חברת זיג , שפיתחה פלטפורמת AI שמסייעת למותגי צריכה, הודיעה על השקת מוצר חדש שמבטיח לזהות מוצרי סחר אלקטרוני (eCom) עם פוטנציאל להגיע למכירות שנתיות של מאות מיליוני דולרים בשוק האמריקאי, דרך "טכנולוגיה מתקדמת ולא תחושת בטן".

בחברה מסבירים שהתהליך מתחיל ב"מכונת שיקוף" טכנולוגית שמספקת ליזמי המוצר תובנות עומק על הפוטנציאל של המוצר להגיע להיקף מכירות משמעותי. מה שהם מכנים "זיגנל" כולל תהליך שבו מאות אייג׳נטים ("סוכני AI") מנתחים את אתרי המתחרים, מודעות, ביקורות, מעורבות ברשתות החברתיות, תמחור ותנועת גולשים, ומשלבים את המידע עם מאגרי נתונים ועם מדדים ייחודים שפיתחה זיג.

זיג מציעה למותגים עם יותר ממיליון דולר במכירות שנתיות אונליין את הבדיקה הזו בחינם, מה שאמור להיות אפשרות להעריך את פוטנציאל הצמיחה של המוצר דרך "תובנות עומק איכותיות על ההזדמנויות והסביבה התחרותית בשוק בו הם פועלים ועל הדרך שבה יוכלו להגיע לסקייל, במקום להסתמך על אינטואיציה".

מוצרים עם ציון גבוה ב"זיגנל", לפי ההבטחה, יעברו מבחן שוק שפיתחה זיג (Marketability Test), ובכל מותג מ-500 המותגים המבטיחים ביותר זיג תשקיע 10,000 דולר בהוצאות שיווק ותבחן את המוצר מול לקוחות אמיתיים בשוק היעד בארה״ב.

מבחן השוק של זיג, אומרים בחברה, כולל שימוש ברשת האייג׳נטים שלה כדי לבנות את מיצוב המותג, הקריאייטיב, הצעות המכר והחנות המקוונת, ולאחר מכן בחינה שלהם מול לקוחות אונליין בארה״ב. באמצעות הגעה למספר לקוחות גדול המבחן מפיק מדדי ביצוע משמעותיים, כולל היכולת לחיזוי LTV (ערך חיי לקוח).

צילום: אדם פרימר

ה"זיגנל" ומבחן השוק מפיקים יחד את ה-ZyG Score, והמותגים עם התוצאה הטובה ביותר יוזמנו להפוך לשותפים של זיג ‏(ZyG Scale Partners). זיג מבטיחה לבצע עבור השותפים את כלל הפעילות הנדרשת לצמיחה, מקצה לקצה, ומציעה לחלקם גם את המימון הדרוש לגיוס לקוחות, ומסבירה שבכך היא מסירה את אחד החסמים המרכזיים לצמיחה במסחר המקוון.

זיג הוקמה ב-2025, על-ידי מייסדי "איירון סורס" , אחת מחברות הטכנולוגיה המיתולוגיות שהיו בישראל, אך נותרה מתחת לרדאר עד למרץ השנה. אז דיווחה שגייסה סבב סיד של 58 מיליון דולר. חודשיים לאחר מכן דיווחה על גיוס נוסף של 60 מיליון דולר. בין המשקיעים: הקרנות ויולה, בסמר, אקסל, פליקס קפיטל, כללטק ו-Lightspeed, גם אסף רפפורט ומשקיעי אנג'ל נוספים. ניכר שהמשקיעים מתלהבים - הם העניקו לחברה שווי של 500 מיליון דולר כבר בסיבוב A.