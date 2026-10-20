הקריירה שלי נראית אולי כמו מסלול מתוכנן, אבל זה לא המצב", אומרת אנה פלקין, מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק בישראל. בשיחה עם קורין גדעון

בכנס "משפיעות לטובה