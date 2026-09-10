פרידה עוזיאל

מי שהייתה מזוהה מאוד במהלך העונה שלה ב"האח הגדול" עם רעמת תלתלים שופעת, ארוכה ועשויה משלל תוספות שבנות הבית התנדבו להרכיב לה שוב ושוב, החליטה השנה לקצץ את השיער לקארה תלתלים קצרצר, מלא נפח וסטייל. עוזיאל שוברת את המיתוס שנשים עם שיער מתולתל חייבות לשמור על אורך כדי "להחזיק נפח" ומדגימה איך קארה מתולתל קצר מעניק מסגור מדהים לפנים, מדגיש את העיניים היפות שלה ומביא איתו וייב משוחרר ואדג'י שמתאים לפיגורה המוזיקלית שלה.

תגובת המערכת: אהבנו מאוד! סחתיין על האומץ





אנה זק

אחרי שנים באותו לוק בדיוק, שיער ארוך חלק וקלאסי, זק הפתיעה לאחרונה עם פוני יפה וארוך עד הגבות. מעצב השיער יניב זאדה אחראי על השינוי, והיציאה מהארון לוותה בסרטון שבו היא מגיעה עם הפוני החדש, מפתיעה את חבריה ומצלמת את התגובות אליו.

תגובת המערכת: כאילו שמשהו יכול להיות לא יפה לבחורה הזו





גלית גוטמן

אחרי שנים בבלונד בוהק נהייתה גוטמן חומה במסגרת קמפיין לצבעי שיער. כשחזרנו איתה לשערי העבר שלה ב"לאשה", גילינו שפעם היא הייתה הרפתקנית ושינתה תסרוקות וצבעים כמעט מדי שנה. החום החדש מבליט את צבע עיניה המיוחד והופך את המראה שלה להרבה יותר שיקי וקלאסי. עד מתי היא תישאר חומה? קדימה, תתחילו להמר.

תגובת המערכת: סוף־סוף!

7 צפייה בגלריה גלית גוטמן בשיער בלונד וחום ( צילום: ערן לם )





אמה סטון

לאחר שהפתיעה את כולם על השטיח האדום ב־2025 כשנפרדה מהשיער הארוך לטובת תספורת פיקסי קצרצרה במיוחד בסגנון וינונה ריידר של שנות ה־90 – בעונת הפרסים של תחילת 2026 (גלובוס הזהב וטקס האוסקר במרץ 2026) השיקה סטון רשמית את המעבר לקארה רך עד קו הסנטר, בצבע בהיר, עם קצוות מעוגלים החוצה. סטון לימדה את כולנו מה עושים כשתספורת קצרה מתחילה לצמוח ואיך להפוך את שלב הצמיחה לקארה מעוצב ומלא שיק.

תגובת המערכת: אין בעולם הזה מישהי שמתאים לה פיקסי יותר מאמה סטון

7 צפייה בגלריה אמה סטון בשיער קצר וארוך ( צילום: Gettyimages IL/Theo Wargo, Dimitrios Kambouris )





קריס ג'נר

באוקטובר 2025 שינתה ג'נר את הלוק שלה מתספורת קצוצה שהייתה מזוהה איתה במשך שנים לקארה קצרצר ושברה את הרשת. אבל אצל הקרדשיאנס כמו אצל הקרדשיאנס - אין רגע דל ובמרץ האחרון היא עדכנה שוב את הלוק במיקרו־קארה (Micro-Bob) ישר עם פוני מלא וגיאומטרי, מהלך שגרר גל של תגובות על הדמיון לבנותיה קים וקיילי. בגדול, ג'נר היא ההוכחה שגם מעל גיל 70 את יכולה לשים קצוץ ולהחליט שבא לך לשנות מקצה לקצה.

תגובת המערכת: המעבר לקארה היה הדבר הכי חכם שעשתה בחיים. זה ולהיפרד מברוס, כמובן

7 צפייה בגלריה קריס ג'נר לפני ואחרי תספורת ( צילום: Gettyimages IL/Neilson Barnard, Jamie McCarthy )

זנדאיה

לכבוד מסע הפרמיירות ואירועי המעריצים של "ספיידרמן - יום חדש" במקסיקו ובשנגחאי, השיקה השחקנית תספורת חדשה שעוררה הרבה תשומת לב: תספורת קצרה עם מיקרו פוני קצרצר ונועז. זה היה שינוי אדג'י שגרר המון התעסקות ברשת - ובצדק.

תגובת המערכת: עוצרת נשימה תמיד - ועם הפאות הארוכות אפילו יותר

7 צפייה בגלריה זנדאיה בשיער ארוך וקצר ( צילום: Gettyimages IL/Aurore Marechal , Jeff Spicer )





היילי ביבר

אחרי תקופה לא מבוטלת של שיער שמגיע עד לקו החזה, שינתה ביבר לוק לפני כשמונה חודשים לתספורת שכבות רכה ומדורגת בסגנון שנות ה־90 - תספורת ששינתה את כל המסגור של פניה. בעגה המקצועית קוראים לתספורת הזו "שאג קאט" או "פרפר" וזה בעצם קארה ארוך. במקרה של ביבר, הקארה הזה הגיע בגוון שוקולד־ערמונים עמוק, עם קצוות מעוגלים בעדינות בסגנון רטרו.

תגובת המערכת: גם אם מחר היא תעשה גאלח בחצי ראש ותצבע את החצי השני בסגול - זה ייהפך לטרנד

7 צפייה בגלריה היילי ביבר לפני ואחרי תספורת ( צילום: Gettyimages IL/Jamie McCarthy, Aeon )





מרגו רובי

במרץ 2026 השיקה רובי לוק חדש בתצוגת האופנה של שאנל בשבוע האופנה בפריז, ובה הפציעה עם תספורת French Bob ופוני חדש. אחרי תקופת ה"ברבי" הארוכה והזוהרת עברה מרגו לקארה גלי ומלא טקסטורה שמגיע עד מעל הכתפיים ומלווה בפוני דק ומאוורר. אל תטעו, יש צוות שלם מאחורי המהפך: מעצב השיער סרוונדו מלדונדו פלוס מעצב השיער ברייס סקרלט עם קרדיט גם לכימאי שאחראי על רענון הצבע, הלוא הוא ג'ייקוב שוורץ.

7 צפייה בגלריה מרגו רובי לפני ואחרי תספורת ( צילום: Gettyimages IL/Ben Montgomery, Kate Green )