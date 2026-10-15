



עוגת מייפל אגסים הפוכה ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) כשר כשר טבעוני טבעוני זמן הכנה 20 דקות זמן כולל 70 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 14 עוגת מייפל אגסים הפוכה ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) מצרכים סועדים 16 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 4 אגסים בשלים אך מוצקים 3/4 כוס (180 מ"ל) שמן קנולה 1/2 כוס (120 מ"ל) סירופ מייפל 1/4 כוס רסק תפוחים 1 כפית תמצית וניל 3 כפות חומץ 5% או אחר או מיץ לימון 1/2 1 כוסות (210 גרם) קמח 1/2 כוס (50 גרם) שקדים טחונים 1 כפית אבקת אפייה 1 כפית אבקת סודה לשתייה 1/2 כפית קינמון טחון 1/4 כפית אגוז מוסקט מגורר 1/4 כפית מלח לציפוי: 1/3-1/4 כוס סירופ מייפל 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון בלי מיקסר: עוגת מייפל-אגסים הפוכה :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/rk5ay3wszx

ההכנה

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו). מרפדים תבנית תבנית בקוטר 26-24 ס"מ בנייר אפייה.

2. פורסים שניים מהאגסים לאורכם (אין צורך לקלוף), לפרוסות דקיקות בעובי 2-1 מ"מ (מומלץ לעשות זאת במנדולינה). בוחרים את הפרוסות היפות ביותר ומרפדים בהן את התבנית במעגלים, כך שהן יחפפו קלות זו לזו. את יתרת הפרוסות מניחים עליהן, כשכבה שנייה חלקית.

3. מגררים את שני האגסים הנותרים במגררת גסה לתוך קערה (אין צורך לסנן מהנוזלים). מוסיפים לקערה את השמן, המייפל, רסק התפוחים, הווניל והחומץ וטורפים למרקם אחיד.

4. מערבבים בקערה נפרדת את הקמח, השקדים, אבקות האפייה והסודה והתבלינים. מוסיפים לבלילת האגסים ומערבבים רק עד שמתקבלת עיסה אחידה ולא יותר. יוצקים לתבנית, על פרוסות האגסים, ומיישרים.

5. אופים 45-40 דקות, עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא נקי. מכבים את התנור ומשאירים בו את העוגה 10 דקות נוספות. מוציאים ומניחים לצינון קל.

6. הופכים את העוגה על צלחת הגשה ומסירים את התבנית ואת נייר האפייה. יוצקים את המייפל ומגישים.