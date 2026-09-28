על ההיריון הראשון שלה בישרה רוני דלומי בסגנון ביונסה: במהלך הופעה ביוני 2023 הורידה את הז'קט וחשפה בפני הקהל בטן הריונית. בדיוק שלוש שנים אחר כך, כשהגיע הזמן לבשר על ההיריון השני, היא שוב עשתה זאת בדרך יצירתית, הפעם באינסטגרם: התיישבה ליד הפסנתר, ביצעה גרסה משלה ל־Baby של ג'סטין ביבר ובסוף השיר נעמדה וליטפה את הבטן. אבל מתברר שהקהל הכי קשה לפיצוח מחכה לפעמים דווקא בבית, ובשביל לשכנע בת שנתיים וחצי שיש לך תינוקת בבטן דרושים כישורי במה מסוג אחר. "מהרגע שהוצאנו את החדשות החוצה, אני ואלון החלטנו לספר גם לדני", אומרת דלומי על בתה בת השלוש.

השער האחרון של דלומי ב"לאשה" התפרסם ב־2 באוקטובר 2023, כשהייתה בהיריון מתקדם. בריאיון איתה דיברנו על האימהוּת שבדרך ועד כמה היא חושבת שזה ישנה את עולמה. אף אחת מאיתנו לא שיערה שחמישה ימים אחרי הפרסום יתרחש טבח 7 באוקטובר ושהעולם של כולנו ישתנה לחלוטין.

צפו בווידאון ( כתבת וידאו: מלי זיידמן / צילום: אוראל כהן )





איך היה להיות רגע לפני לידה בתוך כל מה שקרה? "לא ילדתי מיד עם פרוץ המלחמה. היו לי כמעט חודשיים לעכל ולהתבשל קצת לתוך המציאות הנוראית הזאת. באיזשהו מקום דווקא העובדה שהייתי בהיריון הגנה עליי".

באיזה אופן? "הייתי צריכה לשמור על דני, אבל גם היא שמרה עליי. הבנתי מתי הזמן להפסיק להיחשף למציאות הזו, כי אני חייבת להישאר עם הראש מעל המים. הייתי צריכה להאמין בטוב, להחזיק בנקודות של אור. זה נתן לי מנגנון הגנה".

ובכל זאת, היית צריכה ללדת בזמן אזעקות. "כן. אפילו יום אחרי הלידה, כשהייתי בהתאוששות, הייתה אזעקה. הייתי צריכה לקום וללכת עם הגור הזה על הידיים למקום מוגן. אבל לא חוויתי את זה כאיזו דרמה גדולה. זה נורא להגיד, אבל המערכות שלנו כבר מתרגלות ברמה מסוימת".

"פתאום דני ראתה אנשים שעוצרים אותי ברחוב, והיא התחילה להגיד: 'אמא היא רוני דלומי'. זה עשה לי משהו. אני לא רוצה שהיא תסתכל עליי ככה"

לא הבנתי כמה זה נס ללדת

אצל דלומי אופטימיות היא לא סתם תכונת אופי. יש לה יכולת להישאר מוארת גם כשבמציאות עצמה האור מתרחק. חוויית הלידה שלה עם דני היא דוגמה מצוינת לכך. "זו לא הייתה לידה שעברה חלק, בואי נגיד שהרופאים היו בלחץ", היא נזכרת. "הכינו אותי לקיסרי חירום, שבסוף לא היה, אבל אני כל הזמן הזה הייתי בהיי. לא הפסקתי להגיד לצוות הרפואי 'תודה, תודה'. הם קצת צחקו, לא הבינו מה עובר עליי. כשדני יצאה אמרתי לרופאה המיילדת כשכולי באורות: 'הייתה אחלה לידה, לא?'. הרופאה אמרה: 'אם לך היה אחלה, אני שמחה'. היום יש לי יותר הבנה עד כמה זה באמת נס ללדת".

4 צפייה בגלריה "אפילו יום אחרי הלידה, כשהייתי בהתאוששות, הייתה אזעקה" ( צילום: אלון שפרנסקי, סגנון: מזל חסון )

אחרי הלידה הגיעה התמודדות הרבה פחות משמחת, שלא לומר, מלחיצה: יכולת השירה של דלומי נפגעה. "לפני הלידה הייתי בשמירת היריון ונאסר עליי לשיר", סיפרה בריאיון ל"ישראל היום". "שבוע אחרי הלידה אני נכנסת למקלחת, שם אני שרה, שם זה הרגע שלי, ואני ממש על סף איבוד שליטה. אני לא פוגעת ולא מבינה מה קורה".

דלומי סיפרה ששלחה אז הודעה לחברתה מירי מסיקה, וזו הרגיעה אותה, הסבירה שזה בגלל ההורמונים ושזה חוזר לעצמו. "חלק מהכוח שלי זה ה־Big Notes, הצלילים הגבוהים, ופתאום אני בכלל לא יודעת מאיפה להביא אותם, כאילו השרירים שכחו מה לעשות, ואני באימה", סיפרה באותו ריאיון. "חזרתי לבמה שלושה חודשים אחרי הלידה, אבל לא נהניתי, כי חשבתי רק על הטכניקה והרגיש לי שזה לא זה, לא בפלואו, לא אני. כשאני שרה אני מרגישה שאני עפה, ופתאום אני לא עפה, לא עם הקהל".

