ערוץ הטלוויזיה הישראלי Beautyz, המוקדש לתחומי היופי, האסתטיקה והגוף, נפתח בימים אלה לכלל מנויי הטלוויזיה בטכנולוגיית הסיבים האופטיים של HOT, באפיק 177. עד כה היה הערוץ זמין בין היתר למנויי yes ו-Free TV.

ערוץ הטלוויזיה הישראלי Beautyz, המוקדש לתחומי היופי, האסתטיקה והגוף, נפתח בימים אלה לכלל מנויי הטלוויזיה בטכנולוגיית הסיבים האופטיים של HOT, באפיק 177. עד כה היה הערוץ זמין בין היתר למנויי yes ו-Free TV.

ערוץ הטלוויזיה הישראלי Beautyz, המוקדש לתחומי היופי, האסתטיקה והגוף, נפתח בימים אלה לכלל מנויי הטלוויזיה בטכנולוגיית הסיבים האופטיים של HOT, באפיק 177. עד כה היה הערוץ זמין בין היתר למנויי yes ו-Free TV.