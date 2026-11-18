התערוכה "הווה: אמנות חדשה" תיפתח ביום ראשון הקרוב (22 בנובמבר) במוזיאון קמפוס הפניקס בראשון לציון, בהשתתפות 35 אמנים ואמניות ישראלים בני הדור הצעיר ודור הביניים. התערוכה, שתתקיים לראשונה, מיועדת להפוך לאירוע שנתי ותציג עבודות מהשנים האחרונות במגוון תחומי אמנות.
בין המשתתפים: תמר רובינשטיין, גיא זגורסקי, נועה קלגסבלד, שי אזולאי, יוסף קריספל, חן שיש, גיל מרקו שני, דוד עדיקא, מיכל הלפמן, גל וינשטיין, אבי סבח, נירה פרג, יעל אפרתי, נעמה ערד, אנה ים ושחר יהלום.
כמה מהיצירות:
כל העבודות שיוצגו בתערוכה יועמדו למכירה, והתמורה ממכירתן תועבר במלואה לאמנים. במסגרת היוזמה מתחייבת קבוצת הפניקס לרכוש עבודה נבחרת אחת מכל אמן ואמנית המשתתפים בתערוכה, אם לא תימכר לרוכש חיצוני. חלק מהעבודות יוצעו גם במכירה פומבית שתתקיים עם נעילת התערוכה, במוצאי שבת, 28 בנובמבר.
האמנים המשתתפים נבחרו על ידי ועדה מקצועית של הפניקס. לדברי החברה, מטרת היוזמה היא לתמוך באמנים ישראלים, לעודד רכישת אמנות עכשווית וליצור מפגש בין אמנים, אספנים והקהל הרחב.
התערוכה תתקיים במוזיאון קמפוס הפניקס, שבו מוצג אוסף האמנות הישראלית של הקבוצה. היא תיפתח ביום ראשון, 22 בנובמבר, בשעה 19:00, ותהיה פתוחה לקהל עד 28 בנובמבר. המכירה הפומבית תיערך ביום הנעילה בשעה 20:00, וההתכנסות וההרשמה יחלו בשעה 19:00.