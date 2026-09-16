"מי זאת?", שואלת באחד הסרטונים שלה בטיקטוק שלהבת דדון, בלוגרית אופנה ולייף־סטייל דתייה (חרדית לשעבר), ומתארת את תגובתה לדמות שהייתה משתקפת אליה מהמראה בשבת כשהיא לא מאופרת. לפני שהכירה את עולם האיפור הכשר, הייתה דדון, בת 30, אמא לחמישה ילדים (ואחד בדרך) מבית שמש, נמנעת מלהתאפר בסופ"ש כדי לא לחלל שבת. היא מספרת שהתעניינה בעולמות הביוטי מגיל צעיר. היא עבדה כמדריכת היפ־הופ, אך בתקופת הקורונה התחילה לעבוד בזום וכך נחשפה לעולם הרשתות החברתיות. “רק אחרי שנה של התעסקות בנושאים של איפור, גיליתי שיש דבר כזה 'איפור כשר', היא אומרת. "עד אז השתמשתי באיפור רגיל והתמודדתי עם האיסור להתאפר בשבת באמצעות שימוש באיפור עמיד ועם ניסיון לשמר אותו בכל השבת. בקושי אכלתי ושתיתי כדי שהאיפור לא ייהרס".

"גם היום", מוסיפה דדון, "כשאני מדברת בסרטונים על איפור כשר, ואני עובדת עם המוצרים הכשרים של עדה לזורגן, באישור בד"ץ בית יוסף - הרבה נשים לא יודעות שקיים כזה דבר".

לפני שהכרת את האיפור הכשר, מה עשית בשבת? "שום דבר. פשוט לא הייתי מרוצה מעצמי. היה לי ברור שבשבת אני פשוט לא בשיא שלי. היום אני מסתכלת על הדברים אחרת ומבינה שהיופי לא תלוי רק באיפור ומסוגלת להרגיש יפה גם בלי איפור. כשהייתי צעירה זה היה לי חשוב יותר".

איך מתחבר עניין האיפור והנראות לעניין של הצניעות? “זה מתחבר כמו כפפה ליד. אישה יכולה וצריכה להיראות מטופחת ולא להסתובב בתחושה של שפל. הצניעות מבחינת הלבוש היא בעיקר סביב נושא המחשופים, אבל הצניעות האמיתית היא בדיבור ובהתנהגות. זה מכלול".

5 צפייה בגלריה שלהבת דדון ( צילום: אלבום ביתי )





לשתות מקשית ולישון על הגב

עד לפני כעשור, נשים דתיות שרצו להתאפר בשבתות וחגים היו בבעיה, משום שלפי ההלכה, בין המלאכות שאסורות בשבת יש גם מלאכות שקשורות באיפור. מאחר שאיפור קשור בשימוש בטכנולוגיה ובחומרים, הוא נוגע באיסורי מלאכה בשבת, כמו איסור "צובע" - הנחת צבע עמיד על העור; איסור "ממרח" - מריחה או החלקה של חומרים סמיכים או קרמיים על העור; איסור "ממחק" - הסרת איפור קיים באמצעות בד עם מים. הפתרון שמוצע כיום לנשים באיפור הכשר הוא מוצרי איפור מינרליים, אבקתיים, שלא מכילים כל נוזל ושקיבלו היתרים הלכתיים.

נשים שרצו להיראות טוב בכל השבת מצאו לעצמן פתרונות יצירתיים אך לא תמיד נוחים ובריאים לעור: כמו שימוש באיפור עמיד מאוד שלא יֵרד מהעור במהלך השבת כולה או ניסיון לשתות מקשית ולישון על הגב עם משקפי שמש כך שהאיפור לא יימרח. החברה של יעל כהן שור, בעלת המותג

"שאבעס מייקאפ" (באישור בד"ץ בית יוסף) וחברות נוספות, מציעות כיום לנשים דתיות איפור כשר, עם אישור שמאפשר להן להתאפר גם בשבת ובחג. המוצרים הכשרים מתאימים גם לנשים שמעוניינות במוצרים טבעוניים ולנשים בעלות עור רגיש ובעייתי.

"נשים חרדיות מחוברות מאוד לעולם הביוטי והאיפור", אומרת יעל כהן שור. "בחברה שבה מעגל החיים עשיר באירועים - חתונות, שבע ברכות, שבת חתן, חגים ומועדים - האיפור הוא חלק בלתי נפרד מההכנות ומהרצון להיראות מטופחות ומכובדות בכל אירוע. יש נשים שמתאפרות כל השבוע ויש נשים שאני מכנה אותן 'נשות סינדרלה'. במשך השבוע הן בתוך מרוץ החיים, עבודה, בית, ילדים וסידורים, אבל כשמגיעים לשבת, חג או שמחה משפחתית, משהו משתנה: זה הזמן להשקיע, להתלבש ולהתאפר. וכמו שלכל אישה חרדית יש פאה של שבת, שמלה של שבת ונעליים של שבת, אצלן פעולת האיפור היא המעבר משגרת היום־יום לחג".

