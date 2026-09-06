ההחלטה לעלות לישראל יכולה לקחת שנים. לפעמים היא מתקבלת בתוך חודשים, ולעיתים בעקבות רגע אחד שמשנה הכול. אבל מהרגע שכרטיס הטיסה ביד והמזוודות מתחילות להיסגר, השאלות הגדולות על ציונות, זהות ושייכות מתחלפות מהר מאוד בשאלות הרבה יותר פרקטיות.

מה עושים ביום הראשון? איפה נרשמים? איך מקבלים את המסמכים? איזו קופת חולים בוחרים? מתי פותחים חשבון בנק? מה עושים עם הכסף שנשאר בחו"ל? איך מוצאים עבודה בלי להתחיל את הקריירה מחדש? ואם קורה משהו באמצע הלילה – למי מתקשרים?

ב-8 בספטמבר יקיים ynet Global את Global Aliyah Live Summit, יום שידורים בינלאומי מיוחד שיוקדש לעלייה ולחיים שאחריה. הכנס ישודר בעברית, אנגלית, רוסית וצרפתית, ויחבר בין בכירים במערכת הציבורית, ארגוני העלייה והקליטה, מומחים בתחומי הבריאות, הבנקאות, התעסוקה והדיור לבין האנשים שנמצאים ממש עכשיו בצד השני של התהליך: העולים החדשים.

24 השעות הראשונות - נחתתם. מה עכשיו?

אחד הפאנלים המרכזיים בכנס יעסוק ברגע שבו כל ההכנות הופכות למציאות: 24 השעות הראשונות בישראל. אחרי הטיסה, קבלת הפנים והתמונה הראשונה בארץ מגיעה הבירוקרטיה הישראלית ולעולה חדש היא יכולה להיראות כמו עולם שלם שצריך ללמוד מאפס.

אילו מסמכים מקבלים עם ההגעה? מה צריך לעשות מיד ומה יכול לחכות? איך מתחילים להתנהל מול משרדי הממשלה? מתי נרשמים לקופת חולים? איך פותחים חשבון בנק? אילו זכויות מגיעות לעולה ואיך מממשים אותן?

הפאנל יחבר בין כל התחנות האלה וינסה לעשות סדר דווקא בשלב שבו הכול חדש- המדינה, השפה, המערכות וגם הכללים הלא כתובים של החיים בישראל.

ויש דברים שכדאי לעשות עוד לפני שעולים למטוס

חלק מהטעויות של עולים חדשים מתחילות עוד לפני הנחיתה. לכן הכנס יעסוק גם בימים ובשבועות שלפני העלייה: אילו מסמכים חשוב להביא, מה כדאי לסגור מול הבנק במדינת המוצא, מה עושים עם חסכונות ונכסים בחו"ל, מתי נכון להתחיל לחפש עבודה בישראל ואילו סידורים אפשר לבצע עוד לפני שעוזבים.

אבל הימים שלפני העלייה הם לא רק רשימות ומסמכים. עולים חדשים שישתתפו בכנס ידברו גם על הרגע שבו העלייה מפסיקה להיות רעיון והופכת למציאות: הפרידה מהמשפחה ומהחברים, עזיבת מקום העבודה, האריזות, החששות – וההבנה שבעוד כמה ימים צריך להתחיל לבנות שגרה חדשה במדינה אחרת.

הכסף נשאר אותו כסף. הכללים משתנים

פתיחת חשבון בנק בישראל היא אולי פעולה טכנית, אבל מאחוריה מסתתר עולם של שאלות. פאנל כלכלי מיוחד, בהשתתפות מומחים ונציגים ובהם בנק לאומי ויועצי משכנתאות, יעסוק בהתנהלות הכלכלית של עולה חדש בישראל.

איך מעבירים כסף מחו"ל? מה עושים כשחלק מההכנסות או הנכסים עדיין נמצאים במדינה אחרת? איך עובדת מערכת האשראי הישראלית? מה חשוב לדעת על מט"ח, עמלות והעברות בינלאומיות?

ומכאן נעבור לשאלה שמגיעה אצל רבים בשלב הבא.

האם ומתי נכון לקנות דירה בישראל?

יועצי משכנתאות יסבירו כיצד נראית רכישת דירה מנקודת מבטו של עולה חדש, ומה צריך לבדוק לפני שמקבלים את אחת ההחלטות הכלכליות הגדולות ביותר של החיים.

עליתם לישראל? הקריירה לא צריכה להישאר בחו"ל

רופא, מהנדסת, איש הייטק, מורה, מנהלת או יזם יכולים להגיע לישראל עם 10 או 20 שנות ניסיון ולגלות שהאתגר הראשון הוא להסביר לשוק הישראלי מי הם. לכן אחד הנושאים המרכזיים בכנס יהיה איך מביאים את הקריירה איתכם לישראל.

מומחי תעסוקה, בהם נציגי מרכזי תעסוקה המלווים עולים, יעסקו בשאלות שמעסיקות כמעט כל עולה בגיל העבודה: מתי להתחיל לחפש? איך מתאימים קורות חיים לשוק הישראלי? איך בונים רשת קשרים מאפס? אילו מקצועות דורשים רישוי ישראלי? ומה עושים כשניסיון מקצועי משמעותי מחו"ל לא מתורגם אוטומטית לתפקיד מקביל בישראל?

