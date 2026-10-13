התעשייה האווירית ויצרנית הנשק SIG SAUER השלימו ניסוי ירי במערכת FIRE STORM 250 - כלי טיס בלתי מאויש המצויד במקלע ויכול לשהות באוויר עד שלוש שעות. המערכת מוצגת בתערוכת AUSA בוושינגטון.

הדגמת הכלי החדש ( צילום: IAI )





במהלך הניסוי ריחף כלי הטיס מעל שדה קרב מדומה, זיהה מטרות באמצעות המצלמה המותקנת עליו וירה לעברן במצבי ירי בודד וחצי-אוטומטי. הירי בוצע מטווחים ומגבהים שונים.

המערכת משלבת את הפלטפורמה הבלתי מאוישת של התעשייה האווירית עם עמדת נשק נשלטת מרחוק מסוג MICROLIGHT של SIG SAUER, שעליה מותקן מקלע M250. היא מסוגלת לשאת 200 כדורים, ומכלול הנשק - הכולל את עמדת הנשק, המקלע והתחמושת - שוקל כ-24 ק"ג.

גלריה שילוב של תצפית, זיהוי מטרות וירי באותה פלטפורמה ( צילום: IAI )

( צילום: IAI )

אחד המאפיינים המרכזיים של FIRE STORM 250 הוא שילוב של תצפית, זיהוי מטרות וירי באותה פלטפורמה. המידע מהחיישנים וממערכת בקרת האש מועבר למפעיל, שמקבל בזמן אמת תמונות, נתוני מעקב אחר מטרות ואפשרויות תקיפה. לפי התעשייה האווירית, המפעיל האנושי שומר על השליטה בתהליך התקיפה ועל הסמכות לאשר את פתיחת האש.

כלי הטיס ממריא ונוחת אנכית, ולכן אינו זקוק למסלול וניתן להפעילו מעמדות קדמיות בשטח. הוא מונע במנוע בעירה פנימית רב-דלקי, וניתן לתדלק אותו בשטח בדלק הזמין לכוחות, ללא צורך במחזורי טעינה ממושכים.

המערכת מיועדת בין היתר לתצפית ולחיפוי על כוחות מתמרנים, איסוף מודיעין, הגנת כוחות וגבולות, הגנה על אתרים אסטרטגיים ומבצעים מיוחדים. לפי החברה, ניתן להפעיל כמה מערכות במקביל לצורך תצפית רציפה ביום ובלילה.