אל תקני מתוך לחץ

מזל גולן, יו"רית הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, הטקסטיל והעץ, בת 51 מחולון, נשואה + 2

לא לקנות מתוך לחץ - כשקונים בית חשוב לקנות מידע: לקבל החלטה מתוך תכנון וכוח מיקוח. אנחנו נמצאים בתקופה מעניינת מאוד בשוק הנדל"ן. מצד אחד, הריבית עדיין משפיעה על יכולת ההחזר של משפחות, מצד שני יש היום מלאי גדול של דירות, והקונים נמצאים בעמדה טובה יותר למו"מ. מחירי הדירות אף ירדו בתקופה האחרונה, והריבית ירדה ל־3.5%, כך שאני לא חושבת שנכון להמתין רק מתוך מחשבה שמחיר הדירות יצנח. בעיניי נשים צריכות להסתכל על רכישת בית לא רק כעל עסקת נדל"ן, אלא כעל החלטה כלכלית שמעצבת את העצמאות ואת הביטחון שלהן לשנים קדימה.

יכולת כלכלית - לפני כל החלטה בדקי כמה הון עצמי יש לך, מה ההחזר החודשי שאת יכולה לעמוד בו גם בתרחיש פחות נוח ומה הגבול שלך, ורק אחר כך צאי לחפש נכס.

צילום: סטודיו גולד שירותי צילום

ניהול משא ומתן - דווקא בתקופה הזו צריך לבדוק כל עסקה לעומק, להשוות, לשאול שאלות, לבדוק את הקבלן או את המוכר, את סביבת הנכס, את עלויות התחזוקה, את המיסוי ואת המשכנתה ולא להתפתות למבצע נוצץ או להנחה שמסתירה תנאים פחות טובים.

עיתוי - אל תמתיני שהשוק יהיה משולם עבורך. אין רגע כזה. אם מצאת נכס שמתאים לך, במחיר נכון, באזור נכון, ואת יכולה לעמוד בהתחייבות, אז לאורך זמן זו יכולה להיות עסקה טובה גם בשוק שלא נמצא בשיא.

טווח ארוך - קני בית כי המספרים עובדים עבורך. עצמאות כלכלית היא לא רק כמה את מרוויחה, אלא גם אילו נכסים את מצליחה לבנות לעצמך לאורך החיים.

אינטואיציה - אישה ניחנה בבינה יתרה, ואם משהו מרגיש לך לא נכון, תעצרי, תבדקי ואל תתעלמי מהתחושה. בסוף עסקה טובה היא לא רק מספרים, אלא גם תחושת ביטחון ושקט נפשי.

אל תתאהבי במטבח

עו"ד אתי חן שריקי יועצת משפטית ומזכירת דירקטוריון, חברת עמרם אברהם, חברה לבניין בע"מ, בת 47 מחדרה, נשואה + 3

טווח ארוך - כשקונים בית, קל להתאהב במטבח, בעיצוב, במרפסת ובנוף, אבל לפני שסוגרים עסקה, כדאי לעצור ולבדוק גם את הדברים שיגרמו לך לאהוב את הבית גם בעוד חמש ועשר שנים.

תכנון הבית - תבדקי לא רק איך הוא נראה, אלא איך חיים בו. האם המטבח באמת נוח לעבודה? איפה מכבסים, מייבשים ומאחסנים? האם יש מספיק ארונות? אלה הדברים הקטנים שהופכים בית יפה לבית שנוח לחיות בו.

צילום: אורן סונגו

ילדים - גם אם הם כבר גדולים, תחשבי לא רק על הצרכים של היום, אלא גם על עוד כמה שנים. האם החדרים גמישים? האם אפשר לארח? האם הבית מתאים למתבגרים? ומה קורה כשהילדים עוזבים – האם הבית עדיין מתאים לכם?

אחסון, אחסון, אחסון - זה אולי פחות מצטלם בהדמיה, אבל בחיים האמיתיים זה קריטי. האם יש מקום לאחסון? איפה יהיו שואב האבק, מזוודות, אופניים, נעליים, כלי ניקוי, מצעים וכל מה שלא רוצים לראות בסלון?

