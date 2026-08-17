בקלאווה מדפי אורז

טיפים:
- חשוב לאפות בסבלנות, ולא להילחץ מכך שדפי האורז לא מזהיבים.
- אפשר להחליף את האגוזים הטחונים באחרים, לפי הטעם, רק שימו לב שבסך הכול משקל התערובת יהיה 400 גרם.
ההכנה
1. המלית: שמים בקערה את כל מרכיביה ומערבבים היטב לעיסה דביקה ואחידה.
2. מחממים את התנור ל־160 מעלות בתוכנית טורבו. משמנים קלות את התבנית.
3. פורסים מגבת נקייה על משטח העבודה. גוזרים כל דף אורז לשבע רצועות שוות ככל שניתן, ברוחב כ־3 ס"מ. מרטיבים שתי רצועות במים, רק עד שהן מתגמשות. מניחים על המגבת, זו על זו. לוקחים מעט מהמלית ומהדקים לגליל קטן ברוחב הרצועות. מניחים אותו בקצה הרצועות ומגלגלים הכול יחד. מניחים בתבנית. מכינים כך את כל הכמות ומניחים בצפיפות בתבנית. מברישים את הגלילים בשמן.
4. אופים 60-50 דקות, עד שדפי האורז מתקשים.
5. בינתיים מכינים את הסירופ: שמים בסיר את הסוכר, המים ומיץ הלימון, מביאים לרתיחה ומבשלים עוד כ־7 דקות. מסירים מהכיריים ומצננים קצת. מוסיפים את הדבש ומערבבים.
6. מוציאים את התבנית מהתנור ומיד יוצקים עליה את הסירופ. מניחים לצינון. מגישים.
- איך שומרים? עד 3 ימים, בכלי סגור בטמפרטורת החדר.