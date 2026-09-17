לאחרונה יצאה זואי קרביץ לרחובות ניו יורק כשהיא לובשת ג'ינס בגזרה נמוכה ובאורך הקרסול, טי־שירט לבנה חושפת בטן ונעלי בלרינה. לא הייתי מתעכבת על האירוע האזוטרי הזה לולא הוא הציף את הפיד שלי מכל כיוון אפשרי. חובבות האופנה התחרפנו בניסיון להבין מאיפה הג'ינס, ותעשיית הימורים וניחושים נפתחה. לבסוף נפתרה החידה: מדובר בדגם וינטג' של אלכסנדר וונג. "אני קניתי את הזוג הזה כבר לפני עשר שנים", הודיעה אחת הבלוגריות, ואילו אחרת מיהרה לשלוח לעוקביה לינק לזוג כמעט זהה שאפשר לרכוש בחנויות. "זו הנוסחה לדנים שכולן ירצו ללבוש בסתיו", חרצה.
האובססיה למראות היומיומיים של קרביץ (37), שחקנית, במאית ומי שהמילה Cool רשומה על שמה, עולה על גדותיה כבר תקופה. קרביץ (שהיא גם בתם של הרוקיסט לני קרביץ והשחקנית ליסה בונה) יוצאת לסידורים בשכונה שלה בברוקלין, הפפראצי מתקתקים והרשת גועשת. ב"ווג" הבריטי אף פרסמו לאחרונה כתבה שכותרתה "איך להתלבש כמו זואי קרביץ בסתיו הזה". לכאורה מדובר במראות פשוטים מאוד: מכנסוני אדידס קצרים, טי־שירט לבנה או שחורה, משקפי שמש, כובע מצחייה וכפכפים, וכל זה מלווה בטלפון ביד ואוזניות תחובות באוזן. על פניו, מי התאמץ פה בכלל? כולו יצאתי לקנות קפה.
אבל כמובן שמדובר באשליה. כל לוק של קרביץ הוא מלאכת מחשבת, ערבוב מדויק של שיק ניו יורקי, נגיעה של רוקנרול, טאץ' של יוקרה ומידה של סקס אפיל, אף פעם לא יותר מדי. מתחת לטי־שירט הדהויה תסתתר באגביות שרשרת יהלומים. כובע המצחייה הוא בעצם קריצה נוסטלגית. התיק ומשקפי השמש הם של מותגי־העל סן לורן (שקרביץ היא פרזנטורית שלו) או The Row. הכול מתערבב בצורה אורגנית ונראה כמשקף באופן אותנטי את אישיותה ולא טרנד כזה או אחר. הראסטות, הקעקועים וההבעה האדישה סוגרים את הפינה באופן מושלם.
כאילו כל זה לא מספיק, מאז אפריל האחרון זואי מאורסת רשמית להארי סטיילס, כוכב הפופ הלוהט על הפלנטה, והזוגיות הזו כמובן הטיסה את מפלס העניין בה לשמיים. תכף ומיד הוכרז כי מדובר בפאוור קאפל וכי הסטייל שלהם מותאם, לא ברמת הפריטים הזהים כי אם ברמת הווייב. אני כבר מצפה לראות מה שני אלה ילבשו בחתונתם (אגב, זואי כבר התחתנה בעבר - הלוק היה מהמם, הנישואים כנראה פחות). עד שהם יאמרו איי דו תמיד אפשר לעקוב אחרי עוד לוק של כוס קפה חד־פעמית פלוס אוזניות.