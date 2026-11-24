מחלות לב, שבץ מוחי וכלי דם הן מהאתגרים הבריאותיים המשמעותיים ביותר בישראל, וההתמודדות עמן צפויה להחריף בשנים הקרובות. הזדקנות האוכלוסייה, לצד העלייה בגורמי סיכון כמו השמנה וסוכרת, צפויה להגדיל את היקף התחלואה ואת הנטל הבריאותי, החברתי והכלכלי על המשק. בעשורים האחרונים התקדמה הרפואה משמעותית ביכולתה להציל חיים. בין השנים 2000 ל-2010, למשל, ירד שיעור התמותה בתוך 30 יום מהתקף לב בישראל מ-8.5% ל-4.1%, וגם הטיפול בשבץ מוחי השתפר משמעותית. אך הצלת חיים אינה מבטיחה החלמה מלאה. רבים מהשורדים נדרשים לשיקום ממושך ומתמודדים עם פגיעה בתפקוד ובעצמאות. ככל שהיקף התחלואה יגדל, שיפור הטיפול לבדו לא יספיק כדי להתמודד עם השלכותיה. מערכת הבריאות חייבת להעניק עדיפות גבוהה יותר למניעת המחלות, ולא רק לטיפול במי שכבר חלו.

השקעה במניעה מאפשרת להתמודד עם מחלות לב וכלי דם שנים לפני שהן מחייבות אשפוז או שיקום. גורמי סיכון כמו כולסטרול גבוה, יתר לחץ דם, סוכרת ועישון עלולים לפגוע בכלי הדם לאורך שנים, גם כאשר האדם אינו חש בתסמינים. הפגיעה המצטברת עלולה להוביל להיצרות או לחסימה של עורקים, ובסופו של דבר להתקף לב או לשבץ מוחי, לפגיעה בכליות, בעיניים, ואפילו לירידה קוגניטיבית. איתור מוקדם של גורמי הסיכון וטיפול בהם מאפשרים להאט את התפתחות הנזק הבריאותי, להפחית את הסיכון לחסימות ולמנוע חלק מהאירועים הרפואיים עוד לפני התרחשותם. לשם כך נדרשים שינוי בהרגלי החיים, טיפול רפואי המותאם לרמת הסיכון האישית ומעקב מתמשך שיבטיח שגורמי הסיכון נשארים בשליטה.

הצלחתה של מערכת הבריאות צריכה להימדד לא רק במספר החיים שהצליחה להציל, אלא גם במספר האירועים שהצליחה למנוע ( צילום: shutterstock )

אולם בישראל, איתור גורמי הסיכון אינו מבטיח שהם אכן מטופלים כראוי. בדיקות דם מתבצעות בהיקף נרחב, אך תוצאותיהן אינן מובילות בהכרח לטיפול מתאים ולמעקב לאורך זמן. רמת הכולסטרול הרצויה, למשל, משתנה בהתאם למצבו הרפואי של המטופל ולרמת הסיכון שלו. מדידת לחץ דם ללא מעקב רציף אחר איזונו והתאמת הטיפול בהתאם, אינה משיגה את מטרתה ואינה מבטיחה הגנה על בריאות המטופל. לכן נדרשת הערכת סיכון אישית, התאמת טיפול ובקרה על העמידה ביעדים הרפואיים. לכך מצטרפים פערים בין חלק ממדדי האיכות בישראל לבין ההמלצות הרפואיות העדכניות, לצד קשיים בנגישות לטיפולים ובהתמדה בהם. כאשר האחריות למניעה נותרת בעיקר בידי המטופל, אוכלוסיות מוחלשות עלולות להישאר מאחור.

בפינלנד, שהחלה כבר בשנות השבעים לקדם מדיניות רחבה למניעת מחלות לב וכלי דם, ניתן לראות את תרומתה האפשרית של התערבות ברמת האוכלוסייה. באזור צפון קרליה, שבו יושמה תוכנית להפחתת כולסטרול, יתר לחץ דם ועישון, נרשמה לאורך ארבעה עשורים ירידה של 84% בתמותה ממחלת לב כלילית בקרב בני גיל הביניים. מחקרים מצאו כי כשני שלישים מהירידה הוסברו בשיפור בגורמי הסיכון. ההישג ממחיש את התועלת שבהפיכת המניעה ממאמץ אישי למדיניות ציבורית מתמשכת.

ישראל זקוקה לתוכנית לאומית מקיפה שתעניק למניעה יעדים מדידים, משאבים ואחריות ברורה. מחלות הלב, המוח והכליות חולקות גורמי סיכון הקשורים למערכת כלי הדם, ולכן אין הצדקה להתייחס אליהן כאל בעיות נפרדות. התוכנית צריכה לחבר בין איתור מוקדם, טיפול מותאם, מעקב ושיקום, תוך שיתוף מערכת הבריאות, מערכת החינוך ומשרד האוצר. המטרה אינה להפחית מחשיבותם של הטיפולים מצילי החיים, אלא לצמצם את מספר האנשים שיזדקקו להם. הצלחתה של מערכת הבריאות צריכה להימדד לא רק במספר החיים שהצליחה להציל, אלא גם במספר האירועים שהצליחה למנוע.

השקעה במניעת מחלות כלי הדם, הלב והמוח אינה הוצאה תקציבית אלא השקעה אסטרטגית בבריאות הציבור, בצמצום התחלואה והנכות, ובחיסכון משמעותי ומתמשך למשק ולתקציב הציבורי.