לפני שש שנים קיבלה מעצבת האופנה רימה רומנו שיחת טלפון מפתיעה. על הקו הייתה המניקוריסטית שלה שסיפרה שלקוחה שלה, רוסייה שהתגוררה בארץ בעבר ושבה לגור כאן, מחפשת מעצבת ישראלית כדי לתפור שמלה במתנה לאמה שחוגגת יום הולדת. ״המלצתי לה עלייך״, שיתפה המניקוריסטית. לרומנו לא היה מושג שמהשיחה הזו ייוולד סיפור אהבה.

״נכנסה אליי לסטודיו מישהי קטנה, קצת גברית, לבושה הכי לא בשבילי, משקפי שמש של קרטייה ותיק של לואי ויטון״, היא מספרת על המפגש עם אשת העסקים אירה שקלובין, כיום בת זוגה. ״התחלנו לדבר והיא מיד התאהבה בי. פתאום היא שאלה, משום מקום, ׳לא היית רוצה מישהו בחיים שידאג לך?׳. אמרתי לה, ׳אני לא יודעת מה זה׳. אחר כך שלחתי לה רפרנסים לשמלה והתחלנו להתכתב בענייני עבודה".

שבועיים אחר כך הייתה רומנו בדרך לפגישה, כאשר המכונית שלה החלה לקרטע. היא ניגשה לחברת פיאט והתעניינה באפשרות לקנות מכונית חדשה עם הלוואה במימון בנקאי. ״עשיתי הזמנה של הרכב, ואחרי יום התקשרו אליי מפיאט. נבהלתי, חשבתי שאולי ההלוואה לא אושרה, ואז הם אומרים: ׳הייתה פה מישהי בשם אירה ששילמה על האוטו וביקשה שתבואי לאסוף אותו".

מה עשית? "התקשרתי אליה ואמרתי לה, ׳נראה לך שאני הולכת לקחת את האוטו הזה?׳. היא ענתה: ׳תקשיבי, אם אני יכולה לעזור למישהי להרגיש טוב, זו המטרה שלי, ואני לא מעוניינת בכלום ושום דבר'".

"בחיים לא הייתי מאוהבת בציפי באמת. היא עשתה צעד גדול לכבוש אותי, וזה היה בתזמון הנכון. בדיעבד זה היה מפגש גורלי, כי כנראה הייתי צריכה לעשות איתה ילדים"





השתכנעת? "כן, כי אנחנו נשים. מול גבר את יודעת שאת חייבת להחזיר לו משהו, עם אישה זה אחרת. רק בדיעבד היא סיפרה לי שכאשר נפגשנו היא הרגישה כאילו מישהו נתן לה נבוט בראש. היא ראתה אותי בטייץ וחולצת פוטר, הכי לא הטייפ שלה אחרי שכל החיים יצאה עם דוגמניות, ומאותו הרגע לא הצליחה להירגע.

"בקיצור, אחרי שלקחתי את המכונית היא המשיכה להיות הכי מפנקת. בסוף אמרתי לעצמי – טוב, לא נעים, יאללה, אני יוצאת איתה לארוחת ערב. בדיעבד היא חשבה שאם נצא לארוחת ערב, היא תגלה שמשהו בי לא בסדר, תמצא איזה פגם, ותוכל לשחרר אותי לדרכי. זה לא קרה. כך נולד הקשר שלנו".

הייתי כלום, הייתי בוסר

הבית המעוצב להפליא של רימה (43) ובנה הביולוגי ג׳וליאן הוא תמצית החיים הטובים - מכיל את הכלים הכי יפים, נרות ענקיים, סודה שנשלפת ממקרר בחצר, רצפת פרקט. יש גם ממ"ד שהפך לסטודיו, שרומנו מפעילה מאז נפרדה ברעש גדול מבת זוגה לשעבר, ציפי רומנו, ועברה לפה. את קולקציית שמלות הערב שיצרה כאן מציגה היום (11 בנובמבר) בשבוע האופנה קנדה ישראל תל אביב, שאליו היא חוזרת לאחר עשור של היעדרות.

3 צפייה בגלריה רימה רומנו. "התצוגה היא חלק מהאסטרטגיה שלי לקדם את המותג" ( צילום: ריאן פרויס )

היא נולדה בשם רימה קוגן בעיר מגניטוגורסק, רוסיה, הצעירה מבין שתי בנות. ב־1991 עלתה המשפחה לארץ, לשכונת קרוואנים באשקלון. ברוסיה היה אביה מנצח מקהלה ופסנתרן ואמה במאית תיאטרון. שניהם נפטרו בעשור האחרון. ״אחרי שעלינו הם התחילו לעבוד בעבודות שחורות. אמא שלי ניקתה בתים, ואני הלכתי לעזור לה, ובגיל 14 שכנעתי גלידרייה לקחת אותי לעבודה. מהבית נולד חוש ההישרדות שלי".

