יש משהו סופר מרענן באופן שבו ויקי מונטנארי מתלבשת. לא כי היא לובשת בגדים שאנחנו לא מכירות, להפך. יש שם בלייזרים, חצאיות בלרינה, מכנסיים מודפסים, פסים, פרחים, משבצות, תיקים והמון משקפי שמש. אלא שאצל ויקי אף אחד מהפריטים האלה לא מקבל את ההוראה להתנהג בהתאם: הם נפגשים, מתנגשים, מגזימים, מטפסים זה על זה – ובאופן תמוה למדי, זה עובד.

מונטנארי בת ה־29 היא אחת הדמויות המזוהות ביותר עם האסתטיקה שמציעה אלטרנטיבה צבעונית, שובבה ואקלקטית לסטייל הסקנדינבי המהונדס והמדויק. היא נולדה וגדלה ברומא לאם ברזילאית ולאב איטלקי, ובגיל ההתבגרות עברה לריו דה ז'ניירו. בהמשך השתקעה בליסבון, שנהפכה לביתה. ארבע שפות, שלוש תרבויות והרבה מאוד נסיעות הן חומרי הגלם של הזהות האופנתית שלה.

5 צפייה בגלריה ויקי בפריז ( צילום: Gettyimages IL/305pics )

הקשר שלה לבגדים התחיל הרבה לפני שנעשתה משפיענית. למגזין "ווג טורקיה" היא סיפרה על מסורת ילדות עם אמה, שכללה ביקורים בשווקים ברומא, ובהם השתיים חיפשו אוצרות וינטג' ופריטים מיוחדים. אחר כך היו מגיעות גם לחנויות הגדולות בעיר. כך החיבור בין מציאה מקרית לפריט מעצבים נהיה חלק מהדי־אן־איי האופנתי שלה.

5 צפייה בגלריה עם פפיון גדול בשבוע האופנה קופנהגן ( צילום: Gettyimages IL/ Christian Vierig )

מונטנארי למדה יחסים בינלאומיים ועבדה בחברת טכנולוגיה בליסבון, בשגרת 9:00–17:00 רגילה לחלוטין. כמו רבים אחרים, בזמן הקורונה היא התחילה להעלות סרטונים לטיקטוק בשביל הכיף - ואז הגיע הסרטון ששינה את הכול: How to dress like a Portuguese girlie. הסרטון נעשה ויראלי, צבר מיליוני צפיות, ומונטנארי נהפכה לאחת הדמויות הבולטות בעולם אופנת הרחוב הדיגיטלי. היום היא מחזיקה ביותר ממיליון עוקבים באינסטגרם, מופיעה בשורות הראשונות של תצוגות כמו דיור, ורסאצ'ה ופראדה ומשתפת פעולה עם מותגים בינלאומיים. בשלב זה מונטנארי כבר מזמן אינה רק מישהי שלובשת בגדים באינסטגרם, היא נהפכה בעצמה לנקודת התייחסות אופנתית.

5 צפייה בגלריה מככבת במילאנו ( צילום: Gettyimages IL/ Claudio Lavenia )





ואז היא התחתנה

אם מישהי הייתה צריכה להוכיח שהיא באמת חיה לפי חוקי האופנה שלה, זו כנראה מונטנארי ביום חתונתה. היא ומיגל קורייה נישאו לאחרונה בקומפורטה, פורטוגל, אחרי שלושה ימים של חגיגות. המקום לא נבחר במקרה: במהלך הקורונה בילו שם השניים ארבעה חודשים, ושם, הרחק מהחיים הרגילים, הבינו שהם רוצים לבנות יחד בית. הם גם בחרו להתחתן באותו תאריך שבו נפגשו שמונה שנים קודם לכן. ומה לגבי השמלה? ובכן, היו חמש: בערב הראשון היא לבשה מיני של מיו מיו בגוון חולי, מעוטר בפרחים רקומים, בהמשך הגיעה שמלה של המעצבת הברזילאית Marina Bitu, ואז הגיעו שני לוקים לבנים של דיור, שהיו שונים מאוד מהדימוי הקלאסי של "שמלת כלה" - הראשון היה רומנטי ופיסולי, עם פרחים תלת־ממדיים ורקמה, והשני עדין יותר, עם שכבות של סרטים שיצרו מעין מפל לבן. בלוק האחרון, שהוקדש למסיבה עצמה, היא חזרה לצבע, הפעם ל־FARM Rio, המותג הברזילאי שבו עבדה בעצמה כמוכרת כשהייתה בת 18.





ליאנדרה מדין, הדור הבא

אם השם של ליאנדרה מדין קפץ לכן לראש בזמן שראיתן את ויקי, אתן ממש לא לבד. מונטנארי עצמה מונה את ליאנדרה בין אייקוני האופנה שהיא אוהבת, כאשר החיבור האישיותי בין שתיהן די ברור: אקלקטיות, הומור, אהבה לשילובים בלתי צפויים ובעיקר הסירוב להפוך את האופנה לעניין רציני מדי. שתיהן ילבשו בגדים קודם כול בשביל עצמן, גם אם הם לא בהכרח מחמיאים, סקסיים או מתאימים לציפיות של מישהו אחר. בגדול, גם מדין וגם מונטנארי מבינות את אותו טריק: ככל שאת פחות מנסה להיראות מושלמת, את הרבה יותר מעניינת ומהווה השראה. את נהיית אייקון אופנה בזכות העובדה שהתנהגת בדיוק הפוך מאיך שמצופה מאייקון אופנה להתנהג.

5 צפייה בגלריה ליאנדרה מדין ( צילום: Gettyimages IL/ David Benito )





כל התורה של ויקי, על רגל ארוכה אחת