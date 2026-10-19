ההכנה (כ־25 יחידות)
1. המלית: שוטפים את הבורגול, מסננים ומעבירים לקערה. יוצקים את המים הרותחים וממתינים 5 דקות. מסננים, שוטפים במי ברז ומסננים היטב מעודפי מים.
2. מחזירים את הבורגול לקערה, מוסיפים את יתרת מרכיבי המלית ומערבבים היטב. טועמים (הבורגול לא מבושל לגמרי, זה בסדר) ומתקנים תיבול.
3. מכינים את עלי החסה: את העלים החיצוניים, היפים פחות, שומרים בצד. בוחרים כ־25 עלים יפים, מניחים אותם בקערה ויוצקים מים רותחים לכיסוי. ממתינים 3 דקות, לריכוך. מוציאים, מנערים מעודפי מים ומצננים.
4. בעזרת סכין חדה חותכים ומסירים את השדרה הלבנה מהעלים החלוטים, עד בערך מחצית מגובה כל עלה. פורשים עלה על משטח העבודה. את ה"כנפיים" שנוצרו בחלקו התחתון של העלה, לאחר הסרת השדרה, מצמידים זו לזו כך שיחפפו מעט (כ־1 ס"מ זו על זו). מניחים כף גדושה מהמלית קרוב לראש העלה, מקפלים את קצה העלה עליה, מקפלים גם מימין ומשמאל, ומגלגלים הדוק ככל האפשר. ממלאים כך את כל העלים החלוטים.
5. הרוטב: מערבבים בקערית את מיץ הלימון, שמן הזית והמים, ומוסיפים מלח ופלפל.
6. מרפדים את המחבת בעלי החסה ששמרנו בצד. מניחים עליהם בצפיפות את העלים הממולאים כך שצד התפר פונה מטה. מפזרים את שיני השום ויוצקים את הרוטב. מכסים ומביאים לרתיחה. מנמיכים את עוצמת הלהבה ומבשלים 25-20 דקות. אם במהלך הבישול הנוזלים מתאדים, מוסיפים כ־1/2 כוס מים רותחים. מסירים מהכיריים ומגישים חם או קר.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר. טעים קר ובטמפרטורת החדר, ואפשר לחמם במיקרוגל או בתנור (מכוסה).