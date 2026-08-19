בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופה האחרונה, יותר ויותר יהודים ברחבי העולם בוחנים את האפשרות להפוך את ישראל לביתם. לצד ההתרגשות, עולות גם לא מעט שאלות: איך מוצאים עבודה? איפה כדאי לגור? איך עובדת מערכת הבריאות? מה צריך לדעת מבחינה פיננסית? ואיך מתחילים לבנות חיים חדשים במדינה חדשה?