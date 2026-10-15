ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו). מרפדים תבנית תבנית בקוטר 26-24 ס"מ בנייר אפייה.
2. פורסים שניים מהאגסים לאורכם (אין צורך לקלוף), לפרוסות דקיקות בעובי 2-1 מ"מ (מומלץ לעשות זאת במנדולינה). בוחרים את הפרוסות היפות ביותר ומרפדים בהן את התבנית במעגלים, כך שהן יחפפו קלות זו לזו. את יתרת הפרוסות מניחים עליהן, כשכבה שנייה חלקית.
3. מגררים את שני האגסים הנותרים במגררת גסה לתוך קערה (אין צורך לסנן מהנוזלים). מוסיפים לקערה את השמן, המייפל, רסק התפוחים, הווניל והחומץ וטורפים למרקם אחיד.
4. מערבבים בקערה נפרדת את הקמח, השקדים, אבקות האפייה והסודה והתבלינים. מוסיפים לבלילת האגסים ומערבבים רק עד שמתקבלת עיסה אחידה ולא יותר. יוצקים לתבנית, על פרוסות האגסים, ומיישרים.
5. אופים 45-40 דקות, עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא נקי. מכבים את התנור ומשאירים בו את העוגה 10 דקות נוספות. מוציאים ומניחים לצינון קל.
6. הופכים את העוגה על צלחת הגשה ומסירים את התבנית ואת נייר האפייה. יוצקים את המייפל ומגישים.
- איך שומרים? עד 5 ימים במקרר או עד 3 חודשים במקפיא.