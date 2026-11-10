מהפכת ה-AI בלב הרפואה: מאות מומחים, חוקרים, יזמים ומשקיעים מהארץ ומהעולם ישתתפו בכנס הבינלאומי לחדשנות בהתערבויות קרדיווסקולריות, שייערך בתל אביב בין 6 ל-8 בדצמבר 2026, במלון דיוויד אינטרקונטיננטל.
ישראל תארח בחודש הבא את ICI 2026, מהכנסים הבינלאומיים הבולטים בעולם בתחום החדשנות הקרדיווסקולרית. הכנס, המציין השנה 31 שנות פעילות, יפגיש כ-2,000 רופאים ואנשי מקצוע, לצד מיטב המומחים העולמיים בתחום רפואת הלב וכלי הדם, מובילי תעשיית המכשור הרפואי, חברות הזנק, חוקרים ומשקיעים.
את הכנס מובילים פרופ' רפי ביאר ופרופ' חיים לוטן, שנייהם מבכירי עולם הקרדיולוגיה בישראל הפועלים לאורך שנים לקידום החיבור בין הרפואה הקלינית, המחקר והחדשנות הטכנולוגית.
בכנס צפויים להשתתף נציגים מיותר מ-30 מדינות ומובילי דעה בינלאומיים. התוכנית המקצועית תכלול מאות הרצאות, דיונים והצגת טכנולוגיות פורצות דרך. בין הנושאים שיידונו: טכנולוגיות חדשניות לטיפול במסתמי הלב, אי ספיקת לב, צנתורי מוח וכלי דם, ניטור רפואי מרחוק ופתרונות מתקדמים נוספים.
אחד הנושאים המרכזיים שיעמדו השנה במוקד הכנס הוא מהפכת הבינה המלאכותית במערכות הבריאות. מושבים מיוחדים יוקדשו להשתלבות המואצת של AI כמעט בכל תחום ברפואה, ליתרונותיה בשיפור הטיפול הרפואי ובקבלת החלטות, לצד הסיכונים והאתגרים החדשים שהיא מציבה. חברות הזנק מישראל ומהעולם יציגו בכנס פיתוחים וטכנולוגיות חדשניות.
לדברי מובילי הכנס, פרופ' רפי ביאר ופרופ' חיים לוטן: "חלק משמעותי מהכנס יוקדש לכניסתה המואצת של הבינה המלאכותית כמעט לכל תחום במערכות הבריאות. נדון בשילוב AI בתחומי הדימות הרפואי, ניתוח סיגנלים ומידע רפואי, שילוב עם מערכות רובוטיות, ניהול בתי חולים ופענוח פיזיולוגי מדויק של בדיקות CT ואנגיוגרפיה, המסייע בקבלת החלטות רפואיות. אלה רק חלק מהיישומים הרבים שבהם הבינה המלאכותית צפויה לחולל שינוי בעולם הרפואה".
אחד משיאי הכנס יהיה מצעד הטכנולוגיות (Technology Parade) ותחרות סטארט-אפים בינלאומית, שבה יוצגו פיתוחים רפואיים חדשניים בעלי פוטנציאל לשנות את פני רפואת הלב וכלי הדם בעתיד.
הכנס מהווה במה בינלאומית מרכזית להצגת החדשנות הישראלית, ומחזק את מעמדה של ישראל כמרכז מוביל לפיתוח טכנולוגיות רפואיות מתקדמות ופתרונות מצילי חיים.