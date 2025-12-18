3. מחממים מעט שמן בסיר גדול ומטגנים את הכרשה עד שהיא מתרככת. מוסיפים את הכרובית (אם רוצים, שומרים כמה פרחים בצד, להגשה), את השום ואת המים (או הציר) ומביאים לרתיחה. מבשלים כ־10 דקות.