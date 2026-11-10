את הכנס מובילים פרופ' רפי ביאר ופרופ' חיים לוטן, שנייהם מבכירי עולם הקרדיולוגיה בישראל הפועלים לאורך שנים לקידום החיבור בין הרפואה הקלינית, המחקר והחדשנות הטכנולוגית.

את הכנס מובילים פרופ' רפי ביאר ופרופ' חיים לוטן, שנייהם מבכירי עולם הקרדיולוגיה בישראל הפועלים לאורך שנים לקידום החיבור בין הרפואה הקלינית, המחקר והחדשנות הטכנולוגית.

את הכנס מובילים פרופ' רפי ביאר ופרופ' חיים לוטן, שנייהם מבכירי עולם הקרדיולוגיה בישראל הפועלים לאורך שנים לקידום החיבור בין הרפואה הקלינית, המחקר והחדשנות הטכנולוגית.

בכנס צפויים להשתתף נציגים מיותר מ-30 מדינות ומובילי דעה בינלאומיים. התוכנית המקצועית תכלול מאות הרצאות, דיונים והצגת טכנולוגיות פורצות דרך. בין הנושאים שיידונו: טכנולוגיות חדשניות לטיפול במסתמי הלב, אי ספיקת לב, צנתורי מוח וכלי דם, ניטור רפואי מרחוק ופתרונות מתקדמים נוספים.

בכנס צפויים להשתתף נציגים מיותר מ-30 מדינות ומובילי דעה בינלאומיים. התוכנית המקצועית תכלול מאות הרצאות, דיונים והצגת טכנולוגיות פורצות דרך. בין הנושאים שיידונו: טכנולוגיות חדשניות לטיפול במסתמי הלב, אי ספיקת לב, צנתורי מוח וכלי דם, ניטור רפואי מרחוק ופתרונות מתקדמים נוספים.

בכנס צפויים להשתתף נציגים מיותר מ-30 מדינות ומובילי דעה בינלאומיים. התוכנית המקצועית תכלול מאות הרצאות, דיונים והצגת טכנולוגיות פורצות דרך. בין הנושאים שיידונו: טכנולוגיות חדשניות לטיפול במסתמי הלב, אי ספיקת לב, צנתורי מוח וכלי דם, ניטור רפואי מרחוק ופתרונות מתקדמים נוספים.

אחד הנושאים המרכזיים שיעמדו השנה במוקד הכנס הוא מהפכת הבינה המלאכותית במערכות הבריאות. מושבים מיוחדים יוקדשו להשתלבות המואצת של AI כמעט בכל תחום ברפואה, ליתרונותיה בשיפור הטיפול הרפואי ובקבלת החלטות, לצד הסיכונים והאתגרים החדשים שהיא מציבה. חברות הזנק מישראל ומהעולם יציגו בכנס פיתוחים וטכנולוגיות חדשניות.

אחד הנושאים המרכזיים שיעמדו השנה במוקד הכנס הוא מהפכת הבינה המלאכותית במערכות הבריאות. מושבים מיוחדים יוקדשו להשתלבות המואצת של AI כמעט בכל תחום ברפואה, ליתרונותיה בשיפור הטיפול הרפואי ובקבלת החלטות, לצד הסיכונים והאתגרים החדשים שהיא מציבה. חברות הזנק מישראל ומהעולם יציגו בכנס פיתוחים וטכנולוגיות חדשניות.

אחד הנושאים המרכזיים שיעמדו השנה במוקד הכנס הוא מהפכת הבינה המלאכותית במערכות הבריאות. מושבים מיוחדים יוקדשו להשתלבות המואצת של AI כמעט בכל תחום ברפואה, ליתרונותיה בשיפור הטיפול הרפואי ובקבלת החלטות, לצד הסיכונים והאתגרים החדשים שהיא מציבה. חברות הזנק מישראל ומהעולם יציגו בכנס פיתוחים וטכנולוגיות חדשניות.