אחרי התיכון שירתה בצבא כמאבטחת מתקנים. כשהשתחררה, עזבה עם חברה לתל אביב ומצאה עבודה כמלצרית. ״לא היה לי לאן לחזור וזה בדיוק מה שדחף אותי קדימה״, היא אומרת. בהמשך התקבלה לעבודה כדיילת בשירות המטוסים הפרטיים של ארקיע. במהלך שמונה שנים חצתה את העולם מקצה לקצה - ניו יורק, לונדון, המלדיביים, מונקו, ושירתה אילי הון כמו בני שטיינמץ. ״שם הבנתי שכולם, גם העשירים שבעשירים, נושאים אותן חרדות ואותם פחדים".

ב־2012 פגשה במקרה את אשת יחסי הציבור ציפי רומנו ב״קפה אירופה״ בתל אביב. ציפי, לסבית מוצהרת, התאהבה בה וחיזרה אחריה במרץ. "כל חיי הייתי עם גברים. כשציפי ראתה אותי, ביקשתי מהחברות לא לתת לה את הטלפון שלי, אבל היא מצאה אותי בפייסבוק. התחלנו כחברות ומשם זה נבנה". הן נישאו ביוני 2013 אחרי שמונה חודשי זוגיות, בחתונה גדולה ומתוקשרת. ״ברור שאנשים היו בהלם".

היית סטרייטית עד אותו הרגע. "נכון. אגב, אני בחיים לא הייתי מאוהבת בציפי באמת. זה בכלל לא היה קיים. היא עשתה צעד גדול לכבוש אותי, וזה היה עבורי בתזמון הנכון. לפעמים אנשים נפגשים ויש משהו שמחבר ביניהם, ולא חייבת להיות פה התאהבות".

בנות הזוג הביאו לעולם שני ילדים, שניהם מאותו תורם: ציפי ילדה את רומיאו, היום בן 12, ורימה את ג'וליאן, בן תשע. כל אחד מהם גר היום עם אמו הביולוגית והם נפגשים על בסיס שבועי. "להיות אמא זו מהות ומשמעות החיים שלי״, היא אומרת. בו־זמנית החלה רימה את דרכה כמעצבת אופנה. "ציפי היא שאמרה לי: 'את כל כך אוהבת בגדים, בואי נעשה לך מותג'. אמרתי, 'בסדר'. מי רצה להיות בכלל מעצבת? אני הייתי במקום כזה הישרדותי מאז הילדות, שבכלל לא היה לי זמן לחשוב מה אני רוצה".

את הקולקציה הראשונה עיצבה בשיתוף המעצב נתיב יוחאי. את השנייה כבר עיצבה לבד. ב־2014 זכתה בתחרות המעצבים הצעירים Upcoming Designers במסגרת שבוע האופנה גינדי תל אביב. בשנים שאחר כך הוסיפה קו גברים וקו בגדי תינוקות בשחור ולבן, ועברה מהסטודיו בדרום תל אביב לחנות יפה ברחוב ירמיהו בצפון העיר. "את המקצוע למדתי תוך כדי - מה זה גליל בד, מה זה אוברלוק - כי אני לא לומדת באקדמיה אלא מהחיים. ועדיין, ציפי בנתה ומיתגה את המותג, ובלעדיה ׳רימה רומנו׳ לא הייתה קיימת".

ב־2016 את וציפי תיעדתן את הזוגיות שלכן בסדרה "מחוברים״ "בעונה ההיא הייתי מובלת על ידי ציפי ופשוט זרמתי, ולמרות שהרבה אנשים אהבו אותי, זו לא הייתי אני. כמעט לא דיברתי. הייתי כלום ושום דבר. הייתי בוסר. עכשיו אני רוצה לחזור לעונה נוספת ואני אקח את הצופים למקומות הכי מטורפים. לפני שש שנים פגשתי את עמי טיר, הבמאי והעורך הראשי של 'מחוברים', והוא אמר לי שבלתי אפשרי לעשות את זה שוב. אולי פעם אמצא פלטפורמה בערוץ אחר".

12 שיחות ממספר חסום

לפני שמונה שנים נפרדו ציפי ורימה. "זו הייתה פרידה שהפתיעה גם אותי", היא מספרת. "היה בינינו משבר אמון גדול. חיפשתי דירה, לקחתי מתווך, והוא הראה לי את הבית ברמת החייל שבו אני גרה היום. את חייבת להתארגן מהר מאוד כשאת אמא".