5 צפייה בגלריה יעל כהן שור. "איפור הוא חוויה" ( צילום: מור צידון )

כהן שור, בת 42 ואמא לשלושה, גדלה בקריית גת במשפחה דתית. “כמו אמא שלי, תמיד אהבתי טיפוח", היא מספרת. "אהבתי להתלבש ולהתאפר וגם תפרתי בגדים". לפני כ־20 שנים פתחה חנות איפור באשדוד ועם השנים היא הבינה שיש כאן צורך שהיא רוצה לפתור: "נשים מוצאות לעצמן כל מיני פתרונות - איפור עמיד מאוד שלא תמיד מיטיב עם העור, איפור בשכבות ועוד שלל שיטות יצירתיות ששמעתי עליהן במהלך השנים, אבל אף אחת מהן לא באמת פותרת את הבעיה. פגשתי נשים שהאילוץ להישאר ללא איפור היה משמעותי עבורן - בלי איפור בעיניים, בלי גבות מודגשות או עם פנים חיוורות ללא סומק. כל אחת והרגישות שלה. יש גם את עניין הטבילה במקווה - לפי ההלכה, אישה טובלת ללא איפור, ואם הטבילה חלה בליל שבת, היא נשארת לאחריה ללא אפשרות להתאפר באיפור רגיל. כך עניין אישי ודיסקרטי עלול להפוך פתאום לגלוי, בייחוד כאשר את בשבת בבית הכנסת או אצל החמות בחג. נשים סיפרו לי שהמבוכה הייתה גדולה עד כדי כך שלעתים העדיפו לא לספר לבעל על הטבילה בשישי ולדחות אותה למוצאי שבת".

במשך שמונה שנים עבדה כהן שור בארצות הברית עם בעלה על פיתוח סדרת המוצרים שלה, שמאפשרים שימוש גם בשבת. המוצרים עשויים מאבקה (מינרלים), ללא נוזל כלל. גם במהלך הייצור יש השגחה הלכתית והם נמכרים בארץ ובחו"ל. "מבחינתי העובדה שמדובר באיפור מינרלי שמותר לשימוש בשבת לא צריכה לבוא על חשבון האיכות", אומרת כהן שור. "להפך. איפור הוא חוויה, והמטרה שלי הייתה ליצור מוצר שמרגיש שאנל, נראה דיור - אבל כזה שאפשר ליהנות ממנו כל השבוע, וגם בשבת".

גם עדי גילון, מהנדסת ביוטכנולוגיה בת 52, בעלת המותג "מינרז" הכשר לשבת (באישור בד"ץ בית יוסף ורבנים נוספים), אהבה איפור מילדות. היא נהנתה להתגנב לשולחנות האיפור של אמה וסבתה, להתאפר ולהתקשט בתכשיטים שלהן. לאחר הלידה של בתה, רז, היא חזרה לאהבת הילדות שלה והחלה להתעניין בייצור של איפור. "לאחר שהתחתנתי, טסנו לארצות הברית", היא מספרת, "וכאמא טרייה רציתי להיראות טוב גם כשאני עייפה וסחוטה. עם זאת, היה לי חשוב שהאיפור לא יעבור לתינוקת בהנקה או יימרח עליה כשהיא עליי. התחלתי לפתח מוצרים מינרליים בשביל עצמי במרתף הבית, ויצאו תוצרים ממש טובים - תערובת פיגמנטים מהטבע בצורת אבקה, ללא שמנים, ללא חומרי דבק וללא סיליקונים. קיבלתי מחמאות והתחלתי לחלק לחברות, למשפחה ולשלוח לארץ. לאט־לאט זה התגלגל והתחלתי להשתתף בתערוכות בארצות הברית".

5 צפייה בגלריה עדי גילון ( צילום: רז גילון )

לאחר כמה שנים נפרדה גילון מבעלה דאז וחזרה לארץ עם בתה, שהיתה אז בת חמש. "ממש לפני שחזרתי לארץ", היא מספרת, "קיבלתי פנייה מאנשי עסקים בברוקלין שהתעניינו במוצרים שיתאימו לשימוש בשבת. בשלב הזה לא הייתי מודעת לנושא הדתי. בכלל לא ידעתי שיש לנשים קושי בשימוש במוצרי איפור בשבת. אני כבר הייתי סגורה על חזרה לארץ ושמתי את זה בצד, אבל הנושא הזה חזר אליי בהמשך. בארץ נכנסתי לשותפות עם מפעל שמייצר קוסמטיקה טבעית ואורגנית והתחלנו לשווק את הסדרה שלי בארץ עם אישור ממשרד הבריאות. באותה נקודת זמן מאפרות וקוסמטיקאיות מהמגזר הדתי התחילו לשאול אותי אם המוצרים כשרים לשבת, אז התחלתי לחקור את הנושא. הבנתי שבעשור האחרון נשים מהמגזר הפכו להיות מאפרות וקוסמטיקאיות מהשורה הראשונה, גם כי הנראות והאופנה תופסות יותר מקום, בטח בשבתות ובאירועים, וגם כי זה מקצוע שמאפשר להן לעבוד כעסק עצמאי מהבית, לגדל ילדים ולנהל את משק הבית במקביל".

גם חברת GAYA Cosmetics, שהוקמה ב־2011 על ידי שחר גמליאל, משווקת כיום, בין השאר, מוצרי איפור כשר בארץ, בארצות הברית ובאירופה. החברה מתמחה בפיתוח מוצרי איפור מינרליים, טבעוניים ו־Clean Beauty. "המוצרים שלנו עשויים מרכיבים טבעיים וקלילים מאוד לפנים", אומר גמליאל. "הליין הכשר נולד מתוך צורך של נשים שומרות שבת, שרצו להרגיש מטופחות גם בשבתות וחגים בלי להתפשר על ההלכה, על איכות האיפור ועל בריאות העור". המוצרים הכשרים של החברה (באישור בד"ץ בית יוסף) כוללים מייק־אפ, פודרה, סומק, ברונזר ושימר.

5 צפייה בגלריה שחר גמליאל. ליין כשר ( צילום: אלבום ביתי )