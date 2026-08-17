



ספרינג רולס דאבל אורז עם סלמון וירקות ( צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי ) כשר כשר פרווה פרווה זמן הכנה 20 דקות זמן כולל 75 דקות דרגת קושי בינונית כמות מצרכים 16 ספרינג רולס דאבל אורז עם סלמון וירקות ( צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 600 גרם פילה סלמון 2 כפות שמן 3 כפות רוטב סויה (ללא גלוטן, למקפידים) 2 כפות ריבת תפוזים (או הדרים אחרים) 1 ליטר מים מלח כ־1/4 חבילה גדולה (כ־120 גרם) אטריות אורז 1 גזר, חתוך לרצועות דקיקות 1 כוס רצועות כרוב לבן 1/2 כוס כוסברה (או פטרוזיליה) 1/2 כוס בצל ירוק קצוץ 2 שיני שום, כתושות 1/2 כפית שמן שומשום 12 דפי אורז לאידוי: עלי כרוב או חסה להגשה: רוטב סויה 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון ספרינג רולס דאבל אורז עם סלמון וירקות :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/rylwxxktlg

ההכנה (12 יחידות)

1. מחממים את התנור ל־200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. מניחים את הדג בתבנית ומורחים אותו מכל צדדיו בכף אחת מהשמן, כף מהסויה וכף מהריבה. צולים כ־20 דקות, עד הזהבה קלה. מוציאים ומניחים לצינון.

3. יוצקים לסיר את ליטר המים ואת כף השמן הנותרת ומוסיפים מעט מלח. מביאים לרתיחה. מסירים מהכיריים, מוסיפים את האטריות וממתינים כ־10 דקות, לריכוך. מסננים ומניחים להגרת נוזלים.

4. מפרקים את הדג לחתיכות ומעבירים לקערה. מוסיפים את האטריות, את הירקות ועשבי התיבול, את השום, שמן השומשום ויתרת הסויה והריבה. מערבבים בעדינות ומשהים כ־10 דקות, לספיגת טעמים.

5. הרכבת המנה: מכינים כלי מתאים עם מים חמים ופורסים על משטח העבודה מגבת נקייה. טובלים דף אורז במים, לריכוך, ומעבירים למגבת. מניחים בסמוך לשולי הדף כ־3 כפות מהמלית. מקפלים את הדפנות מימין ומשמאל ומגלגלים לרול הדוק. מכינים כך את כל הכמות.

6. מרפדים את כלי האידוי בעלי כרוב או חסה. מניחים עליהם את הרולים.