ערוץ הטלוויזיה הישראלי Beautyz, המוקדש לתחומי היופי, האסתטיקה והגוף, נפתח בימים אלה לכלל מנויי הטלוויזיה בטכנולוגיית הסיבים האופטיים של HOT, באפיק 177. עד כה היה הערוץ זמין בין היתר למנויי yes ו-Free TV.
הערוץ פונה בעיקר לנשים מגיל 30 ומעלה, ועוסק בין היתר ברפואה אסתטית, קוסמטיקה, טיפוח, אופנה, בריאות העור והארכת תוחלת החיים (לונג'ביטי). בתוכניות משתתפים רופאים, אנשי מקצוע ומשפיענים מתחומי היופי והאופנה.
הערוץ כולל שמונה הפקות מקור ישראליות:
"מרגישות יופי" – מגזין בהנחיית יעל גולדמן ורופא האסתטיקה ד"ר אמיר זרח, העוסק ברפואה אסתטית ופלסטית, בקוסמטיקה ובחידושים טכנולוגיים בתחום.
"ביוטי בלנדר" – מגזין בהנחיית ירדן הראל העוסק במגמות בתחומי היופי, האופנה, הלייף סטייל והבידור.
"מילון היופי" – תוכנית בהנחיית סנדרה רינגלר, גליה תורן חן וד"ר הדר ישראלי, העוסקת ביופי ובטיפוח.
"בעור הזרקורים" – תוכנית בהנחיית שולי רודריג העוסקת בקוסמטיקה, בבריאות העור ובלונג'ביטי, בהשתתפות אנשי מקצוע ואורחים.
"נבחרת הביוטי של השנה" – פרויקט לבחירת אנשי השנה והמשפיעים בתחומי הכירורגיה הפלסטית, האסתטיקה והרפואה הרגנרטיבית, בהנחיית ד"ר אלון שניידר, ד"ר דיוויד בלקין, ד"ר הדר ישראלי, מלי סיטון, גליה תורן חן וד"ר לירון מזור.
"אסתטיקה בלי פילטרים" – תוכנית בהנחיית ורדה שחף וגליה תורן חן, בשיתוף ד"ר אלה אגוזי, העוסקת בטיפולים אסתטיים בישראל, באחריות הרפואית ובחידושים בתחום.
"מעבר לגיל" – תוכנית העוסקת בגיל המעבר, בשינויים הורמונליים, בגלי חום, בחשק המיני ובשינויים שעובר הגוף. את התוכנית מנחות שירלי בוגנים, ד"ר מורן וינברגר, איילת גייר, ג'ני קפלן ועורכת הדין והמגשרת גלית צור.
"ביוטי פיד" – תוכנית שבה רופאים ואנשי מקצוע מתחלפים בוחנים את המידע והתכנים המופצים ברשתות החברתיות בתחום היופי.
לצד הפקות המקור משדר הערוץ 15 סדרות וסרטים מחו"ל. בין היתר ישודרו סרט תיעודי על זריקות ההרזיה (The Ozempic Effect), תחקיר של רשת ABC האוסטרלית על תעשיית הניתוחים הפלסטיים בסין, סרט על תופעת הניתוחים הביתיים והטיפולים האסתטיים הבלתי חוקיים, סרט על השינויים באידיאל היופי הנשי, סרט על הדוגמנית קייט מוס וסדרת הריאליטי SupermodelMe.
כמו כן ישודרו סרט של ה-BBC בהובלת העיתונאית סטייסי דולי, העוסק בחייהן של נשים צעירות בקהילת הנוודים בבריטניה, וסדרה העוסקת במנגנונים שמאחורי התמכרויות.
מיקי צימט, יזם הערוץ, אמר כי תעשיית הלונג'ביטי מתפתחת במהירות בישראל ובעולם, וכי מטרת הערוץ היא להנגיש לצופים מידע בתחום באמצעות רופאים, מומחים ומחקרים עדכניים.
את תכני הערוץ מפיקה אלין סטודיו.