לצד שכירים, הדיונים יעסקו גם ביזמות, הסבה מקצועית והאפשרויות שעומדות בפני מי שרוצה להקים עסק בישראל. המטרה היא לא רק לעזור לעולה למצוא עבודה אלא לאפשר לו להביא לישראל את הידע, הניסיון והיכולות שכבר צבר.

קופת חולים, רופא משפחה והמספר שצריך להכיר

גם מערכת הבריאות הישראלית דורשת תקופת הסתגלות, במיוחד עבור מי שמגיע ממדינה שבה המודל שונה לחלוטין. בכנס ישתתפו נציגי שירותי בריאות כללית, שיסבירו כיצד מצטרפים לקופת חולים, איך בוחרים רופא, כיצד מזמינים תורים ומהם השירותים שעומדים לרשות עולה חדש כבר בתחילת דרכו בישראל.

( צילום: באדיבות כנרת ריבקינד )

והכנס יעסוק גם בשאלה שאף אחד לא רוצה להתמודד איתה אבל כולם צריכים לדעת עליה את התשובה: מה עושים במקרה חירום רפואי?

במסגרת המשדר יוסבר גם כיצד פונים למגן דוד אדום, מה קורה מהרגע שמחייגים 101, איזה מידע חשוב למסור למוקד ומה עולה חדש צריך לדעת על מערכת רפואת החירום בישראל. כי בין כל מספרי הטלפון, הסיסמאות והאפליקציות החדשות, יש מספר אחד שכדאי לדעת מהיום הראשון: 101.

לא רק לדבר על עולים. לדבר עם עולים

לצד המומחים, הבכירים והארגונים, בכנס ישתתפו גם עולים חדשים שנמצאים בשלבים שונים של החיים בישראל. והם לא יגיעו כדי לספר רק סיפורי הצלחה.

הם ידברו על מה שהפתיע אותם, מה היה קשה יותר ממה שחשבו, איפה הבירוקרטיה תפסה אותם לא מוכנים, איך נראו השבועות הראשונים, איך מצאו עבודה או דירה – ומה הם יודעים היום שהיו רוצים לדעת לפני שעלו למטוס.

החיבור בין המידע הרשמי לבין החוויה של מי שעשה את הדרך בעצמו יהיה אחד הצירים המרכזיים של המשדר. כי לפעמים התשובה הטובה ביותר לשאלה של מי שמתכנן עלייה מגיעה ממישהו שעשה אותה לפני חודש.

ממשרד הקליטה ועד הסוכנות היהודית

ב- Global Aliyah Live Summit ישתתפו בכירים ונציגי הגופים השותפים לוועידה, שמהווים את הארגונים המרכזיים שעוסקים בעלייה ובקליטה בישראל - משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד, אופק ישראלי, נפש בנפש, שירותי בריאות כללית, בנק לאומי, עיריית ירושלים, ארגון מסע ומגן דוד אדום, גופי תעסוקה, יועצים ואנשי מקצוע נוספים.

בין המשתתפים יהיו גם שר העלייה והקליטה ויו"ר הסוכנות היהודית, שידברו על התמונה הגדולה יותר: מי עולים היום לישראל, מה השתנה בגלי העלייה האחרונים, אילו חסמים עדיין עומדים בפני עולים – ובעיקר, מה ישראל צריכה לעשות כדי לא רק להביא יהודים לישראל אלא לגרום להם להישאר כאן ולהצליח.

לוח השידורים (שעון ישראל)

13:00-14:00 – שידור חי ברוסית, בשיתוף וסטי 14:00-17:00 – שידור חי באנגלית ב-ynet Global ו-ynet 17:00-18:00 – שידור חי בצרפתית ב-ynet Global

ארבע שפות, מדינה אחת

המשדר ב-8 בספטמבר יתקיים בעברית, אנגלית, רוסית וצרפתית ויפנה הן למי שכבר נמצא בישראל והן ליהודים ברחבי העולם שנמצאים בשלבים שונים של תכנון העלייה. במהלך היום יעלו לדיון שאלות שנוגעות כמעט לכל תחום בחיים החדשים בישראל: בריאות, כסף, עבודה, דיור, משכנתאות, זכויות, בירוקרטיה, קהילה וחיי היום-יום.

אבל מאחורי כל הנושאים האלה עומדת שאלה אחת גדולה יותר. איך הופכים את העלייה לישראל מחלום לחיים שעובדים?

פרויקט Global Aliyah של ynet Global מלווה לאורך השנה עולים ומועמדים לעלייה באמצעות מדריכים, כתבות, סיפורים אישיים ומידע מעשי על החיים בישראל. ב-8 בספטמבר השיחה הזאת עוברת לשידור חי.

עבור מי שכבר הזמין כרטיס, מי שמתכנן להגיע בשנה הקרובה וגם מי שעדיין יושב בפריז, לונדון, ניו יורק, טורונטו או מוסקבה ושואל את עצמו אם הגיע הזמן הכנס נועד לתת תשובות לשאלות הגדולות והקטנות שמגיעות עם ההחלטה.

כי העלייה לא מסתיימת כשנוחתים בנתב"ג.