אור, אוויר וכיוונים - אל תסתפקי בתוכנית. בקרי באתר הפרויקט בשעות שונות. אל תתביישי לבקש מנציג המכירות להציג לך את הדירה לדוגמה. בית שנראה מושלם בעשר בבוקר יכול להרגיש אחרת לגמרי אחר הצהריים.

השכונה חשובה לא פחות מהבית - בדקי גני ילדים ובתי ספר, אמצעי תחבורה, מקום לקניות, פארקים, קופות חולים, חנייה. בחני אפילו תוכניות בנייה עתידיות בסביבה.

ההיבט המשפטי - לפני חתימה על חוזה רכישה, חשוב לבדוק את הזכויות בנכס, את ההצמדות, החנייה והמחסן, מפרטי המכר, ערבויות והתחייבויות היזם. קחי עורכ/ת דין מתמחה בתחום לייצג אתכם בעסקה.

נטרול רגשות - אל תיתני להתרגשות מהרכישה לגרום לך לוותר על בדיקות. בית הוא כנראה אחת ההשקעות הגדולות שנעשה בחיים. מותר להתאהב בו, אבל קודם כדאי לוודא שגם מבחינה משפטית, כלכלית ומעשית הוא באמת מתאים לך.





אל תתביישי להתמקח

רקפת להב, סמנכ"לית שיווק ומכירות בקבוצת אלמוג, נשואה + 2 מתל אביב

בשלוש השנים האחרונות השוק השתנה דרמטית. בגלל המלחמה ועליית הריבית, הביקוש ירד בעוד שהחברות המשיכו לבנות. לראשונה זה כחצי יובל, ההיצע עולה על הביקוש ואנחנו נמצאות ב'שוק של קונים'. היזמים מתחרים על הלב שלכן, וזה בדיוק הזמן לנצל את התקופה ולקבל עסקה טובה, הטבות ותנאים נוחים.

קונה למגורים:

לוקיישן - לפני שנכנסים למפרט של הדירה, בדקי את סגנון החיים שלך. האם האזור קרוב לעבודה? כמה זמן תבלי בכביש? האם יש מסגרות חינוך מתאימות, תחבורה ציבורית, מוסדות ציבור ומקומות בילוי?

צילום: ענת קזולה

מי השכנים - בדקי את תמהיל הדירות בפרויקט. אם את מחפשת קהילה של משפחות וקונה דירה גדולה בפרויקט שרובו דירות קטנות, הביאי בחשבון שיהיו סביבך בעיקר שוכרים.

קונה להשקעה:

התשואה והגודל - דירת שלושה חדרים של 60 מ"ר ודירה של 70 מ"ר יושכרו לרוב באותו המחיר, למרות הפרש של מאות אלפי שקלים במחיר הקנייה. חפשי את הנכס שיניב החזר טוב על ההשקעה.

ביקוש מול הצפה - ודאי שאת לא קונה באזור שמוצף דירות להשקעה, כדי שלא תצטרכי להתחרות על כל שוכר.

מתקנים ושירותים - מומלץ לחפש פרויקטים עם חדר כושר, מועדון דיירים או לאונג', זה מה שמפצה על שטחה הקטן של הדירה.

תנאי תשלום נוחים - כיום היזמים באים לקראת הלקוח. נצלי מסלולים גמישים (כמו בפריסייל), שבהם משלמים רק 15%-10% בחתימה ואת היתרה בסמוך לקבלת המפתח. כך תימנעי מהלוואות כבדות בשלב מוקדם מדי.

אל תהססי לשאול

ויקי דוד, מנהלת רכש ואחראית תפעול מכירות בחברת הנדל"ן קבוצת יובלים, בת 50 מרחובות, נשואה + 3

דירה היא בסיס כלכלי לעתיד. היא לא רק מקום לגור בו, היא ביטחון, השקעה בעצמך, עוגן כלכלי וגם אחת ההחלטות החשובות שתעשי. לכן, לצד החיבור לדירה והתחושה שהיא מתאימה לך, כדאי להביא בחשבון את המשתנים הבאים:

התמונה הרחבה - בדקי את התקציב, תנאי המימון, העלויות הנלוות ופוטנציאל הנכס לאורך זמן. כשבוחנים דירה, חשוב להכיר גם את הסביבה שבה היא נמצאת כמו הנגישות, השירותים הקהילתיים, מוסדות החינוך, המסחר, התחבורה ומה צפוי להתפתח באזור בשנים הקרובות. לכל אחת מתאימה סביבת מגורים אחרת, ולכן המטרה היא לא בהכרח למצוא את הדירה המרשימה ביותר, אלא את הדירה שהכי מתאימה לך.

