והכול מרצון חופשי. ברשותו ראיות רבות למאפיינים האובססיביים של מערכת היחסים מצידה של מעתוק, ועל יוזמות רבות שלה למפגשים וקשר אינטימי מיני כאמור, כולל לאחר שנפגעה לכאורה. לא ניתן לפרט מעבר לכך, מחמת צנעת הפרט. תלונה כוזבת זו ופרסום לא זהיר של הדברים בתקשורת לצורך יחסי ציבור פוגעים בו פגיעה קשה בעת שעובדות האמת מתבררות בחקירה.

עו״ד שיר אהרונסון המייצגת את החבר מסרה: "מרשי מעולם לא הבחין בכפייה מינית מצד חברו כלפי הגברת מעתוק או בהתנהלות אחרת שהצביעה על היעדר הסכמה מצידה. לא בכדי, חרף חקירה משטרתית ממושכת, לא נמצאה כל ראיה הקושרת את מרשי לביצוע עבירה. כל ניסיון לשרבב את שמו לפרשה, תוך הטלת דופי ביושרו ופגיעה בשמו הטוב, חוטא לאמת. מרשי דוחה בתוקף את טענותיה של הגברת מעתוק ומצפה כי יושם קץ לעינוי הדין המתמשך בעניינו".





עו"ד קרן ברק: "טיב היחסים בין יובל לחשוד אינו שולל את האפשרות שבוצעה עבירת מין"

עו"ד קרן ברק, מומחית לייצוג נפגעות תקיפה מינית בהליכים פליליים ואזרחיים, המייצגת את יובל מעתוק, אומרת: "אני מאמינה ליובל בכל לבי. בחנתי לעומק את הראיות התומכות בגרסתה, והתרשמתי מאישה ערכית, ישרה וטובת לב באופן יוצא דופן. לצערי, קיבלתי את התיק לטיפולי חודשים רבים לאחר שיובל הגישה את תלונתה במשטרה.

"לאחר ששמעתי מיובל את תיאור מעשה האינוס שעברה, אספתי ראיות משמעותיות שהיו ברשותה וגיבשתי רשימת עדים שביכולתם לתמוך בגרסתה.

"נוכח הפגיעה הקשה באמונה של יובל בחוקרים, פניתי בדרישה להעביר את הטיפול לפרקליטות מחוז תל אביב. הפרקליטות הבינה את מורכבות התיק ומינתה פרקליטה מלווה המפקחת כיום על החקירה ומנחה את החוקרים.

"חשוב להבהיר: טיב היחסים שהתקיימו בין יובל לחשוד, לפני האירוע או לאחריו, אינו שולל את האפשרות שבוצעה עבירת מין חמורה. כאשר אישה אומרת 'לא', 'די' או 'אתה מכאיב לי', יש לכבד את סירובה באופן מוחלט. בכי, כאב והשפלה אינם הסכמה. אובדן השליטה שחוות נפגעות תקיפה מינית מותיר צלקות עמוקות ולעתים מלווה אותן כל חייהן. רבות מהן מתקשות לשוב לשגרת חייהן, והמחיר הנפשי שהן משלמות כבד מנשוא. יובל ראויה לכך שקולה יישמע, שהראיות ייבחנו במלואן ושהאמת תצא לאור".

תגובת משטרת ישראל: בעקבות התלונה נפתחה חקירה יסודית ומקצועית, שבמסגרתה נגבו עדויות, נחקרו המעורבים, נערכו עימותים ונאספו חומרים דיגיטליים ומסמכים. תיק החקירה הועבר לעיון הפרקליטות ביוני 2025 והוחזר למשטרה בינואר 2026, לצורך השלמות חקירה. כלל ההשלמות בוצעו, התיק הועבר לעיון הפרקליטות, כמקובל בעבירות מסוג זה, ולקבלת החלטתה. נוכח רגישות התיק וצנעת הפרט, לא נוכל לפרט מעבר לכך.





הריאיון המלא עם יובל מעתוק מתפרסם בגיליון "לאשה", השבוע בדוכנים