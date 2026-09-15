בחול המועד סוכות יתקיים בחוף פרישמן בתל אביב ״טורניר גיבורים” – אירוע ספורטיבי-ערכי המנציח את זכרם של 24 גיבורי ישראל שנפלו במלחמת חרבות ברזל.
בטורניר המשפחות שכבר הפך למסורת ישתתפו אבות ואחים של הגיבורים, חברים לצוות וחברי ילדות, כדי לשחק יחד ולזכור אותם.
האירוע שייערך ב-1 באוקטובר אחר הצהריים יאפשר לקהל לפגוש מקרוב את המשפחות והחברים, לשמוע את הסיפורים האישיים ולראות כיצד הזיכרון הופך למפגש של חיים, ספורט, חברות ואחדות.
מלבד טורניר משפחות הגיבורים, יתקיים גם טקס המשפחות בהנחיית שלום מיכאלשווילי ולאחריו משחק ראווה בהשתתפות אלופי הפוצ’יוולי בישראל.