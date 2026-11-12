מגדל ביטוח ופיננסים משיקה קמפיין חדש בכיכובם של נועה תשבי והשחקן והתסריטאי חן רוטמן, שמצטרף כפרזנטור של החברה וישתתף גם בקמפיינים הבאים שלה.

( צילום: אלון שפרנסקי )

הקמפיין נועד לקדם את שיתוף הפעולה של מגדל עם גוף ההשקעות הבינלאומי Goldman Sachs Asset Management, שבמסגרתו נוספו לפוליסת החיסכון של החברה שני מסלולי השקעה חדשים בניהולו.

במרכז הקמפיין שיר מקורי העוסק בתופעת ה-FOMO – הפחד להחמיץ. רוטמן מגלם דמות החוששת להחמיץ חוויות וטרנדים, מול תשבי שמציגה גישה בטוחה יותר. באמצעות הדינמיקה הקומית בין השניים מבקשת החברה לעודד את הציבור לבחון הזדמנויות השקעה בינלאומיות.

דלית ויכסלבאום, משנה למנכ"ל מגדל ומנהלת תחום מותג ומוניטין תאגידי, אמרה כי השקת המסלולים הוכרזה לפני כמה שבועות, וכי החברה בחרה לקדם אותם באמצעות קמפיין מוזיקלי והומוריסטי. לדבריה, הקמפיין מבקש לקשור בין החשש להחמיץ חוויות בחיי היומיום לבין החשש להחמיץ הזדמנויות כלכליות.