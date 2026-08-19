בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופה האחרונה, יותר ויותר יהודים ברחבי העולם בוחנים את האפשרות להפוך את ישראל לביתם. לצד ההתרגשות, עולות גם לא מעט שאלות: איך מוצאים עבודה? איפה כדאי לגור? איך עובדת מערכת הבריאות? מה צריך לדעת מבחינה פיננסית? ואיך מתחילים לבנות חיים חדשים במדינה חדשה?
כדי לתת מענה לשאלות האלה, יקיים ynet Global ב-8 בספטמבר את Global Aliyah Live Summit – פסגה בינלאומית רב-לשונית שתשודר בשידור חי ותפנה לקהלים דוברי אנגלית, צרפתית ורוסית. המשדר ברוסית יופק בשיתוף וסטי, מגופי החדשות והתוכן המובילים בישראל עבור קהילת דוברי הרוסית.
במהלך יום השידורים ישתתפו מומחים, אנשי מקצוע, נציגי ארגונים מובילים ועולים חדשים, שיספקו מידע עדכני ותובנות מעשיות על כל שלבי העלייה והקליטה. לצד הסיפורים האישיים של מי שכבר עשו את המעבר, יעסקו התוכניות בנושאים המרכזיים שמעסיקים את כל מי ששוקל לעלות לישראל.
בין הנושאים שיידונו:
- שוק העבודה והקריירה בישראל – איך למצוא עבודה ולהשתלב בשוק המקומי.
- נדל"ן ודיור – מה צריך לדעת לפני שקונים או שוכרים דירה.
- בריאות – היכרות עם מערכת הבריאות הישראלית, קופות החולים והשירותים הרפואיים.
- תכנון פיננסי ובנקאות – ניהול הכסף, פתיחת חשבון בנק, הטבות לעולים והתנהלות כלכלית נכונה.
- חינוך ומשפחה – גני ילדים, בתי ספר, השכלה גבוהה והשתלבות הילדים.
- יזמות ועסקים – הזדמנויות עבור יזמים ובעלי מקצוע המבקשים לפתח קריירה בישראל.
- קהילה, זהות ואיכות חיים – איך בונים רשת חברתית ומרגישים בבית בישראל.
בנוסף, יכללו המשדרים ראיונות עם עולים שהצליחו להשתלב בתחומי ההייטק, הרפואה, העסקים, התרבות והחברה, לצד שיחות עם מומחים שיענו על שאלות נפוצות ויספקו מידע אמין ועדכני לכל מי שנמצא בשלבים שונים של קבלת ההחלטה.
האירוע מיועד לכל מי שמתעניין בעלייה לישראל – צעירים, משפחות, סטודנטים, אנשי מקצוע, יזמים, רופאים, וגמלאים – אך גם לישראלים שמעוניינים להכיר מקרוב את גל העלייה החדש ואת האתגרים וההזדמנויות המלווים אותו.
הועידה מתקיימת בשיתוף: משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד, אופק ישראלי, נפש בנפש, עיריית ירושלים, בנק לאומי, קופת חולים כללית, ארגון מסע ומד"א.
לוח השידורים (שעון ישראל)
14:00-15:00 – שידור חי ברוסית, בשיתוף וסטי
15:00-17:30 – שידור חי באנגלית ב-ynet Global ו-ynet
17:30-18:00 – שידור חי בצרפתית ב-ynet Global
אירוע Global Aliyah Live Summit של ynet Global נועד להפוך לנקודת המפגש בין ישראל לבין הקהילות היהודיות בעולם – מקום שבו מידע מקצועי, ניסיון אישי והשראה נפגשים כדי לעזור לאנשים לקבל את אחת ההחלטות המשמעותיות בחייהם.
שריינו את התאריך – 8 בספטמבר. בשבועות הקרובים יפורסמו רשימת המשתתפים, לוח התוכניות המלא ופרטי הצפייה.
פורסם לראשונה: 15:40, 19.08.26