"בשבוע שהתפרק לי הבית, אמא שלי, שהייתה המשענת שלי, נפטרה. נכנסתי לכאוס רציני מאוד בחיים והתחלתי את הכול מאפס"

איך התמודדת עם הפרידה הכואבת? "לא היה זמן להתמודד. שבוע אחרי, בשבת בבוקר, קמתי עם 12 שיחות ממספר חסום. התקשרו אליי מבית החולים. התברר שאמא שלי הגיעה לשם בשישי בערב עם כאבי בטן והכניסו אותה לניתוח. נכנסתי מיד לרכב ונסעתי מהר לבית החולים באשקלון, אבל כשהגעתי יצאו אליי שני רופאים והודיעו שאמא עברה קריסת מערכות בשל זיהום חמור במעיים ונפטרה. שם הכול נגמר. זה כמו תאונת דרכים. בשבוע שהתפרק לי הבית, אמא שלי, שהייתה המשענת שלי, נפטרה. נכנסתי לכאוס רציני מאוד בחיים והתחלתי את הכול מאפס. לא הבנתי מי אני ומה אני. הפסקתי לאכול וירדתי דרסטית במשקל".

גם מבחינה מקצועית עברה רומנו תקופה לא פשוטה: שנה לפני הפרידה היא סגרה את החנות שלה. "לא יכולתי עוד לשבת ולחכות ללקוחות. לא סגרתי את המותג רשמית, אבל במשך שנה לא עבדתי".

איך חזרת לעבוד? "אחרי הפרידה, שגית רביבו, חברה טובה שלי, לקחה את השמלות שנשארו מהחנות ומכרה אותן בסטודיו שלה. כל שבוע היא הייתה מגיעה ומביאה לי כמה שקלים ואני לא בטוחה שהכסף באמת הגיע מהשמלות. ככה חזרתי לאט, צעד אחר צעד. עם ההחלמה הנפשית התחלתי לקבל לקוחות בחדר השינה למדידות של שמלות ואחר כך פתחתי סטודיו בממ״ד. כעבור שנה הצעתי לחבר טוב, שרון צרפתי, שניהל אז את זכיינות 'דיור' בארץ, שנעשה משהו יחד, וכך נולדה קולקציית בגדים קטנה בהשראת הניחוחות האייקוניים של דיור, שהושקה בבוטיק המותג. השת״פ ההוא החזיר לי את הדופק".

"ציפי ואני במקום מאוד מאוזן היום. רומיאו וג'וליאן נפגשים פעם בשבוע, אצלי או אצלה. ביתי הוא גם הבית של רומיאו, והבית שלה הוא גם של ג׳וליאן"

מאז הפרידה של ציפי ורימה, הבתים התפצלו וכאמור, כל אחת מהן מגדלת את בנה הביולוגי בביתה. "שניהם רשומים בתעודות הזהות של שתינו. ג'וליאן רשום אצל ציפי בתעודת הזהות, ורומיאו רשום גם כבן שלי".

3 צפייה בגלריה רימה רומנו. עם בת הזוג לשעבר, ציפי רומנו ( צילום: אמיר מאירי )





איך נראים היחסים שלכן כיום? "אנחנו במקום מאוזן מאוד, עם תקשורת טובה וחברוּת ועם רצון להבין אחת את השנייה בשביל הילדים. לקח זמן לעכל, לשחרר, לסלוח ולשכוח, אבל הזמן עושה את שלו. רומיאו וג'וליאן נפגשים פעם בשבוע אצלי או אצלה. שני הבתים פתוחים, ביתי הוא גם הבית של רומיאו, והבית שלה הוא גם של ג׳וליאן. הפגישות לא מתקיימות בימים קבועים. הכול דינמי. ציפי ואני, בדיעבד, היה מפגש גורלי כי כנראה הייתי צריכה לעשות איתה ילדים".

לפני חמש שנים ציפי נישאה לנועה משש (השתיים נפרדו מאז), ואת זו שעיצבת לנועה את שמלת הכלה. תסבירי את הבחירה. "אני אדם שחי את העכשיו והמחר. העבר לא מנהל אותי. בסופו של דבר, נועה היא דמות שלפרק זמן מסוים נכנסה למעגל הקרוב שלנו".

את הפרויקט שלי

בשש השנים האחרונות, כאמור, רימה נמצאת בזוגיות עם אירה שקלובין (49), אם חד־הורית לבן שמונה המאובחן על הספקטרום האוטיסטי. ״לקח זמן עד שהלב היה פנוי לאהבה״, היא מסבירה. ״שמרתי מאוד על האוטונומיה שלי, אבל מצד שני אני לא אוהבת להיות לבד. אירה היא שורדת כמוני. אנחנו מבינות אחת את השנייה בעיניים".

