אוריאן ספיבק, יוצרת תוכן, מגישה את הפודקאסט "בזיוני ברמות". רווקה, גרה בראשון לציון. בטיקטוק: orianspivak מספר עוקבים: 316 אלף

( צילום: ירון ברנר )

איך הכול התחיל? "כשהתחלתי את השינוי המגדרי שלי תיעדתי את הכול ברשת. ואז, ב־2019, עדן בן זקן העלתה לסטורי שלה ריקוד לטיקטוק, צפיתי ומאוד רציתי לעשות אותו גם. הורדתי טיקטוק, העליתי את הסרטון ויצאתי. אחרי שבועיים נכנסתי וראיתי שיש לו עשרת אלפים צפיות ויש לי איזה 1,000 עוקבים, והבנתי שיש כוח לאפליקציה הזו. תוך שנה היו לי 150 אלף עוקבים, אבל לקח כמה שנים עד שזו נהייתה הפרנסה שלי".

נהפכת לדמות מובילה עבור הקהילה הטראנסית. " נכון, לפני שאני נכנסתי לטיקטוק לא הייתה טראנסית כמוני שדיברה על הכול בצורה כל כך פתוחה. אני מספרת שלא עשיתי ניתוח לשינוי מין, מספרת על היחסים שלי, על הכול. כל הזמן אנשים כותבים לי שיוצאים בזכותי מהארון, וזה הדבר הכי מרגש בעולם. אבל אני חושבת שאנשים אוהבים אותי כי אני בחורה נעימה ומצחיקה, ולא כי אני טראנסית".

באילו הישגים את הכי גאה? "בשנה שעברה זכיתי בפרס משפיענית השנה בטקס נבחרי הקהילה הגאה. השנה הגשמתי חלום, הוצאתי שיר גאווה והופעתי איתו במסיבות. לפעמים אני מקבלת עשרות אלפי תגובות על סרטונים, ואני תופסת את הראש ולא מאמינה שיש אנשים שפשוט אכפת להם ממני".

"כבר ביסודי היו מקללים אותי, אז למדתי להתייחס לאנשים שמנאצים כאלה כמו אל אוויר"





איזה סרטון/פוסט שלך עורר הכי הרבה אמוציות? "הייתה תקרית עם חייל ברכבת. הוא ביקש ממני ברכה לחבר שלו, ואז הוא קילל אותי קללה טראנסופובית והעלה את זה כדאחקה. זה היה מאוד מעליב, אבל אז אריקה, חברה שלי, עשתה על זה סרטון תגובה, ואנשים כל כך הזדהו עם הכאב שלי, שזה היה מהמם. פניתי אליו במכתב תביעה, והוא למד לקח ותרם כסף לארגון איגי. זה נגמר טוב".

את מקבלת גם תגובות נאצה? "כן, אבל אני לא נעלבת, אני מתייחסת לזה כאל טראפיק. לקח לי זמן לעבות את העור שלי, אבל כבר ביסודי היו מקללים אותי, אז למדתי להתייחס לאנשים כאלה כמו אל אוויר".

במי את היית בוחרת כמשפיעה לטובה ברשת? "בעומר לוי. היא בין הראשונות שהגיעו למיליון עוקבים, היא משקיעה בטירוף ויוצאת מהעולם של הרשת לעולם האמיתי בצורה נורא חכמה ויפה. אני מלאת השראה ממנה".