ההכנה
1. הבצק: שמים בכוס את השמרים, מחצית מכמות המים וכפית מהסוכר, מערבבים ומניחים ל־10 דקות.
2. שמים 1/2 כוס מהקמח בקערת המערבל. מוסיפים את תמיסת השמרים ומערבבים ידנית. מניחים לחצי שעה לתפיחה.
3. מוסיפים לקערה את יתרת הקמח, יתרת הסוכר, החלמון, המלח, החמאה המומסת ושארית המים הפושרים. לשים במהירות בינונית־נמוכה 6 דקות. מכסים את הקערה במגבת ומניחים לחצי שעה או עוטפים בניילון ומאחסנים במקרר שעתיים.
4. העיצוב והמלית: מקמחים את משטח העבודה במעט מאוד קמח ומניחים עליו את הבצק. מרדדים לעלה באורך 30 ס"מ ובעובי 1/2 ס"מ. מורחים על הבצק את הקונפיטורה ומפזרים את קליפות ההדרים והסוכר. מגלגלים לגליל הדוק ופוחסים מעט. חוצים אותו לאורך וכורכים את שני החלקים זה בזה למעין צמה. מעבירים לתבנית אינגליש קייק ומניחים ל־45 דקות, לתפיחה שנייה.
5. מחממים את התנור ל־165 מעלות.
6. אופים את העוגה בשליש התחתון של התנור כ־35 דקות, עד הזהבה. מוציאים.
7. אם רוצים, מכינים את הציפוי: מערבבים את הקונפיטורה והמים ומברישים את העוגה בעודה חמה. מצננים קלות ומגישים.
- איך שומרים? עד יומיים בטמפרטורת החדר או כחודש במקפיא.