בנות הזוג בוחרות כרגע להתגורר בנפרד. ״אירה ילדה את בנה, אדם, בהורות משותפת עם גבר, והיא מגדלת אותו לבד בבית בגבעתיים. אנחנו יוצאים לטיולים ביחד, נוסעים לחו״ל. הוא ילד מהמם ומרגש, מתקשר לגמרי, אבל עם ניואנסים שהם רק שלו. אני שמחה שהילדים שלי גדלים לצד ילד עם רגישות כזו גבוהה, ואני מאושרת שהם פיתחו יכולת להסתכל על ילד עם צרכים מיוחדים, להכיל אותו ולקבל אותו".

למה אתן לא גרות ביחד? "יש פה מורכבויות. יש כאן ילדים קטנים וגם ילד בגיל ההתבגרות, וצריך לייצר לכולם סביבה נכונה. אנחנו שתי נשים מאוד דומות - מאוד דומיננטיות, שתלטניות, כוחניות. למה הקשר הזה מצליח? בגלל סיבה אחת, האהבה. ההתאבדות חסרת הגבולות שלה כלפיי. היא לימדה אותי לאהוב. הדבר היחיד שגרם לי לעבור תיקון בתוכי זו האהבה האבסולוטית הזו".

"מילדות אנחנו קרובות לחברות שלנו, לכן השלב שבו את עוברת להיות עם אישה קל מאוד. זה כמעט קלאסי שאם תהיה מישהי מתאימה בסביבה שלך, בום, זה יקרה לכן"

"כשהייתי עם ציפי, לאמא שלי היה קשה שאני עם אישה. זה בחיים לא עבר לה בגרון. אני ואירה נמצאות במצב שבו אין בחיים שלנו יותר מדי סביבה, אין חברות, אין כלום, אין רעשי רקע. אני חושבת שהרבה זוגות נפרדים כי יש הרבה רעשי רקע. את רוצה להצליח בזוגיות? נטרלי את הכול. היום כל האנרגיה שלי מנותבת לאירה. אמרתי לה: ׳הפרויקט שלי זה את, ואני הפרויקט שלך. כל השאר לא מעניין'".

את עדיין מגדירה את עצמך כסטרייטית? "אני לא בן אדם שמגדיר את האחר ואני לא בן אדם שמגדירים אותו. כמו שזה קרה לי, זה יכול לקרות לכל אחת. הכול עניין של מי עומדת מולך ושל טיימינג. תחשבי על זה, מילדות אנחנו קרובות לחברות שלנו, אנחנו עושות צמות אחת לשנייה, מבלות ביחד, ישנות אחת אצל השנייה, לפעמים מתקלחות ביחד. לכן השלב שבו את עוברת להיות עם אישה קל מאוד. זה כמעט קלאסי שאם תהיה מישהי מתאימה בסביבה שלך ואת בטיימינג הנכון, בום, זה יקרה לכן".

למה את לא חושפת את אירה באינסטגרם שלך? "כי מה שקורה אצלי בבית קורה אצלי בבית. אנשים שואלים, 'כמה זמן את לבד?' ומופתעים שאני כבר שש שנים בזוגיות. הגעתי לקשר הזה מאוד מנוסה ולמדתי מכל מה שעברתי. יש פה הדדיות, יש עומק, ואני בוחרת בה וכבר לא מובלת. היא דואגת לי ואני לה, אבל אני לא תלויה. לפעמים אני חושבת שאמא שלי שלחה לי אותה".

היום, כאמור, במסגרת שבוע האופנה, רומנו תעלה שוב על המסלול אחרי עשור של היעדרות. בתצוגה בחסות חברת קמפרי היא תציג 25 שמלות ערב בשחור, לבן ואדום. היא קראה לקולקציה Second Skin, ״כי כל דמות שיוצאת היא בעצם אני״. שיר הפתיחה יהיה של האמן דניאל ג'ונסטון, שמאובחן על הספקטרום, והוא יוקדש לאדם, בנה של זוגתה.

מה קרה שהחלטת לעלות שוב על המסלול? "מוטי רייף (יזם שבוע האופנה) ואני חברים קרובים. הוא הצליח לשכנע אותי ונתן לי את כל הסיבות למה כן כדאי לי להציג השנה, ולמה זה נכון שאחזור למרכז העניינים. ההצעה שלו הגיעה בזמן. התצוגה היא חלק מהאסטרטגיה שלי לקדם את המותג צעד קדימה. היום אני במקום של מיתוג ופיתוח, ויהיה צוות שלם של אנשי סושיאל שיעבוד על אווירה ושיווק ומיתוג של המותג 'רימה רומנו', כדי להגדיל את הנוכחות ברשתות".

במה שונה הקולקציה הזו מקודמותיה? "בעבר עיצבתי בגדים גותיים, שחורים, חליפות בקו גברי מאוד, ז׳קטים סגורים מחויטים. בשנים האחרונות חזרתי לעצמי. הקולקציה שלי נשית, שמלות ערב בקווים רכים. הכול נתפר קסטום מייד ללקוחה.