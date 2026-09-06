האופרה הישראלית הודיעה על שורת מינויים לקראת עונת 2026/27, ובראשם מינויה של הבמאית שירית לי וייס למנהלת אמנותית לתחום האופרה. במקביל הוארכה בארבע שנים כהונתו של מאסטרו דן אטינגר כמנהל המוזיקלי, ומרטין אנגסטרום, מייסד פסטיבל ורבייה, מונה ליועץ אמנותי בינלאומי בכיר.

וייס הצטרפה לאופרה הישראלית ב-2009 ומילאה בה לאורך השנים מגוון תפקידים אמנותיים. בתפקידה האחרון שימשה מנהלת הליהוק והתיאום האמנותי, ומאז 2017 היא משמשת גם מנהלת אמנותית של מיתר אופרה סטודיו. בתפקידה החדש תוביל את התכנון והפיתוח האמנותיים של התוכנית האופראית, לרבות הרפרטואר, ההפקות והליהוק, ותעבוד עם במאים, זמרים וצוותי יצירה מישראל ומחו"ל.

גלריה שירית לי וייס ( צילום: יוסי צבקר )

דן אטינגר ( צילום: מיכאל פביה )

אטינגר ימשיך להוביל את עבודת התזמורת, המקהלה והסולנים. לצד תפקידו באופרה הוא משמש גם מנהלה המוזיקלי של תזמורת האופרה, התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אטינגר החל את דרכו באופרה כמנצח המקהלה ובהמשך שימש מנצח הבית, ומאז פיתח קריירה בינלאומית. בין היתר ניצח במטרופוליטן אופרה בניו יורק, בקובנט גארדן בלונדון ובאופרה הממלכתית של וינה.

לצדם יצטרף מרטין אנגסטרום כיועץ אמנותי בינלאומי בכיר. אנגסטרום, יליד סטוקהולם, פועל יותר מחמישה עשורים בתחומי ניהול אמנים, הקלטות ותכנון אמנותי. בשנים 1999–2003 כיהן כסגן נשיא לענייני אמנים ורפרטואר בדויטשה גרמופון, וב-1991 ייסד עם אבי שושני את פסטיבל ורבייה. במסגרת תפקידו באופרה הוא צפוי לייעץ בנושאי רפרטואר, ליהוק, אסטרטגיה אמנותית ושיתופי פעולה בינלאומיים.

הרפרטואר והעונות הבאות יגובשו במסגרת ועדה שבה יהיו חברים מנכ"לית האופרה טלי ברש-גוטליב, וייס, אטינגר ואנגסטרום.

מרטין אנגסטרום ( צילום: יח"צ )

שני פרידן ( צילום: סיימון אלמלם )

בנוסף הודיעה האופרה על מינויה של שני פרידן ליו"רית אגודת הידידים הצעירה, Opera Club. האגודה הוקמה ב-2024 על ידי עדי הלוי ומונה כיום עשרות חברים מתחומי האמנות, התרבות, ההייטק, העסקים והיזמות. מטרתה לחבר קהלים חדשים וצעירים לפעילות האופרה ולהרחיב את מעגל התומכים בה.