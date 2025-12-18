ההכנה (6 מנות)
1. מחממים את התנור ל־200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. מניחים את הכרובית בתבנית, מזליפים שמן הזית ומתבלים במלח, בפלפל ובמוסקט. אופים כחצי שעה, עד שהכרובית מתרככת ומזהיבה. מוציאים.
3. מחממים מעט שמן בסיר גדול ומטגנים את הכרשה עד שהיא מתרככת. מוסיפים את הכרובית (אם רוצים, שומרים כמה פרחים בצד, להגשה), את השום ואת המים (או הציר) ומביאים לרתיחה. מבשלים כ־10 דקות.
4. טוחנים את המרק למרקם חלק (מומלץ בעזרת בלנדר מוט).
5. ההגשה: יוצקים מהמרק לקערות, אם רוצים, מפזרים פרחוני כרובית ומזליפים מעט שמן צ'ילי. מגישים.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.
פורסם לראשונה: 17:16, 18.12.25