ספרינג רולס דאבל אורז עם סלמון וירקות

ההכנה (12 יחידות)
1. מחממים את התנור ל־200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. מניחים את הדג בתבנית ומורחים אותו מכל צדדיו בכף אחת מהשמן, כף מהסויה וכף מהריבה. צולים כ־20 דקות, עד הזהבה קלה. מוציאים ומניחים לצינון.
3. יוצקים לסיר את ליטר המים ואת כף השמן הנותרת ומוסיפים מעט מלח. מביאים לרתיחה. מסירים מהכיריים, מוסיפים את האטריות וממתינים כ־10 דקות, לריכוך. מסננים ומניחים להגרת נוזלים.
4. מפרקים את הדג לחתיכות ומעבירים לקערה. מוסיפים את האטריות, את הירקות ועשבי התיבול, את השום, שמן השומשום ויתרת הסויה והריבה. מערבבים בעדינות ומשהים כ־10 דקות, לספיגת טעמים.
5. הרכבת המנה: מכינים כלי מתאים עם מים חמים ופורסים על משטח העבודה מגבת נקייה. טובלים דף אורז במים, לריכוך, ומעבירים למגבת. מניחים בסמוך לשולי הדף כ־3 כפות מהמלית. מקפלים את הדפנות מימין ומשמאל ומגלגלים לרול הדוק. מכינים כך את כל הכמות.
6. מרפדים את כלי האידוי בעלי כרוב או חסה. מניחים עליהם את הרולים.
7. מרתיחים מים בסיר ומניחים בו את כלי האידוי כך שהמים לא ייגעו בתחתית הכלי. מכסים ומאדים כ־15 דקות, עד שהרולים חמים. מוציאים ומגישים חם או לאחר צינון, אפשר לצד רוטב סויה.