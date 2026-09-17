לאחרונה יצאה זואי קרביץ לרחובות ניו יורק כשהיא לובשת ג'ינס בגזרה נמוכה ובאורך הקרסול, טי־שירט לבנה חושפת בטן ונעלי בלרינה. לא הייתי מתעכבת על האירוע האזוטרי הזה לולא הוא הציף את הפיד שלי מכל כיוון אפשרי. חובבות האופנה התחרפנו בניסיון להבין מאיפה הג'ינס, ותעשיית הימורים וניחושים נפתחה. לבסוף נפתרה החידה: מדובר בדגם וינטג' של אלכסנדר וונג. "אני קניתי את הזוג הזה כבר לפני עשר שנים", הודיעה אחת הבלוגריות, ואילו אחרת מיהרה לשלוח לעוקביה לינק לזוג כמעט זהה שאפשר לרכוש בחנויות. "זו הנוסחה לדנים שכולן ירצו ללבוש בסתיו", חרצה.

לאחרונה יצאה זואי קרביץ לרחובות ניו יורק כשהיא לובשת ג'ינס בגזרה נמוכה ובאורך הקרסול, טי־שירט לבנה חושפת בטן ונעלי בלרינה. לא הייתי מתעכבת על האירוע האזוטרי הזה לולא הוא הציף את הפיד שלי מכל כיוון אפשרי. חובבות האופנה התחרפנו בניסיון להבין מאיפה הג'ינס, ותעשיית הימורים וניחושים נפתחה. לבסוף נפתרה החידה: מדובר בדגם וינטג' של אלכסנדר וונג. "אני קניתי את הזוג הזה כבר לפני עשר שנים", הודיעה אחת הבלוגריות, ואילו אחרת מיהרה לשלוח לעוקביה לינק לזוג כמעט זהה שאפשר לרכוש בחנויות. "זו הנוסחה לדנים שכולן ירצו ללבוש בסתיו", חרצה.

לאחרונה יצאה זואי קרביץ לרחובות ניו יורק כשהיא לובשת ג'ינס בגזרה נמוכה ובאורך הקרסול, טי־שירט לבנה חושפת בטן ונעלי בלרינה. לא הייתי מתעכבת על האירוע האזוטרי הזה לולא הוא הציף את הפיד שלי מכל כיוון אפשרי. חובבות האופנה התחרפנו בניסיון להבין מאיפה הג'ינס, ותעשיית הימורים וניחושים נפתחה. לבסוף נפתרה החידה: מדובר בדגם וינטג' של אלכסנדר וונג. "אני קניתי את הזוג הזה כבר לפני עשר שנים", הודיעה אחת הבלוגריות, ואילו אחרת מיהרה לשלוח לעוקביה לינק לזוג כמעט זהה שאפשר לרכוש בחנויות. "זו הנוסחה לדנים שכולן ירצו ללבוש בסתיו", חרצה.

האובססיה למראות היומיומיים של קרביץ (37), שחקנית, במאית ומי שהמילה Cool רשומה על שמה, עולה על גדותיה כבר תקופה. קרביץ (שהיא גם בתם של הרוקיסט לני קרביץ והשחקנית ליסה בונה) יוצאת לסידורים בשכונה שלה בברוקלין, הפפראצי מתקתקים והרשת גועשת. ב"ווג" הבריטי אף פרסמו לאחרונה כתבה שכותרתה "איך להתלבש כמו זואי קרביץ בסתיו הזה". לכאורה מדובר במראות פשוטים מאוד: מכנסוני אדידס קצרים, טי־שירט לבנה או שחורה, משקפי שמש, כובע מצחייה וכפכפים, וכל זה מלווה בטלפון ביד ואוזניות תחובות באוזן. על פניו, מי התאמץ פה בכלל? כולו יצאתי לקנות קפה.

האובססיה למראות היומיומיים של קרביץ (37), שחקנית, במאית ומי שהמילה Cool רשומה על שמה, עולה על גדותיה כבר תקופה. קרביץ (שהיא גם בתם של הרוקיסט לני קרביץ והשחקנית ליסה בונה) יוצאת לסידורים בשכונה שלה בברוקלין, הפפראצי מתקתקים והרשת גועשת. ב"ווג" הבריטי אף פרסמו לאחרונה כתבה שכותרתה "איך להתלבש כמו זואי קרביץ בסתיו הזה". לכאורה מדובר במראות פשוטים מאוד: מכנסוני אדידס קצרים, טי־שירט לבנה או שחורה, משקפי שמש, כובע מצחייה וכפכפים, וכל זה מלווה בטלפון ביד ואוזניות תחובות באוזן. על פניו, מי התאמץ פה בכלל? כולו יצאתי לקנות קפה.

האובססיה למראות היומיומיים של קרביץ (37), שחקנית, במאית ומי שהמילה Cool רשומה על שמה, עולה על גדותיה כבר תקופה. קרביץ (שהיא גם בתם של הרוקיסט לני קרביץ והשחקנית ליסה בונה) יוצאת לסידורים בשכונה שלה בברוקלין, הפפראצי מתקתקים והרשת גועשת. ב"ווג" הבריטי אף פרסמו לאחרונה כתבה שכותרתה "איך להתלבש כמו זואי קרביץ בסתיו הזה". לכאורה מדובר במראות פשוטים מאוד: מכנסוני אדידס קצרים, טי־שירט לבנה או שחורה, משקפי שמש, כובע מצחייה וכפכפים, וכל זה מלווה בטלפון ביד ואוזניות תחובות באוזן. על פניו, מי התאמץ פה בכלל? כולו יצאתי לקנות קפה.