אם גדלתם כמוני, על ארוחות יום הולדת במסעדות הסיניות של פעם, את העוף החמוץ־מתוק הזה אתם בטוח מזהים. שחזרתי את המנה הנוסטלגית במטבח שלי, כולל הקראנץ' של ציפוי השומשום והרוטב האדום שעוטף כל ביס, וגיליתי שאפשר לחזור לטעמים של הילדות, וזה אפילו לא מסובך.
חשוב לדעת שהשימוש בצבע מאכל הוא לא חובה. הצבע אחראי לאפקט הנוסטלגי – שזה בהחלט חשוב – אבל אם תכינו את הרוטב בלעדיו, תגלו שהטעם עצמו נותר זהה. אפשר להשתמש ברוטב גם כמטבל לאגרולים ולכל מנה אחרת שהוא יחמיא לה.
טיפים:
- במקום צבע, אפשר להוסיף לרוטב, בסוף הבישול, פרוסות לימון חצויות. הן מוסיפות לו יופי וגוון צהבהב.
- את הרוטב אפשר לשמור במקרר אפילו שבועיים־שלושה.
ההכנה
1. הרוטב: שמים את החומץ, הסוכר והמלח וגם את המונוסודיום (אם משתמשים) בסיר ומחממים תוך ערבוב עד שהסוכר נמס ויש רתיחה עדינה. בינתיים, ממיסים את הקורנפלור במים הקרים. יוצקים את התמיסה לסיר בהדרגה ותוך ערבוב, ומבשלים 4–5 דקות בבעבוע עדין, עד שהרוב מסמיך ומבריק. מוסיפים את צבע המאכל, מערבבים ומסירים מהכיריים. מעבירים לכלי זכוכית ושומרים במקרר עד לשימוש.
2. העוף: מערבבים את פירורי הלחם עם השומשום והמלח. בקערה נפרדת טורפים את הביצים עם המיונז והחרדל.
3. מצפים כל נתח עוף לפי הסדר: טובלים בבלילת הביצה ואז בתערובת הפירורים. מהדקים היטב כדי שהציפוי ייצמד.
4. מחממים במחבת עמוקה שמן לחום בינוני (170–175 מעלות) ומטגנים במנות קטנות, כמה יחידות בכל פעם, במשך 3–4 דקות, עד הזהבה. מעבירים לרשת צינון.
5. יוצקים את הרוטב לקעריות קטנות ומגישים לצד העוף הפריך. בתיאבון!
- דנה רייכר היא בלוגרית אוכל המתמחה במטבח האסייתי. אינסטגרם: danareicher, טיקטוק: dana_reicher
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