צילום: אלבום פרטי

עיתוי - למה כדאי לרכוש דווקא השנה? כיוון שהתקופה הנוכחית מייצרת הזדמנויות מעניינות בשוק הנדל"ן. יזמים וקבלנים מציעים במקרים רבים תנאי רכישה, מבצעי מימון וגמישות שלא תמיד קיימים בתקופות של ביקושים גבוהים. לכן, אם את כבר שוקלת רכישה, את יכולה לנצל את התקופה בלי למהר, אבל גם בלי לפספס הזדמנות.

בדיקה ומו"מ - גם ברכישה מקבלן וגם ברכישה מיד שנייה יש מקום לשאול, לבדוק ולנהל משא ומתן. לפעמים ההטבה תהיה במחיר, לפעמים בתנאי התשלום, בשדרוגים או בעלויות נלוות. מו"מ הוא חלק טבעי מעסקת נדל"ן, ולעתים שאלה אחת יכולה להיות שווה הרבה מאוד כסף.

קונה להשקעה? פתחי אקסל - כדאי לבדוק את רמת הביקוש באזור, מחירי השכירות, פוטנציאל ההתפתחות של השכונה, העלויות הצפויות והתשואה האפשרית. לא תמיד הנכס היקר או המרכזי ביותר הוא ההשקעה הטובה ביותר. לעתים דווקא אזור שנמצא בתהליך התפתחות יכול להציע הזדמנות מעניינת יותר לטווח הארוך.

אורח חיים מול חלומות - דירה טובה היא דירה שאפשר ליהנות ממנה גם ביום שאחרי החתימה. אין צורך למתוח את היכולת הכלכלית עד הקצה כדי לבצע רכישה מוצלחת. לעתים בחירה בנכס בתקציב נוח יותר או באזור מרכזי מעט פחות מאפשרת גם שקט כלכלי וגם פוטנציאל מצוין לעתיד.

אל תחליטי מהבטן

עו"ד רחלי וייזר פלד, ראש חטיבת ההתחדשות העירונית בחברת עורכי הדין שרקון, בן עמי אשר ושות', בת 41 מרמת גן, נשואה + 3

חלון הזדמנויות - המצב בשוק הנדל"ן לא פשוט, ויזמים מתקשים למכור דירות. אם את מחפשת לקנות או להשקיע, זה בדיוק הזמן. מחירי הדירות בירידה משמעותית, ואני צופה שהם ירדו עוד, לצד תנאי מימון והטבות יזם גמישים וטובים בהרבה מבעבר.

לא החלטה מהבטן - רכישת בית אינה רק החלטה רגשית. לרובנו זו העסקה הכלכלית והמשפטית הגדולה שנעשה בחיים, ולכן חובה לבצע בדיקה יסודית ומקיפה של כלל ההיבטים הנוגעים לנכס עוד לפני שבכלל ניגשים לחוזה.

צילום: יובל חן

בדיקות שחובה לעשות - מעבר להתרשמות הראשונית וההתאמה למשפחה, צריך לבדוק בקפדנות את מצב הזכויות בנכס, אופן הרישום בטאבו, קיומם של היתרי בנייה, אם יש חריגות בנייה, היבטי מיסוי ונתונים תכנוניים ומשפטיים נוספים. כל אלה משפיעים ישירות על ערך הנכס ועל הוודאות המשפטית שלך כקונה.

פוטנציאל להתחדשות עירונית - כשיש אופק להשבחה, זה יכול להיות מינוף כלכלי נהדר, אך אל תסתמכי על הצהרות כמו "בקרוב חותמים" או "התוכנית אושרה ברשויות". קחי עורכ/ת דין מומחה/ מומחית, שיבדקו מה המצב התכנוני והמשפטי של הנכס, שיוודאו אם יש הסכם חתום ורוב נדרש, מי היזם שמבצע את הפרויקט, מה התמורות והבטוחות ומה המצב התכנוני מול הרשויות.