אם גדלתם כמוני, על ארוחות יום הולדת במסעדות הסיניות של פעם, את העוף החמוץ־מתוק הזה אתם בטוח מזהים. שחזרתי את המנה הנוסטלגית במטבח שלי, כולל הקראנץ' של ציפוי השומשום והרוטב האדום שעוטף כל ביס, וגיליתי שאפשר לחזור לטעמים של הילדות, וזה אפילו לא מסובך.