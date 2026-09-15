בחול המועד סוכות יתקיים בחוף פרישמן בתל אביב ״טורניר גיבורים” – אירוע ספורטיבי-ערכי המנציח את זכרם של 24 גיבורי ישראל שנפלו במלחמת חרבות ברזל.

בחול המועד סוכות יתקיים בחוף פרישמן בתל אביב ״טורניר גיבורים” – אירוע ספורטיבי-ערכי המנציח את זכרם של 24 גיבורי ישראל שנפלו במלחמת חרבות ברזל.

בחול המועד סוכות יתקיים בחוף פרישמן בתל אביב ״טורניר גיבורים” – אירוע ספורטיבי-ערכי המנציח את זכרם של 24 גיבורי ישראל שנפלו במלחמת חרבות ברזל.

ישתתפו אבות ואחים של הגיבורים, חברים לצוות וחברי ילדות, כדי לשחק יחד ולזכור אותם.

ישתתפו אבות ואחים של הגיבורים, חברים לצוות וחברי ילדות, כדי לשחק יחד ולזכור אותם.