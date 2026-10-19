4. בעזרת סכין חדה חותכים ומסירים את השדרה הלבנה מהעלים החלוטים, עד בערך מחצית מגובה כל עלה. פורשים עלה על משטח העבודה. את ה"כנפיים" שנוצרו בחלקו התחתון של העלה, לאחר הסרת השדרה, מצמידים זו לזו כך שיחפפו מעט (כ־1 ס"מ זו על זו). מניחים כף גדושה מהמלית קרוב לראש העלה, מקפלים את קצה העלה עליה, מקפלים גם מימין ומשמאל, ומגלגלים הדוק ככל האפשר. ממלאים כך את כל העלים החלוטים.