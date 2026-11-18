כל העבודות שיוצגו בתערוכה יועמדו למכירה, והתמורה ממכירתן תועבר במלואה לאמנים. במסגרת היוזמה מתחייבת קבוצת הפניקס לרכוש עבודה נבחרת אחת מכל אמן ואמנית המשתתפים בתערוכה, אם לא תימכר לרוכש חיצוני. חלק מהעבודות יוצעו גם במכירה פומבית שתתקיים עם נעילת התערוכה, במוצאי שבת, 28 בנובמבר.