הקריירה שלי נראית אולי כמו מסלול מתוכנן, אבל זה לא המצב", אומרת אנה פלקין, מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק בישראל. בשיחה עם קורין גדעון בכנס "משפיעות לטובה" של "לאשה" וטיקטוק היא דיברה על לקיחת סיכונים, ניהול נשי והדבר הכי חשוב: מי פותח לך את הדלת.
את דרכה התחילה פלקין, מהנדסת בוגרת הטכניון, בתפקידים טכנולוגיים, משם החליטה לעבור לעולם העסקי. בהמשך, אחרי קרוב לעשור ב־ebay, החליטה להצטרף לטיקטוק, אז מותג צעיר יחסית בישראל. "המון גבות הורמו", היא נזכרת בהחלטה לעזוב תפקיד בכיר ומבוסס לטובת חברה שהפוטנציאל שלה עדיין לא היה ברור. מה שמשך אותה היה האפשרות לבנות פעילות מאפס, לגייס צוות ולראות כמה צעדים קדימה. "הקפיצות המשמעותיות בקריירה שלי היו אותם הרגעים שהעזתי לעשות שינוי שהפחיד אותי בזמנו", היא אומרת. את הצלחתה היא לא מייחסת רק לאומץ ולעבודה קשה; היא מצביעה גם על מזל, תזמון ונשים שסייעו לה בתחילת הדרך. "נשים נוטות לייחס את ההצלחה שלהן לגורמים חיצוניים, למזל או לטיימינג", היא אומרת. "אצל גברים מדובר בייחוס פנימי. כלומר, הצלחתי כי אני טוב ומוכשר. אני משלבת בין השניים".
מה למדת על מנהיגות? "הדבר הכי חשוב, בעיקר בעתות של משבר, זה קודם כול לראות את האנשים. תפקיד המנהלת לא מסתכם בהשגת יעדים עסקיים, אלא גם ביצירת סביבה שבה העובדים מרגישים שרואים אותם, מתחשבים בהם ומאפשרים להם גמישות. למדתי שלהיות מנהלת דורשת ומייצרת סביבה של מצוינות, לא חייב להגיע על חשבון האנושיות".
בטיקטוק רוב המנהלות הן נשים, גם בהנהלה הבכירה. איך מקדמים נשים בפועל? "דווקא ההתפעלות מהנתון הזה מטרידה אותי. אם המצב היה הפוך, אף אחד לא היה אומר, 'וואו, רוב ההנהלה גברים, מה אתם עושים בשביל זה?'. שוויון לא מתרחש מעצמו. צריך להיות אקטיביים כדי להגיע לשם, לזהות הטיות בגיוס ובבחירה את מי לקדם, ולפעמים גם לומר לאישה שחוששת שהיא עדיין לא מוכנה: את מוכנה, ואנחנו נעזור לך. "יש כל כך הרבה עצות לנשים בקריירה: איך תפתחי את עצמך, איך תשפרי את עצמך. מה שלא פחות חשוב הוא הספונסרשיפ. מי מדבר עלייך כשאת לא נמצאת בחדר? מי דואג לך להזדמנויות? מי דואג לפתוח לך את הדלת כשאת לא נמצאת שם? וזה משהו שאנחנו מקפידים לעשות".
מה את חושבת על המונח "ניהול נשי"? "יש תכונות שמייצרות מנהיגות טובה יותר, אבל לא נכון לייחס אותן לגברים או לנשים. יש מודל שגדלנו עליו, של ניהול סמכותי שמזוהה עם העולם הגברי. כדי לשנות את התפיסה שיש רק דרך אחת לנהל, צריכות להיות יותר נשים בתפקידים בכירים. כך גם נשים אחרות וגם הילדות שלנו יספגו מודלים שונים ונפסיק להיות בעולם הדיכוטומי של ניהול נשי מול גברי".