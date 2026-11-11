4. העיצוב והמלית : מקמחים את משטח העבודה במעט מאוד קמח ומניחים עליו את הבצק. מרדדים לעלה באורך 30 ס"מ ובעובי 1/2 ס"מ. מורחים על הבצק את הקונפיטורה ומפזרים את קליפות ההדרים והסוכר. מגלגלים לגליל הדוק ופוחסים מעט. חוצים אותו לאורך וכורכים את שני החלקים זה בזה למעין צמה. מעבירים לתבנית אינגליש קייק ומניחים ל־45 דקות, לתפיחה שנייה.