סיפרת אז שאת מפחדת שגם בהיריון הבא זה יקרה לך. והנה, ההיריון הבא הגיע. "נכון, ואני לא אגיד לך שאני בכלל לא מפחדת. יש פה תהליך קצת יותר מורכב, כי לפני ההיריון הזה היה לי היריון מחוץ לרחם. בגלל שהיה סיבוב קודם ממש בסמוך, הגוף קצת פחות מוחזק. זה לא הגרון עצמו, אלא השרירים והסרעפת שמאוד מושפעים מההורמונים. אבל בהפוך על הפוך, זה מביא אותי לקחת עוד שיעורי פיתוח קול, ואני מרגישה שזה דווקא גורם לי להתחזק. בסוף הרגשתי שגדלתי מהחוויה הזאת. זה גרם לי לפתוח קצת את הראש מבחינה טכנית ולמצוא דרכים חדשות. ועדיין, בשורה התחתונה: נקווה מאוד שזה לא יקרה שוב".

שרופה על בעלי

דלומי (34) פרצה לחיינו בגיל 17 כשזכתה בעונה השביעית של "כוכב נולד", ומאז הספיקה לבנות קריירה שנעה בין מוזיקה, טלוויזיה ובעיקר הרבה תיאטרון. בקרוב היא תצא שוב לחופשת לידה ("התאריך המשוער הוא תחילת דצמבר"), אבל עד אז היא מופיעה בתפקיד הראשי במחזמר "היומן" בהפקת תיאטרון חיפה, עיבוד לרומן רב המכר (שהפך גם לסרט), בבימוי משה קפטן ולצד גילה אלמגור ונועם קלינשטיין. במקביל היא מתכננת להמשיך לרוץ עם המופע שלה עד סוף נובמבר.

שיר אחד שלה שנהפך לסמל הוא "תחזור". השיר, שנכתב על ידי עידן רייכל ואבי אוחיון והוקלט עוד לפני 7 באוקטובר, יצא שבועיים אחרי הטבח ונעשה אחד המזוהים עם המלחמה ועם הכמיהה לשובם של החטופים. החל מ־8 ביולי 2024 הוא הושמע בגלגלצ מדי יום בשעה חמש אחר הצהריים, כחלק מהקמפיין "לא מתרגלים עד שכולם חוזרים".

4 צפייה בגלריה "חזרתי לבמה שלושה חודשים אחרי הלידה, אבל לא נהניתי" ( צילום: אלון שפרנסקי, סגנון: מזל חסון )

"השיר הזה הוקלט חצי שנה לפני המלחמה במסגרת הפרויקט של עידן רייכל. במקור הייתי בכלל אמורה לבצע שיר אחר, אבל כשהגעתי לאולפן של אבי אוחיון והמפיק מתן דרור, הקשבתי במקרה לסקיצה של 'תחזור' שעידן ביצע. השיר כל כך נגע בי, שהקלטתי אותו בחמש דקות. זה גם היה קשור לנסיבות של אותה תקופה: גיליתי שאני בהיריון בשבעה של חמותי אביגיל, ואחרי שאני ואלון חיכינו כל כך הרבה זמן לבשר לאמא שלו שאני בהיריון, בסוף לא הספקנו. מבחינתי זה היה לשיר את הכאב הזה למשהו שכבר לא קיים. ואז הגיע 7 באוקטובר וזה נהיה שיר געגוע מסוג אחר".

את בעלה, אלון ויסמן, רופא עיניים, הכירה דלומי כבר בגיל 19. הם נישאו כשהייתה בת 24, ולפני שש שנים עברו להתגורר בגני תקווה.

את עדיין מאוהבת באלון כמו בגיל 19? "וואי, אני שרופה עליו. ברור שאני כבר לא אותה ילדה בת 19, אבל אני ממש־ממש אוהבת אותו. אני מרגישה שהוא המתנה שלי, שהוא הבחירה שלי, ואיזה מזל שפגשתי אותו בגיל צעיר כל כך. לפעמים אני חושבת שאם הייתי פוגשת אותו בשלב מאוחר יותר בחיים, אחרי דברים שעברתי עם עצמי, אולי כבר הייתי מגיעה עם יותר מנגנוני הגנה ולא הייתי מאפשרת לעצמי להיפתח אליו באותה צורה. אולי לא היינו מצליחים להקים משהו ביחד, כי הייתי במקום לא זמין. אני כל כך שמחה שפגשתי אותו בנקודה שבה הכול אצלי עוד היה פתוח".





4 צפייה בגלריה עם הבעל אלון ( מתוך האינסטגרם )





אחרי קרוב ל־20 שנות קריירה, את עדיין קוראת טוקבקים? "אני רוצה להגיד שלא, אבל כן, לפעמים. בעיקר באינסטגרם".

יש משהו מרושע במיוחד שקראת על עצמך ונשאר איתך? "טוקבק ספציפי, לא. אבל אני כן זוכרת ביקורת שקראתי בעיתון כשהייתי מאוד צעירה, בתחילת הדרך, שבה כתבו שאני מוגבלת ביכולות שלי ושאני לא כריזמטית. אני מאוד מאמינה ביכולות ובכריזמה שלי, אז אני זוכרת את המילים האלה, אבל זה לא משהו שנשאר איתי במובן שהוא הפעיל או מפעיל אותי. אני אפילו לא בטוחה שנעלבתי. פשוט פתחתי את העיתון, קראתי את זה וחשבתי: 'לא. זה לא נכון'".

הריאיון המלא עם רוני דלומי מתפרסם בגיליון לאשה, השבוע בדוכנים