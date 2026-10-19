(25), יוצרת תוכן, בזוגיות עם היוטיובר עידן תלם, גרה בגבעתיים טיקטוק: hili.toledano מספר עוקבים: 354 אלף

( צילום: ירון ברנר )

איך הכול התחיל? "אחרי 7 באוקטובר מצאתי את עצמי בבית באשקלון והתחלתי להעלות סרטונים. זה היה המפלט והתרפיה שלי, וזה תפס. העליתי איזה ארבעה סרטונים ביום, כי לא הייתה לי עבודה והייתה מלחמה והחברים שלי היו בעזה. אחרי שלושה חודשים הכרתי את נויה מגנזי, הסוכנת שלי, ואמרתי לה שאני רוצה להיות בפסטיגל. והנה, עכשיו שנתיים וחצי אחרי, זה קורה".

איך הגעת לעסוק באמונה עצמית ובהגשמה עצמית? "כשהייתי ילדה ונערה סבלתי מבריונות, וזה הגיע לדיכאונות. מצד שני, מאז שהייתי קטנטונת תמיד היו לי חלומות גדולים. אני מאוד מאמינה שלמילים יש כוח ושבאמצעותן אפשר לחווט את המוח מחדש. בתחילת כל שנה אני עושה סרטון מטרות, וגם אם אני קופצת מעל הפופיק, חלק בסוף מתגשם, ברוך השם. היום אני גם מרצה על בריונות וחרמות".

איזה סרטון שלך עורר הכי הרבה אמוציות? "הסרטון שדיברתי בו בפעם הראשונה על הבריונות שעברתי. עשיתי מסיבת פיג'מות לעוקבות, וסיפרתי שאותי אף פעם לא הזמינו למסיבת פיג'מות. זה לא היה מתוכנן, ופתאום התחלתי לדבר על זה ולבכות. חצי מיליון אנשים צפו בזה, והתגובות היו נרגשות. חלק גם התפלאו שעברתי בריונות. רואים דמות על המסך שכולה מתוקתקת ומגשימה את החלומות שלה, ופתאום מגלים שגם אני ילדה שכפכפו אותה בבית הספר".

באילו הישגים את הכי גאה? "בהרצאה שבניתי, שאותה אני מעבירה לפני ילדים ובני נוער. אני פוגשת ילדים שמספרים לי סיפורים נוראיים, על בריונות שהם חווים ונטיות אובדניות. הם אומרים שממש עזרתי להם".

"כשהייתי ילדה ונערה סבלתי מבריונות, וזה הגיע לדיכאונות. מצד שני, מאז שהייתי קטנטונת תמיד היו לי חלומות גדולים"

כמה שעות ביום את משקיעה בפעילות ברשת? "אני קמה בשש וחצי בבוקר, מתחילה לעבוד ועד שמונה בערב אני על זה. אני יכולה לעבוד גם עד אחת וחצי בלילה".

גם בן הזוג שלך משפיען. "עידן הוא כבר אימפריה. הוא עושה את זה כבר עשר שנים ויש לו צוות עם מלא עובדים. יש לנו דירת חמישה חדרים ולכל אחד מאיתנו יש משרד. לפעמים אנחנו גם משתפים פעולה".

במי את היית בוחרת כמשפיעה לטובה ברשת? "בסופי לרמן. לא משנה כמה היא דוגמנית מתוקתקת – היא תמיד דואגת גם להראות את האמת, בלי פילטרים, בלי להכניס את הבטן ועם האקנה על הפנים".