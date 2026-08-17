בקלאווה מדפי אורז

3. פורסים מגבת נקייה על משטח העבודה. גוזרים כל דף אורז לשבע רצועות שוות ככל שניתן, ברוחב כ־3 ס"מ. מרטיבים שתי רצועות במים, רק עד שהן מתגמשות. מניחים על המגבת, זו על זו. לוקחים מעט מהמלית ומהדקים לגליל קטן ברוחב הרצועות. מניחים אותו בקצה הרצועות ומגלגלים הכול יחד. מניחים בתבנית. מכינים כך את כל הכמות ומניחים בצפיפות בתבנית. מברישים את הגלילים בשמן.